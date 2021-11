Windows 11 (Build 22494) : Quoi de neuf et comment le télécharger

Nous revenons avec la build hebdomadaire de Windows 11 sur le canal Dev. Comme vous le savez, et si on ne vous le rappelle pas, chaque semaine nous avons rendez-vous avec le canal Dev du programme Windows Insider. Avec une nouvelle version de Windows 11 qui intègre des nouveautés et des corrections mises en évidence par les initiés.

Attention #WindowsInsiders dans le canal de développement ! La build 22494 est maintenant disponible. Assurez-vous de lire le billet de blog pour les correctifs et les problèmes connus. https://t.co/OUnwYxRaYi #AreYouFlightingYet pic.twitter.com/WL2ob76SiQ – Windows Insider (@windowsinsider) 3 novembre 2021

Quoi de neuf dans la version 22494

Activer ou désactiver le microphone à partir de la barre des tâches lors d’un appel Teams

Adieu les moments gênants ou embarrassants où vous oubliez d’allumer ou d’éteindre votre microphone. À partir d’aujourd’hui, avec Microsoft Teams, nous aurons une icône de microphone qui sera automatiquement ajoutée à la barre des tâches lorsque nous sommes activement en communication. Il est possible de voir l’état audio d’un appel, quelle application accède à notre microphone, et rapidement désactiver et réactiver à tout moment.

Lorsque nous rejoignons une réunion, nous verrons que l’icône suivante apparaît instantanément dans la barre des tâches. L’icône sera présente tout au long de l’appel, elle est donc toujours accessible, quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes.

Aujourd’hui, cette expérience commence à être mise en œuvre avec une série d’Insiders dans Microsoft Teams pour le travail ou l’école et s’étendra progressivement. Nous n’aurons pas tous accès à cette nouvelle icône, soyez patient car elle prendra également le chat d’équipe intégré à l’avenir. D’autres applications peuvent également ajouter cette capacité à leurs applications. La possibilité de désactiver ou réactiver l’appel ne s’applique qu’à l’appel en cours.

Changements et améliorations dans la build 22494

Ils testent l’affichage des pools d’applications dans ALT + TAB et la vue des tâches avec certains Windows Insiders, tout comme lorsque vous ouvrez des applications dans la barre des tâches et que vous les voyez là-bas. Ce n’est pas encore disponible pour tous les initiés, car ils veulent vérifier les avis avant de l’offrir à tout le monde.

Si vous recherchez des types de fichiers ou des types de liens dans Paramètres> Applications> Applications par défaut, un menu déroulant d’options s’affiche maintenant contenant la requête actuelle sans avoir à appuyer d’abord sur Entrée.

Si nécessaire, la page des paramètres des applications installées peut désormais être lancée dans Paramètres> applications> applications installées directement via cet URI : ms-settings : Installed-apps.

Les noms de tri ont été ajustés par des options dans Paramètres> Applications> Applications installées pour les rendre plus clairs, et une nouvelle option pour trier de la plus petite à la plus grande a été ajoutée.

Build 22494 correctifs

Barre des tâches

Les info-bulles ne devraient plus apparaître à des endroits aléatoires sur la barre des tâches après avoir survolé le volume, la batterie, le réseau ou d’autres icônes dans le coin de la barre des tâches.

Correction d’un problème sous-jacent qui provoquait une duplication inattendue de certaines icônes dans le coin de la barre des tâches.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème qui faisait planter le menu contextuel pour certaines personnes si elles essayaient de le faire défiler.

A travaillé pour résoudre un problème où dans certaines zones du menu contextuel de l’écran, les sous-menus du menu contextuel étaient affichés en haut du menu contextuel plutôt qu’à côté (par exemple, si vous survoliez Nouveau).

Les icônes du menu contextuel devraient désormais être moins floues sur les systèmes multi-écrans DPI mixtes.

Résolution d’un problème qui pouvait entraîner l’ouverture inattendue du fichier en sélectionnant Ouvrir avec dans le menu contextuel dans certains cas au lieu d’ouvrir réellement la boîte de dialogue Ouvrir avec.

Le renommage des fichiers sur le bureau est de nouveau opérationnel dans cette version.

A fait un autre ajustement à la logique sous-jacente de la barre de commandes pour aider à améliorer les performances des actions de commande dans l’explorateur de fichiers.

Recherche

Correction d’un problème récent qui rendait la base de données de l’indexeur trop fragmentée. Cela a amené l’indexeur à consommer de manière inattendue une grande quantité de mémoire et d’UC pendant une période prolongée. Cela était particulièrement visible pour les personnes qui ont de grandes boîtes aux lettres Outlook.

Entrée

Atténué un problème qui provoquait le plantage de certaines applications en essayant de faire glisser quelque chose avec la touche Maj ou Ctrl enfoncée.

Correction d’un problème qui empêchait le clavier tactile d’apparaître sur les tablettes lorsque vous appuyez sur le champ de texte si vous essayez de réinitialiser le code PIN à partir de l’écran de connexion.

Amélioration de la fiabilité du menu Stylo.

les fenêtres

Suppression de certains plantages d’Explorer.exe liés à l’utilisation des fonctions de la fenêtre (snap, ALT + Tab et Desktops).

Lors de l’ouverture de la vue des tâches sur un système multi-écrans, l’arrière-plan sera désormais en acrylique sur les deux écrans.

Correction de quelques problèmes d’interface utilisateur avec les vignettes des fenêtres dans la vue des tâches et ALT + Tab, en particulier le fait que le bouton de fermeture pouvait être coupé si la fenêtre de l’application était trop fine.

Réglage

Correction d’un problème où la reconnaissance faciale (Windows Hello) pouvait disparaître de manière inattendue dans les paramètres de connexion dans certains cas jusqu’à ce que vous fermiez et ouvriez les paramètres.

Correction d’un problème où Storage Sense ne nettoyait pas C: Windows System Temp.

Les utilisateurs standard (c’est-à-dire les non-administrateurs) devraient désormais pouvoir modifier le fuseau horaire dans les paramètres si l’accès à l’emplacement n’est pas accordé, au lieu de laisser le menu déroulant vide.

Autres

Correction d’un problème qui entraînait l’affichage des liens vers Windows Update, Recovery et For Developers sur la page principale des paramètres de Windows Update.

Trouvé un bogue où les images avaient une teinte jaune dans Adobe Photoshop, Adobe Lightroom et Adobe Lightroom Classic en mode HDR.

Atténué un problème lié à DHCP qui provoquait une consommation d’énergie inattendue alors que l’écran était éteint dans les versions récentes de certains Insiders.

Ils ont travaillé pour aider à résoudre un problème où Service Host: WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service utiliserait de manière inattendue une grande quantité de CPU.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer l’affichage d’un écran noir sur certains appareils lors de la sortie du mode veille (où l’écran de verrouillage ne s’affichait pas).

Résolution d’un problème sous-jacent qui faisait que certains utilisateurs de Teams ARM64 rencontraient des plantages accrus de Microsoft Teams sur les dernières versions du pipeline de développement.

Ils ont augmenté le remplissage des éléments sélectionnés comme on le voit en cliquant sur Afficher plus d’options dans le menu contextuel de l’explorateur de fichiers ou sur les options de menu dans le Gestionnaire des tâches.

WSL : Correction de l’erreur 0x8007010b lors de l’accès aux distributions Linux via ‘wsl.localhost’ ou ‘wsl $’ (problème # 6995).

Bogues connus

général

Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau à partir des builds 22000.xxx ou antérieures vers des builds plus récentes dans le canal de développement à l’aide de la dernière ISO du canal de développement peuvent recevoir le message d’avertissement suivant : La version que vous essayez d’installer est signée. Pour poursuivre l’installation, activez la signature. Si nous recevons ce message, appuyez sur le bouton Activer, redémarrez l’ordinateur et réessayez la mise à jour.

Certains utilisateurs peuvent constater que leur écran et leurs temps de sommeil sont raccourcis. Ils étudient l’impact potentiel que des délais d’écran et de veille plus courts pourraient avoir sur la consommation d’énergie.

Début

Dans certains cas, vous ne pourrez pas saisir de texte lors de l’utilisation de Démarrer la recherche dans la barre des tâches. Si cela vous arrive, appuyez sur WIN + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.

Barre des tâches

La barre des tâches clignotera parfois lors du basculement entre les différentes méthodes de saisie.

Ils travaillent sur un problème qui fait apparaître le texte d’aide de la barre d’outils à un emplacement inattendu après avoir survolé le coin de la barre des tâches.

Entrée

L’historique du presse-papiers indique qu’il est vide même lorsqu’il est actif et qu’il doit avoir du contenu. Il s’agit d’un bogue dans l’interface qu’ils étudient.

Recherche

Après avoir cliqué sur l’icône Rechercher dans la barre des tâches, le panneau Rechercher peut ne pas s’ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus de « Windows Explorer » et rouvrez le panneau de recherche.

Actions rapides