Gestion financière avec Wallet de BudgetBakers : comment tirer profit de ses fonctionnalités

Synchronisation du compte bancaire et surveillance du flux financier dans une seule application

Wallet est l’une des applications de gestion financière les plus populaires sur les boutiques d’applications

De nos jours, il est plus facile que jamais de gérer vos finances grâce à toutes sortes d’applications disponibles sur les boutiques officielles. En réalité, l’application Wallet de BudgetBakers propose une gamme de services très utiles pour ceux qui souhaitent gérer leur flux d’argent avec précision grâce à une interface claire et intuitive. C’est pourquoi, si vous êtes intéressé par Wallet et que vous souhaitez tirer parti de ses fonctions, nous vous les expliquons sur Netcost-security.fr.

À quoi sert exactement Wallet de BudgetBakers

BudgetBakers, la société à l’origine du développement de Wallet, a créé cette application pour permettre aux utilisateurs de trouver un gestionnaire efficace avec des normes de qualité supérieures, et avec la possibilité de synchroniser le compte bancaire dans l’application elle-même. Ainsi, Wallet s’est imposée comme l’une des applications les plus populaires de ce segment, dépassant les 5 millions de téléchargements.

Comparée aux autres applications disponibles sur les boutiques iOS et Android, on peut dire que Wallet de BudgetBakers propose une qualité de service plus proche de ce que proposent des applications comme Fintonic que du service de surveillance de base proposé par d’autres applications comme Monefy.

Comment utiliser cette application

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Wallet est une application avec plus de fonctionnalités que d’habitude dans le domaine des applications de gestion financière. La principale raison est qu’en plus de pouvoir créer des budgets ou enregistrer des dépenses, vous pouvez également synchroniser votre compte bancaire, où l’application vous notifiera les mouvements effectués, garantissant à l’utilisateur un contrôle plus précis de son flux financier.

Ainsi, les principales actions que l’application Wallet de BudgetBakers vous permet d’effectuer sont les suivantes :

Création de portefeuilles ou de budgets . Tout comme de nombreuses autres applications du marché, telles que GoodBudget, Wallet vous donne la possibilité de créer différents portefeuilles pour gérer de manière spécifique des budgets ou des dépenses liés à différents types de dépenses que vous avez dans votre vie quotidienne ou dans des circonstances exceptionnelles.

. Tout comme de nombreuses autres applications du marché, telles que GoodBudget, Wallet vous donne la possibilité de créer différents portefeuilles pour gérer de manière spécifique des budgets ou des dépenses liés à différents types de dépenses que vous avez dans votre vie quotidienne ou dans des circonstances exceptionnelles. Surveillance du flux financier . L’application Wallet vous permettra de savoir en tout temps combien d’argent vous gagnez et combien vous dépensez. Vous aurez ainsi une bonne idée de votre « balance des paiements » personnelle et vous saurez si votre mode de vie vous permet d’économiser ou si vous dépensez plus d’argent que vous n’en gagnez.

. L’application Wallet vous permettra de savoir en tout temps combien d’argent vous gagnez et combien vous dépensez. Vous aurez ainsi une bonne idée de votre « balance des paiements » personnelle et vous saurez si votre mode de vie vous permet d’économiser ou si vous dépensez plus d’argent que vous n’en gagnez. Données avancées sur vos revenus et vos dépenses . L’un des principaux points d’économie réside dans la gestion « Big Data » de votre gestion financière. Si vous décidez d’augmenter votre épargne mensuelle à un moment donné, grâce aux informations fournies par Wallet, vous trouverez plus facilement les domaines où il vous sera plus facile d’économiser de l’argent.

. L’un des principaux points d’économie réside dans la gestion « Big Data » de votre gestion financière. Si vous décidez d’augmenter votre épargne mensuelle à un moment donné, grâce aux informations fournies par Wallet, vous trouverez plus facilement les domaines où il vous sera plus facile d’économiser de l’argent. Synchronisation de votre compte bancaire . Il s’agit là de l’une des fonctionnalités les plus remarquables de Wallet, car elle permet aux utilisateurs d’économiser le précieux temps nécessaire pour saisir manuellement chacun des revenus et dépenses enregistrés. De plus, le fait de recevoir des notifications sur les mouvements de votre compte vous évitera plus de surprises en fin de mois, car vous savez en tout temps combien d’argent vous avez et combien vous dépensez.

. Il s’agit là de l’une des fonctionnalités les plus remarquables de Wallet, car elle permet aux utilisateurs d’économiser le précieux temps nécessaire pour saisir manuellement chacun des revenus et dépenses enregistrés. De plus, le fait de recevoir des notifications sur les mouvements de votre compte vous évitera plus de surprises en fin de mois, car vous savez en tout temps combien d’argent vous avez et combien vous dépensez. Version pour les entreprises. Wallet pense également aux entreprises qui souhaitent contrôler leur économie de manière plus efficace, et c’est pourquoi elle propose une version axée sur les entreprises avec trois plans différents : un plan gratuit, un autre à 10 dollars par mois et une version annuelle à 30 dollars par an. Cependant, dans ce cas, la version gratuite est assez limitée par rapport à la version payante, avec un nombre de fonctionnalités très restreint.

Peut-on retirer ou verser de l’argent ?

Bien que Wallet vous permette de lier les comptes bancaires que vous avez associés à votre nom, l’application n’effectuera pas directement de paiements ou de dépôts. Il s’agit d’une application de gestion financière qui, bien qu’elle propose des fonctionnalités plus avancées que bon nombre de ses concurrentes, reste à distance en ce qui concerne l’utilisation directe de l’argent. Vous pourrez contrôler précisément votre flux financier, mais vous devrez déplacer l’argent lui-même avec d’autres services, tels que ceux de votre propre banque.

Sécurité sur Wallet

Wallet est une application conçue pour une navigation sécurisée, surtout compte tenu de la possibilité de lier des comptes bancaires pour une surveillance plus précise. C’est pourquoi BudgetBakers n’économise pas sur la sécurité, et l’application Wallet est dotée de certificats tels que PSD 2, ISO et PCI DSS, qui témoignent de l’intérêt de la société à garantir que les utilisateurs disposent d’un système conforme aux normes de sécurité actuelles.

Par ailleurs, il est également important de souligner que Wallet chiffre toutes ses données pour que les informations des utilisateurs restent privées, et que l’infrastructure utilisée par la société pour la gestion des données est Microsoft Azure, garantissant ainsi un entretien et des niveaux de qualité et de sécurité considérables dans ses systèmes.

Il existe de nombreuses autres applications axées sur la gestion financière disponibles sur les boutiques iOS et Android. Si vous êtes intéressé par une application aux fonctionnalités similaires, Fintonic est une option très attrayante, mais il existe également d’autres applications plus simples, telles que celles mentionnées Monefy ou Goodbudget, ou des applications avec des particularités telles que SplitWise, qui facilite le partage des dépenses entre amis.