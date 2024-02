Une intelligence artificielle nous a expliqué à quoi ressemblerait le monde sans Facebook

Le 4 février 2004 est né le réseau social qui changerait à jamais le monde et nos vies. À l’occasion de son vingtième anniversaire, nous avons essayé d’imaginer, avec l’aide de l’intelligence artificielle, à quoi ressemblerait le monde aujourd’hui sans Facebook.

Le 4 février 2004, il y a exactement 20 ans, Facebook est devenu une réalité. Depuis que le réseau social de Mark Zuckerberg est en ligne, nos vies et le monde dans lequel nous vivons ont radicalement changé. Personne ne le savait encore – probablement même son propre inventeur – mais ce 4 février il y a vingt ans, l’humanité entière a été confrontée à l’une des « portes dérobées » les plus décisives de l’histoire contemporaine.

À quoi ressemblerait le monde et nos vies si, ce jour-là, le futur fondateur de Meta avait décidé de ne pas appuyer sur ce bouton d’envoi et que Facebook n’avait jamais été mis en ligne ? Étant donné qu’il est impossible de revenir en arrière dans le temps (du moins pour l’instant), nous nous sommes adaptés avec les moyens dont nous disposons et nous l’avons demandé à ChatGPT.

Qu’avons-nous demandé à ChatGPT

La première question que nous avons posée à ChatGPT était la suivante : « À quoi ressemblerait le monde aujourd’hui si Facebook n’avait pas été inventé ? »

La réponse de ChatGPT était plutôt vague et s’est concentrée sur ce que l’ estime être les domaines qui auraient le plus souffert de la « non-invention » de Facebook : la communication, les relations humaines et l’information. En ce qui concerne le premier point, ChatGPT envisage un monde où les réseaux sociaux auraient quand même existé, mais avec une plus grande diversification des modes de communication numérique :

« Le paysage des réseaux sociaux aurait été façonné par d’autres plateformes, avec des conséquences sur la forme et la nature des interactions en ligne. D’autres plateformes auraient peut-être pris plus d’importance, entraînant une diversification des modes de communication numérique ».

Comment auraient été les relations humaines

En ce qui concerne le deuxième domaine identifié par ChatGPT, celui des relations humaines, nous sommes tous plus ou moins d’accord pour dire qu’elles auraient été différentes, nous ne savons pas si c’était mieux ou pire. Même le mot « ami » lui-même a pris un nouveau sens après l’introduction du réseau social par excellence. ChatGPT écrit :

« La notion d’amis virtuels aurait peut-être conservé une connotation plus personnelle et moins liée à l’exposition publique. L’absence d’une plateforme mondiale de médias sociaux aurait pu contribuer à maintenir des dynamiques sociales plus locales et moins influencées par les pressions de la visibilité en ligne ».

Les six différences les plus plausibles

À ce stade, cependant, nous voulions en savoir plus, alors nous avons demandé à ChatGPT d’approfondir davantage et nous avons posé une deuxième question : « Comment les relations humaines auraient été sans Facebook ? » Il n’y a aucun doute là-dessus, selon l’intelligence artificielle d’OpenAI, « les relations humaines auraient pris une forme différente, car la plateforme a joué un rôle central dans la transformation des dynamiques sociales et relationnelles ». De plus, ChatGPT a également fait une tentative de prévision sur les aspects des relations humaines qui auraient été les plus susceptibles d’être différents sans l’introduction de Facebook. Il en a identifié six et les a motivés de la manière suivante :

Interactions plus locales : les relations auraient privilégié les connexions physiques avec la communauté locale, favorisant des liens plus tangibles. Moins de pression sociale : l’absence d’une plateforme de comparaison constante aurait réduit la pression sociale et favorisé des relations authentiques, sans l’influence d’images parfaites présentées sur les médias sociaux. Communication plus directe : sans Facebook, on aurait accordé plus de valeur à la communication directe par des appels téléphoniques ou des rencontres en personne, encourageant des conversations plus profondes et moins fragmentées. Meilleure protection de la vie privée : l’absence d’une plateforme omniprésente aurait conduit à une meilleure protection de la vie privée, avec une sélection plus prudente dans le partage d’informations personnelles, réduisant ainsi les risques de violation de la vie privée. Connexion par des intérêts spécifiques : dans un monde sans Facebook, les personnes auraient cherché des connexions en ligne sur des plateformes spécialisées basées sur des intérêts spécifiques, favorisant des communautés en ligne plus axées et plus cohérentes. Plus grande participation aux activités hors ligne : l’absence de Facebook aurait incité les personnes à chercher activement des connexions et à s’impliquer dans le monde réel, augmentant ainsi leur participation à la vie sociale et culturelle.

Une information moins accessible, mais plus sûre

L’information aurait également été différente. Dans la première réponse que ChatGPT nous a fournie, il semble y avoir un jugement partiellement négatif sur le rôle que Facebook a joué dans l’influence de l’information. Selon le chatbot :

« L’absence d’une plateforme aussi largement adoptée aurait peut-être atténué les phénomènes de désinformation et de polarisation. Les personnes auraient peut-être recherché des informations sur des plateformes plus spécialisées, favorisant une plus grande diversité d’opinions et une évaluation plus critique des sources ».

Pour plus de clarté, nous avons donc demandé à ChatGPT en quoi l’information aurait été différente, en nous fournissant des aspects positifs et négatifs possibles. Tout comme pour les relations humaines, ChatGPT envisage que, sans Facebook, les possibilités de s’informer auraient peut-être été moins nombreuses en termes de quantité, mais plus sûres et locales en termes de qualité.

Parmi les aspects positifs possibles, on trouve : la réduction de la désinformation, une plus grande attention à la qualité des sources, et la création de communautés plus locales. En même temps, nous aurions pu bénéficier de moins de diversité de sources et faire face à une diffusion plus lente des nouvelles et à une moindre diffusion des nouvelles mondiales.