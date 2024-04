Comment Utiliser la Fonctionnalité de Liste de Lecture Spotify AI

Si vous suivez l’actualité technologique, vous avez probablement entendu parler de la Playlist AI de Spotify. C’est une nouvelle fonctionnalité de la marque qui génère une playlist pour vous en fonction de la demande que vous faites. Aujourd’hui, nous allons apprendre ce que c’est et comment utiliser la fonctionnalité Playlist AI de Spotify.

Spotify essaie toujours de devenir la plateforme de service musical numéro un en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Désormais, la marque va encore plus loin avec le lancement des playlists AI, qui permettent aux utilisateurs de créer une playlist personnalisée en utilisant des indications textuelles. Vous pouvez également utiliser les indications prédéfinies qui sont conçues pour vous.

La fonctionnalité est actuellement en phase bêta et est limitée aux utilisateurs premium de Spotify au Royaume-Unis et en Australie, mais on s’attend à ce que la fonctionnalité soit bientôt étendue à d’autres régions. Cependant, pour le moment, il n’y a aucune précision sur quand les utilisateurs premium de Spotify dans d’autres pays pourront utiliser cette fonctionnalité.

Comment utiliser la fonctionnalité Playlist AI de Spotify

Désormais que vous comprenez ce qu’est cette fonctionnalité, vous vous demandez peut-être comment l’utiliser pour obtenir la playlist AI. Lisez la suite pour découvrir les étapes.

Étape 1: Tout d’abord, ouvrez l’application Spotify (Android, iOS) sur votre téléphone.

Étape 2: Appuyez sur l’onglet Votre bibliothèque en bas de l’écran.

Étape 3: Cliquez sur l’icône + en haut à droite et sélectionnez Playlist AI parmi celles disponibles.

Étape 4: Saisissez des indications textuelles ou des phrases comme « chansons romantiques », « playlist qui me fera ressembler à un personnage principal », ou autres. Vous pouvez également inclure des emojis, des personnages de films, etc. pour obtenir des recommandations musicales.

Étape 5: Enfin, appuyez sur le bouton Créer en haut à droite pour enregistrer la playlist AI dans votre bibliothèque.

Notre mot de la fin

Voilà, vous savez maintenant comment générer des playlists personnalisées alimentées par l’IA si vous êtes un utilisateur bêta de Spotify Premium. Les indications peuvent être créatives et des genres spécifiques, des lieux, des activités, etc.

Notez que la fonctionnalité de playlist AI ne fonctionnera pas pour les indications non musicales comme les actualités ou des marques spécifiques.

En plus de cela, Spotify travaille également sur plusieurs autres fonctionnalités alimentées par l’IA pour sa plateforme, qui incluent apparemment la résumé des podcasts, la lecture de publicités au milieu par la voix de l’hôte si nécessaire, etc.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité et quelles sont vos opinions sur les prochaines fonctionnalités alimentées par l’IA sur la plateforme dont nous avons parlé. De plus, si vous avez des questions, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.