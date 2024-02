Comment déverrouiller le bootloader et rooter Samsung Galaxy S24 Ultra

La dernière série phare de Samsung, le Galaxy S24, est maintenant disponible avec de grandes améliorations. Si vous vous intéressez au développement personnalisé et que vous souhaitez rooter votre Galaxy S24 Ultra, ce guide est pour vous. Ici, je vais vous expliquer comment déverrouiller le bootloader et rooter le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce guide fonctionnera également pour les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus.

Le rooting n’est recommandé que si vous connaissez les risques et les avantages. Cela est dû au fait que vous devez savoir si les avantages en valent la peine en termes de temps et de fonctionnalités que vous allez perdre. Par exemple, vous ne recevrez pas de mises à jour en ligne et vous devrez installer manuellement les mises à jour après le root, mais vous aurez accès à de nombreuses modifications et fonctionnalités de personnalisation.

Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un matériel de première classe et par défaut, mais il peut y avoir certaines limitations. L’accès root permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti du matériel.

Pour rooter le Galaxy S24 Ultra, vous devez d’abord déverrouiller le bootloader de votre téléphone. Le déverrouillage du bootloader peut être difficile et est également limité dans certaines régions et pour certains modèles. Avant de passer aux étapes, voici les points principaux que vous devez connaître avant de déverrouiller le bootloader et de rooter votre téléphone.

La garantie sera annulée (le re-verrouillage du bootloader ne vous aidera pas)

Pas de mises à jour OTA

Cela déclenchera Knox

Plusieurs applications d’origine telles que Samsung Pay et Samsung Health peuvent ne pas fonctionner (y compris les applications de paiement)

Le déverrouillage du bootloader effacera toutes les données

Cette solution fonctionnera également pour les autres téléphones Galaxy S24 (il vous suffit d’utiliser le micrologiciel ou le fichier de correctif correct)

Note : Il existe des solutions de contournement qui peuvent vous aider à faire fonctionner certaines applications à nouveau. Mais toutes les fonctionnalités et toutes les applications ne fonctionneront pas.

Comment déverrouiller le bootloader du Galaxy S24 Ultra

Tout d’abord, assurez-vous de sauvegarder votre téléphone. Ouvrez les paramètres sur votre téléphone. Faites défiler vers le bas jusqu’à la fin et allez dans À propos du téléphone > Informations sur le logiciel. Cherchez Numéro de build et appuyez dessus 7 à 8 fois, vous verrez un message « Vous êtes maintenant un développeur ». Revenez maintenant à la page des paramètres et vous trouverez Options pour les développeurs en bas. Ouvrez-le. Ici, activez l’interrupteur pour Déverrouillage OEM. Sélectionnez OK s’il demande une confirmation. Une fois terminé, connectez votre téléphone à votre PC via un câble USB et appuyez sur redémarrer. Lorsque l’appareil s’éteint, appuyez immédiatement et maintenez les boutons Volume Haut + Volume Bas simultanément. Relâchez les deux boutons lorsque vous voyez l’écran d’avertissement. Désormais, appuyez sur le bouton Volume Haut et l’appareil démarrera en mode de téléchargement. En mode de téléchargement, vous verrez une option pour déverrouiller le bootloader, appuyez longuement sur le bouton Volume Haut et vous verrez une confirmation. Appuyez à nouveau sur la touche Volume Haut pour confirmer le déverrouillage du bootloader. Cela effacera vos données.

Votre téléphone redémarrera dans le système après le déverrouillage du bootloader. Désormais que votre bootloader est déverrouillé, vous pouvez procéder aux étapes de rooting.

Comment rooter le Samsung Galaxy S24 Ultra

Une des solutions populaires pour rooter un téléphone Android est de flasher une image patchée. Tout cela grâce à Magisk. Pour cela, vous aurez besoin d’un fichier patché. Je vais partager les étapes pour patcher un fichier, mais si vous avez le modèle SM-S928B et exécutez la version du firmware S928BXXU1AWM9, vous pouvez utiliser un fichier de correctif partagé par dr.ketan, un développeur connu.

Pour SM-S928B / S928BXXU1AWM9: Fichier patché

Téléchargement :

Application Magisk

Outil de flash Odin

Firmware (Même version que celle installée sur votre téléphone)

Si vous avez un fichier patché, vous pouvez passer à la partie de flashage

Patch du fichier à l’aide de Magisk

Tout d’abord, extrayez le firmware du Galaxy S24 que vous avez téléchargé sur votre ordinateur et recherchez le fichier AP (fichier commençant par AP). Copiez le fichier AP sur votre téléphone. Ensuite, installez l’application Magisk sur votre téléphone. Ouvrez Magisk sur votre téléphone et cliquez sur le bouton Installer. Choisissez maintenant « Sélectionner et patcher un fichier » à l’écran suivant. Parcourez et sélectionnez le fichier AP, puis attendez le processus de patch. Le fichier patché sera enregistré dans le dossier de téléchargement sous le nom de fichier magisk_patched.tar.

Flashage du fichier patché

Copiez le fichier tar patché sur votre PC. Redémarrez ensuite votre Galaxy S24 en mode de téléchargement en utilisant les étapes données ci-dessus. Ouvrez l’Outil de flash Odin sur votre PC. Sur le côté droit de l’outil, chargez le fichier magisk patché dans AP. Après cela, cliquez sur le bouton Démarrer (en supposant que votre téléphone est connecté à votre PC). Le processus de flashage du fichier Magisk patché sur votre téléphone commencera. Après le flashage, redémarrez votre téléphone en Mode Recovery et réinitialisez votre téléphone. Une fois terminé, redémarrez dans le système et installez l’application Magisk.

Voilà, vous avez maintenant le guide complet sur la façon de rooter le Samsung Galaxy S24 ainsi qu’un guide pour déverrouiller le bootloader du Galaxy S24. Et si vous avez des questions, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.