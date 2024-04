Comment est-il possible qu’une cocotte-minute ou une cafetière puisse exploser

Les explosions de cocottes-minute et de cafetières, bien que rares, ne sont pas des événements impossibles, comme le démontrent certains faits divers dramatiques. Voici pourquoi elles peuvent exploser.

Le risque d’explosion d’une cocotte-minute ou d’une cafetière ne doit absolument pas être sous-estimé, bien qu’il s’agisse d’événements très rares. En effet, les conséquences de ces accidents domestiques improbables mais pas impossibles sont potentiellement mortelles, comme le montrent les cas qui font la une des journaux nationaux et internationaux. Par exemple, en avril 2024, une femme âgée de 46 ans d’origine pakistanaise est décédée à Caltagirone (province de Catane) à la suite de l’explosion d’une cocotte-minute laissée sur le feu. Quelques jours auparavant, toujours en Sicile, la mort d’une ancienne maîtresse d’école de 66 ans – Lucia Taormina – avait été annoncée, suite à l’explosion d’une cafetière, bien que les proches aient ensuite démenti l’explosion, affirmant que la femme aurait été enveloppée par les flammes de la cuisinière en retirant la cafetière du feu.

Traduction du titre : Alzheimer, de nombreux cas de démence seraient en réalité une maladie du foie curable : comment est-ce possible

Indépendamment de ces cas spécifiques, ces accidents peuvent arriver à tout le monde et des études scientifiques spécifiques ont également été menées pour en analyser les dangers. Par exemple, l’étude « Risk of burns in pressure cooker usage: a comprehensive analysis of explosive injuries » menée en Turquie a analysé les lésions de 32 patients (29 femmes et trois hommes) blessés lors de l’explosion de cocottes-minute, qui leur ont causé des brûlures, des lésions oculaires et auditives. Heureusement, personne n’est décédé. L’étude « Accidental deaths due to coffee making machine blast: Two unusual case reports » s’est quant à elle concentrée sur certains accidents impliquant des cafetières, dont les explosions ont causé deux passage et cinq blessés.

Comment fonctionne une cocotte-minute

Les raisons pour lesquelles ces objets d’utilisation courante peuvent exploser sont multiples, mais elles peuvent être regroupées en deux catégories principales : des défauts de fabrication et une utilisation imprudente ou inappropriée par l’utilisateur. Avant d’examiner les causes, souvent détaillées sur les sites d’assistance juridique, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ces produits, qui utilisent tous les deux la pression pour faciliter la cuisson. La cocotte-minute, comme son nom l’indique, utilise l’augmentation de la pression – grâce à la fermeture hermétique – pour faire monter le point d’ébullition de l’eau à 120 °C, au lieu des 100 °C habituels. Cela permet une cuisson plus rapide des aliments tout en préservant leurs propriétés nutritionnelles. Normalement, grâce aux soupapes de sécurité, la cocotte-minute relâche la vapeur en excès tout en maintenant la pression stable et sûre. La pression joue également un rôle fondamental dans les cafetières. En termes simples, elle favorise le passage de l’eau chaude à travers le café moulu, le transformant en une délicieuse boisson appréciée dans le monde entier. Dans les cafetières également, une soupape de sécurité permet l’évacuation de la vapeur produite par le chauffage.

Pourquoi les cocottes-minute peuvent-elles exploser

Pour ce qui est des cocottes-minute, il existe de multiples raisons pour lesquelles elles peuvent exploser. Parfois, cela est dû à des défauts de fabrication, tels que des soupapes de sécurité défectueuses et des joints défectueux, qui peuvent favoriser l’accumulation de pression dans l’appareil jusqu’à l’explosion catastrophique. Les cocottes-minute doivent être fermées de manière hermétique pour faciliter le mécanisme de cuisson, ce qui est garanti par des joints en caoutchouc ou en silicone qui doivent fonctionner correctement. En cas de dommages ou de détérioration, ils pourraient perturber l’équilibre de pression et accroître le risque d’explosion, par exemple en raison d’un chauffage non uniforme de la cocotte ou d’une libération retardée de la pression, même après la cuisson des aliments. Bien sûr, les dommages peuvent également être causés par l’usure, il est donc essentiel de toujours vérifier que tout est en bon état et de procéder à l’entretien correct.

La pression de la cocotte peut être vérifiée à l’aide d’un manomètre ; si elle est anormalement élevée et que des sifflements anormaux sont audibles, la source de chaleur doit être immédiatement éteinte (en prenant toutes les précautions nécessaires). Une surchauffe est l’une des principales raisons des accidents ; il arrive parfois que la cocotte-minute soit oubliée sur le feu sans respecter les indications du manuel d’utilisation, ce qui peut entraîner une accumulation de pression suffisamment élevée pour provoquer une explosion. Une ventilation inadéquate dans la cuisine où la préparation des aliments a lieu peut également représenter un risque, empêchant par exemple le dégagement correct de la vapeur par les soupapes de sécurité. Parmi les risques figurent également les problèmes de câblage défectueux et le dysfonctionnement des instruments numériques ; ce dernier pourrait indiquer des valeurs erronées et tromper l’utilisateur, le laissant ignorer le danger potentiel.

Pourquoi les cafetières peuvent-elles exploser

Les cafetières sont des outils relativement plus simples que les cocottes-minute, mais comme indiqué précédemment, elles peuvent également exploser. Parmi les principaux risques figurent l’obstruction de la soupape de sécurité pour l’évacuation de la vapeur, dans laquelle aucun résidu de café ou similaire ne doit absolument se retrouver. Un lavage minutieux après chaque utilisation prévient ce danger potentiel. Il faut également faire attention à ne pas presser trop fort le café moulu ou à mettre trop d’eau ; ces pratiques peuvent également entraver le flux de vapeur et entraîner une accumulation potentiellement dangereuse. Les joints usés ou défectueux représentent un danger similaire à celui des cocottes-minute, tout comme la surchauffe peut entraîner une accumulation excessive de pression jusqu’à l’explosion. Nous soulignons que, dans le cas des accidents mortels mentionnés dans l’étude précédente, les machines étaient très anciennes et détériorées.

Les explosions de cocottes-minute et de cafetières sont heureusement rares et sont souvent dues à une utilisation incorrecte et à un mauvais entretien des appareils. Les risques sont cependant importants, non seulement en ce qui concerne les morceaux de métal qui sont projetés à des vitesses effrayantes, mais également en ce qui concerne les éclaboussures d’eau, de café et de nourriture bouillante pouvant provoquer de graves brûlures. Nous soulignons cependant que, en général, les cocottes-minute et les cafetières sont des produits tout à fait sûrs. Il suffit de les utiliser et de les entretenir correctement, en respectant les indications fournies dans le manuel d’utilisation par les fabricants.