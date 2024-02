Date de sortie de Windows 11 24H2, fonctionnalités, appareils pris en charge, et plus.

Microsoft se prépare à publier la première mise à jour majeure de Windows 11 en 2024, Windows 11 24H2. Oui, cela fait un moment que nous n’avons pas vu de mise à jour majeure pour le système d’exploitation Windows 11. Avec l’intégration de l’IA dans tout, Microsoft augmente également l’utilisation de l’IA dans ses systèmes d’exploitation. Microsoft Co-Pilot est l’un des chatbots IA que vous pouvez utiliser sur Windows 11.

Quoi qu’il en soit, sans perdre de temps, examinons tout ce que vous devez savoir sur la toute nouvelle mise à jour de Windows 11 pour 2024.

Date de sortie de Windows 11 24H2 : Quand cela sortira-t-il ?

La toute nouvelle mise à jour majeure de Windows 11 en 2024 devrait être publiée au second semestre 2024. Aucune date officielle n’a encore été annoncée. Nous devrions voir Microsoft annoncer et promouvoir les nouvelles fonctionnalités à venir de Windows 11 quelque part en mars. Tous les appareils exécutant la dernière version de Windows 11 seront éligibles à la mise à jour logicielle.

Mise à jour de Windows 11 en 2024 – Comment cela s’appelle-t-il ?

La nouvelle mise à jour majeure de Windows 11 en 2024 s’appellera Windows 11 24H2. Oui, il n’y a pas de surprise avec le numéro de version. C’est la façon dont Microsoft numérote ses mises à jour correspondant à l’année de déploiement.

Windows Central a mentionné que Microsoft appelait cette nouvelle version, Germanium. Il s’agira de la nouvelle version de plateforme à partir de laquelle Microsoft diffusera les mises à jour logicielles et les correctifs de sécurité à partir de 2024.

Mise à jour Windows 11 24H2 – Configuration requise du système ?

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 au monde, les exigences du système ont déconcerté de nombreuses personnes, car de nombreux PC n’étaient pas officiellement éligibles à la mise à jour vers Windows 11. Windows 11 24H2 sera disponible sur tous les PC et appareils compatibles avec Windows 11.

Avec la nouvelle mise à jour Windows 11 24H2, vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour soit disponible sur les nouveaux appareils Windows qui seront commercialisés au cours du second semestre 2024. Cela signifie que les nouveaux appareils vendus en store fonctionneront sous Windows 11 24H2 dès la sortie de la boîte.

Cette mise à jour se concentrera davantage sur l’IA, vous pouvez donc vous attendre à ce que les PC Windows capables de gérer de telles tâches et ressources reçoivent la mise à jour en septembre. Nous devrions également voir les fabricants sortir et présenter de nouveaux PC Windows capables d’effectuer des tâches basées sur l’IA dans les mois à venir.

Fonctionnalités de Windows 11 24H2

Alors qu’il y aura une nouvelle version de plateforme pour Windows 11 avec cette mise à jour, il y aura également des outils axés sur l’IA ainsi que d’autres améliorations de qualité de vie avec la prochaine mise à jour Windows 11 24H2.

Des dispositions d’ouverture plus intelligentes

Avec Windows 11, vous pouvez facilement ouvrir des fenêtres sur différentes parties de l’écran. Cependant, avec la mise à jour Windows 11 24H2, Windows vous suggérera automatiquement différentes applications dans la fenêtre des dispositions d’ouverture pour vous permettre d’ouvrir facilement la fenêtre de l’application dans une section spécifique de votre écran.

Explorateur de fichiers mis à jour

Depuis que Microsoft a publié Windows 11, l’explorateur de fichiers a bénéficié de beaucoup d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités à chaque mise à jour majeure de Windows 11. Avec la mise à jour 24H2 à venir, vous pourrez créer des fichiers compressés TAR et 7 Zip. C’était quelque chose qui était prévu depuis Microsoft a annoncé que la compression des fichiers zip serait une fonctionnalité native intégrée à Windows 11.

Nouveau mode d’économie d’énergie

Afin de réduire la surconsommation d’énergie lorsque votre PC ne fait rien ou reste simplement inactif, Windows 11 24H2 vous permettra d’activer un mode d’économie d’énergie qui réduira les performances et aidera à préserver la durée de vie de la batterie. Ces fonctionnalités sont disponibles sur différents ordinateurs portables de différentes marques qui disposent de leur propre logiciel de gestion de batterie. Ces fonctionnalités seront intégrées à Windows 11 et pourront être utilisées sur des PC ainsi que des ordinateurs portables – qu’ils utilisent ou non des batteries.

Supprimer les bruits de fond lors de l’utilisation de votre microphone

Voici les outils d’IA qui vous aideront désormais à supprimer tout audio ou bruit ambiants qui entreraient lors de l’utilisation du microphone. La clarté vocale utilisera l’IA pour supprimer le bruit en vous permettant tout d’abord d’effectuer un petit test afin qu’elle puisse identifier le bruit.

Une nouvelle apparence pour les paramètres rapides

Le panneau des paramètres rapides accessible en bas à droite comporte désormais de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, vous pouvez maintenant faire défiler les différentes tuiles pour choisir l’action que vous souhaitez exécuter. De plus, vous verrez également un bouton de rafraîchissement lorsque vous recherchez des réseaux wifi. Ce bouton de rafraîchissement était la dernière fois visible sur les PC Windows 7. Vous pouvez également désactiver diverses tuiles en cliquant simplement dessus au lieu de les ouvrir, puis de basculer la tuile particulière.

Mises à jour supplémentaires de Microsoft Co-Pilot

Microsoft a lancé son service de discussion IA Co-Pilot pour les utilisateurs de Windows 11 l’année dernière. Désormais, Microsoft est prévu pour rendre l’outil IA encore plus utile et puissant, tout en lui donnant la capacité d’effectuer davantage de tâches qui lui seront assignées par l’utilisateur. Que ce soit sous forme de génération d’images, d’une recherche Internet de base ou même de résumé de texte – Co-Pilot pourra le faire mieux et plus rapidement.

Commandes Sudo sur Windows 11

Oui, la commande Sudo de Linux sera maintenant utilisable dans Windows 11 via l’invite de Commandes. Vous pourrez exécuter des commandes avec élévation des privilèges directement. Par défaut, l’option de commande Sudo sera désactivée, mais vous pouvez toujours l’activer lorsque vous en avez besoin.

Votre smartphone Android est maintenant la webcam de votre PC

L’application Phone Link de Microsoft pour Windows vous permettra non seulement de synchroniser vos SMs et autres notifications entre les deux appareils, mais elle vous permettra également d’utiliser les caméras de votre téléphone comme webcam. Sachant combien les caméras de smartphone sont bonnes, c’est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de l’utilisation de la caméra de votre téléphone pour les réunions et même les appels vidéo.

Pensées finales – Mise à jour Windows 11 24H2

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour majeure de Windows 11 – Windows 11 24H2. La mise à jour prévue pour septembre apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations au système d’exploitation Windows 11 existant. Avec Windows 11 axé sur les outils IA, que pensez-vous de cela ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous.

