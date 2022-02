Nintendo publie gratuitement un guide de stratégie Earthbound complet en ligne

Pourquoi c’est important: L’un des points forts du Nintendo Direct de cette semaine est la réédition de Earthbound et de sa préquelle sur le service d’abonnement de Nintendo. Les joueurs fouillant dans les menus du service ont redécouvert le guide complet du joueur d’Earthbound, que Nintendo a publié en ligne sous forme de PDF gratuit. C’est un morceau de nostalgie que de nombreux joueurs aimeraient voir pour d’autres jeux classiques.

Nintendo doit considérer son guide du joueur de 135 pages pour Earthbound comme très important. Il propose un PDF du guide original de 1995 gratuitement en ligne depuis quelques années. Cependant, avec la réédition du jeu pour le service d’abonnement Nintendo Online, il a orienté une toute nouvelle génération d’utilisateurs vers le guide bien conçu souvent félicité pour son style artistique.

Les utilisateurs qui consultent le fil d’actualités de Nintendo Online, qui se trouve sur l’écran d’accueil de la Nintendo Switch, trouvé un code QR qui mène au PDF. Le document était accompagné de copies de cartouches Earthbound lors de sa sortie dans les pays occidentaux en 1995. Il servait à la fois de manuel de jeu (à l’époque où une telle chose existait) et de guide stratégique. Nintendo a proposé des versions numériques gratuites avec la réédition de la console virtuelle Wii U en 2013 et la Super Nintendo Classic Edition en 2017.

Je ne sais pas si c’est encore bien connu, j’ai dû vraiment creuser pour cela, mais Nintendo offre gratuitement le guide du joueur Nintendo original pour EarthBound si vous scannez ce code ! Je l’ai trouvé enterré dans le bouton Nintendo Switch Online sur l’écran d’accueil ! pic.twitter.com/XkWxZP11N2 — Jack McCloud – ♡ Heureux marié ♡ (@Jack_McCloud) 10 février 2022

Nintendo conserve toujours les manuels disponibles en ligne pour tous les jeux Super Nintendo Classic Edition et NES Classic Edition. Cependant, Earthbound est le seul jeu pour lequel un guide du joueur est inclus. Ceux-ci sont utiles pour ceux qui jouent à ces jeux sur Nintendo Online, mais tous les manuels des jeux classiques de Nintendo Online ne sont pas là.

Les manuels de jeu s’estompent de nos jours, mais ces jeux datent de l’époque où la plupart ont été conçus sous l’attente des joueurs lisant le manuel. Par exemple, lorsque Nintendo a réédité StarTropics pour Nintendo Online, certains joueurs se sont retrouvés bloqués car des sections du jeu nécessitaient des informations du guide original pour continuer.

Bien que le manuel de StarTropic soit sur le site Web de Nintendo, le service d’abonnement n’en a pas informé les joueurs comme il l’a fait pour Earthbound. Cela semble un peu un glissement étant donné que Nintendo a inclus des manuels pour chaque jeu qu’il a publié sur la console virtuelle pour la Wii, la Wii U et la 3DS.

Nintendo a publié des guides de jeu complets pour d’autres jeux classiques au cours des dernières décennies, qu’il n’a jamais réédités, même lorsqu’il a lancé ses jeux correspondants pour Nintendo Online. Si l’entreprise peut le faire pour Earthbound, pourquoi pas pour les jeux Zelda ou d’autres titres ? Surtout pour les plus graphiques. Ce serait cool de voir plus d’exemples de ce qui est devenu une forme d’art perdue pour les joueurs plus âgés et les nouveaux.

Dans tous les cas, les joueurs à la recherche d’autres manuels de jeux classiques peuvent toujours consulter des sources telles que Internet Archive. Une autre source est GOG. Il comprend des manuels avec les jeux classiques qu’il vend, et de nombreuses pages Steam en ont également.