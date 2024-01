Comment réparer la télécommande Sony de votre téléviseur qui ne fonctionne pas

L’unité de commande à distance est un équipement essentiel pour de nombreux appareils, y compris la télévision. Lorsqu’une télécommande de télévision cesse de fonctionner, il devient difficile d’effectuer certaines fonctions. De nos jours, il n’y a presque plus de boutons sur la télévision pour pouvoir contrôler différentes fonctions, il est donc essentiel d’avoir une télécommande en bon état de fonctionnement.

Si vous avez une TV Sony et que sa télécommande ne fonctionne pas pour une raison particulière, consultez les solutions de dépannage pour réparer la télécommande TV Sony qui ne fonctionne pas.

Télécommande TV Sony qui ne fonctionne pas – Essayez ces solutions

Avant d’entrer dans les différentes solutions de dépannage que vous devez suivre pour réparer la télécommande TV Sony qui ne fonctionne pas, examinons les différentes raisons pour lesquelles la télécommande pourrait ne pas fonctionner.

Pourquoi ma télécommande TV Sony ne fonctionne-t-elle pas ?

Comme vous le savez, les télécommandes TV sont des dispositifs très délicats qui doivent être manipulés avec soin. Une mauvaise manipulation de la télécommande peut provoquer le desserrement et la casse des pièces internes.

De plus, si vous avez une télécommande intelligente pour votre TV, des problèmes liés au logiciel ou à la synchronisation peuvent empêcher la télécommande de fonctionner correctement.

Désormais que vous connaissez les différentes raisons pour lesquelles votre télécommande TV Sony pourrait ne pas fonctionner.

Examinons les différentes solutions de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre le problème de télécommande TV Sony qui ne fonctionne pas.

Vérifier les piles de votre télécommande TV Sony

Les piles sont les composants principaux de fonctionnement de toute télécommande. Assurez-vous que les piles insérées dans la télécommande sont neuves et en état de marche. En plus de cela, vous devez vous assurer que les piles sont insérées dans la bonne polarité. Voici quelques points importants à connaître sur les piles pour votre télécommande TV Sony.

Ne mélangez pas des piles de marques différentes.

N’utilisez pas de piles rechargeables pour vos télécommandes.

Assurez-vous que les piles ne sont pas enflées ou ne fuient pas de matériau interne.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées pour la télécommande TV Sony.

Nettoyez les points de capteur de la télécommande et de l’unité TV

De nombreuses télécommandes sont généralement des télécommandes infrarouges. Comme les télécommandes infrarouges nécessitent une ligne de mire dégagée entre l’émetteur et le récepteur, vérifiez qu’il n’y a pas de saleté ou de poussière des deux côtés.

Si de la saleté ou de la poussière sont présentes, elles bloqueront les rayons infrarouges. Pour résoudre ce problème, prenez un chiffon doux et sec et nettoyez les points de contact sur votre TV ainsi que sur votre télécommande.

Redémarrer manuellement votre TV Sony

Les appareils électroniques ont parfois des problèmes. Ceci est courant et généralement, un simple redémarrage du TV devrait suffire. Pour cela, suivez ces étapes.

Vérifiez que votre TV est branchée sur une prise de courant. Désormais, appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer le TV. Ces boutons sont situés soit sur les côtés, soit à l’arrière de la TV. Appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour éteindre le TV. Débranchez la prise de courant et laissez-la débranchée pendant 1 à 2 minutes. Une fois ce délai écoulé, rebranchez-la, puis allumez le TV à l’aide de la télécommande. La télécommande TV devrait maintenant fonctionner correctement.

Si la télécommande TV ne fonctionne pas, vous devrez essayer les autres solutions de dépannage que nous avons mentionnées ci-dessous.

Vérifiez si la télécommande est cassée

La télécommande TV Sony est un équipement délicat. Lorsque la télécommande tombe, il y a des possibilités de dommages internes. Il est donc préférable de vérifier si la télécommande fonctionne ou non.

Pour ce faire, mettez des piles neuves dans la télécommande et ouvrez l’application de l’appareil photo sur votre smartphone. Pointez maintenant la télécommande TV vers la caméra de votre smartphone.

Lorsque vous appuyez sur un bouton, vous devriez voir une lumière rouge clignoter à travers le port de capteur infrarouge. S’il n’y a pas de lumière rouge, cela signifie que la télécommande est cassée et vous devez la remplacer par une télécommande TV Sony plus récente.

Réinitialisez la télécommande TV Sony

Nous savons maintenant que la plupart des télécommandes sont des modèles infrarouges. Alors que les télécommandes intelligentes peuvent se réinitialiser toutes seules, les télécommandes infrarouges n’ont pas d’options de réinitialisation logicielle. Cependant, vous pouvez effectuer manuellement une sorte de réinitialisation pour vos télécommandes. Voici les étapes à suivre.

Tout d’abord, retirez les piles de la télécommande TV Sony.

Ensuite, appuyez sur tous les boutons de la télécommande pour décharger toute puissance résiduelle dans la télécommande TV Sony.

Désormais, insérez de nouvelles piles dans la télécommande, puis testez la télécommande TV Sony. Elle devrait fonctionner correctement.

Si la télécommande ne répond toujours pas aux pressions de boutons, vous devrez peut-être obtenir une nouvelle télécommande pour votre téléviseur Sony.

Maintenez une certaine distance entre vous et la TV Sony

Les télécommandes infrarouges fonctionnent dans une plage spécifique. La plage idéale pour qu’une télécommande infrarouge Sony TV fonctionne se situe entre 3 pieds et 10 pieds. Assurez-vous donc de vous tenir dans cette distance pour utiliser la télécommande TV.

De plus, veillez à ne pas avoir d’autres objets en vue entre vous et la TV Sony. Des objets tels que des plantes et d’autres dispositifs sans fil pourraient également interférer avec la connexion infrarouge entre la télécommande et le TV.

Mettez à jour le micrologiciel de votre TV Sony

Les mises à jour du micrologiciel sont connues pour corriger les erreurs et les problèmes de votre appareil. Dans le cas des téléviseurs Sony fonctionnant sous Android ou Google TV OS, les mises à jour du micrologiciel peuvent être facilement vérifiées et installées sur votre Smart TV Sony.

Nous avons un guide dédié sur la façon de mettre à jour votre téléviseur Sony particulier vers la dernière version du micrologiciel. Une fois que votre micrologiciel a été mis à jour vers la dernière version, vous pouvez vérifier et voir si les mises à jour

Réinitialisez votre télécommande TV Sony

Si aucune des solutions de dépannage ne fonctionne, la meilleure solution à essayer est d’effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine. La réinitialisation aux paramètres d’usine fonctionnera si vous utilisez une télécommande TV Sony qui fonctionne en wifi ou en connexion Bluetooth.

Nous avons un guide dédié sur la façon d’effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine de votre téléviseur Sony. Une fois que vous avez effectué une réinitialisation aux paramètres d’usine, votre télécommande TV Sony devrait fonctionner correctement.

Obtenez simplement une nouvelle télécommande

En fin de compte, vous devrez peut-être vous procurer une nouvelle télécommande TV Sony. Cependant, s’il n’y a aucune chance d’obtenir une télécommande d’origine pour votre téléviseur Sony en particulier, vous devrez peut-être vous procurer une télécommande universelle qui fonctionnera avec presque toutes les marques et tous les modèles de téléviseurs. Ces télécommandes universelles nécessitent une programmation simple et vous pouvez facilement le faire en 2 minutes ou moins.

Si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Si vous avez une autre solution ou solution de dépannage qui pourrait fonctionner, vous pouvez également commenter ces solutions sur nos réseaux sociaux.

