Des scientifiques ont découvert comment fabriquer du verre incassable pour les smartphones

Les écrans tactiles des smartphones d’aujourd’hui sont bien plus robustes que leurs homologues apparus sur le marché il y a 10 ans, pourtant lorsqu’un de ces appareils tombe au sol, l’étape suivante reste souvent le centre de service pour remplacer le verre de protection. Les choses pourraient changer dans un avenir proche avec un nouveau type de verre presque prêt à naître des recherches scientifiques d’une équipe de l’Université du Queensland, qui promet une protection incassable pour les smartphones et les applications dans de nombreux autres domaines.

La nouveauté à l’étude tourne autour de l’utilisation de nanocristaux de pérovskite, des matériaux aux caractéristiques physiques intéressantes qui pourraient théoriquement être des candidats idéaux dans l’utilisation de dispositifs tels que les écrans tactiles et les panneaux solaires, mais qui en pratique – en dehors de l’atmosphère contrôlée des laboratoires – ils s’avèrent trop soumis aux conditions environnementales telles que la lumière, la chaleur et l’humidité. L’éclat, la transparence et la robustesse de ce matériau ont conduit les chercheurs à étudier une solution qui permettrait de l’utiliser de manière égale, jusqu’à une réponse potentielle : l’infuser dans des structures de verre spécialement conçues, pour combiner les propriétés des deux matériaux.

Dans le procédé imaginé par les chercheurs, on utilise du verre poreux à l’intérieur duquel des nanocristaux peuvent se déposer. Le verre protège les nanocristaux des agents atmosphériques qui affecteraient autrement leurs propriétés particulières, tandis que ces derniers confèrent au matériau résistance et flexibilité tout en le gardant transparent et conducteur. Il faudra des années pour perfectionner la technologie mise au point par les chercheurs, mais à la fin des travaux l’impact ne concernera pas seulement les écrans ; le système promet des panneaux solaires plus performants et résistants, mais aussi une combinaison des deux applications : des téléphones qui, une fois en veille, peuvent capter la lumière ambiante et s’en servir pour se recharger.