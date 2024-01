Comment entrer et sortir du mode de récupération sur iPhone

Le mode de récupération est une fonctionnalité utile de l’iPhone, permettant aux utilisateurs de restaurer leurs appareils. Cependant, accéder au mode de récupération sur l’iPhone peut être difficile. Cela s’explique par le fait que la fonctionnalité n’est pas disponible dans le logiciel ; il s’agit plutôt d’une partie du système et ne peut pas être accessible via les paramètres ou une application. Dans ce guide, je vais vous expliquer étape par étape comment mettre un iPhone en mode de récupération et comment en sortir.

Le mode de récupération est pratique lorsque vous oubliez votre mot de passe d’écran de verrouillage. En utilisant le mode de récupération, vous pouvez effacer votre iPhone et vous pourrez le configurer à nouveau. Oui, vous aurez besoin d’une sauvegarde sur iCloud ou d’une sauvegarde locale pour récupérer vos données.

Si vous vous trouvez ici, il est probable que vous ayez oublié votre mot de passe d’écran de verrouillage. Mis à part l’option d’effacement de l’iPhone sans accéder aux paramètres, le mode de récupération peut ne pas sembler particulièrement utile pour l’utilisateur moyen. Heureusement, l’accès au mode de récupération est assez facile. Tout ce dont vous avez besoin est un guide unique, alors commençons.

Comment mettre un iPhone en mode de récupération

Le processus d’entrée en mode de récupération varie selon l’appareil. Pour la plupart des nouveaux iPhones, c’est la même chose, mais pour les anciens iPhones, le processus est un peu différent. Ne vous inquiétez pas, je vais partager la solution pour tous les iPhones ici.

Exigences :

Vous aurez besoin d’un Mac ou d’un PC Windows (Windows 10 ou plus récent).

iTunes installé (dans le cas d’un PC Windows).

Câble d’iPhone.

Pour iPhone 8 et plus récents :

Connectez votre iPhone à votre PC ou à votre Mac. Si un message s’affiche sur l’iPhone, sélectionnez Faire confiance. Maintenez enfoncés les boutons Côté et Volume bas en même temps jusqu’à ce que le curseur d’alimentation apparaisse.

Utilisez le curseur pour éteindre votre iPhone. Lorsque l’iPhone est éteint, maintenez enfoncé le bouton Côté. Maintenez enfoncé le bouton latéral jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération s’affiche. L’écran de récupération est celui qui affiche le câble et un ordinateur portable.

Si l’iPhone démarre dans le système, vous devez réessayer le processus exactement comme indiqué. De cette façon, vous pouvez facilement accéder au mode de récupération sur iPhone 8 et plus récents.

Pour iPhone 6 et les modèles d’iPhone 7 :

Connectez votre iPhone 6 ou 7 à votre Mac ou à votre PC à l’aide de son câble. S’il demande une autorisation, appuyez sur Faire confiance .

. Maintenez enfoncé le bouton Côté pour faire apparaître le curseur d’extinction.



pour faire apparaître le curseur d’extinction. Utilisez le curseur pour éteindre votre iPhone.

Désormais, maintenez enfoncé le bouton Volume bas jusqu’à ce que vous voyiez l’écran de récupération. Si vous avez un iPhone 6s, suivez la solution suivante après avoir éteint votre iPhone.

Comme vous pouvez le voir, la seule différence par rapport à la première solution réside dans les boutons que nous devons utiliser pour entrer en mode de récupération iPhone.

Pour iPhone SE (1ère génération), iPhone 5s et modèles antérieurs :

Si vous avez un iPhone 6s, éteignez-le en utilisant la solution ci-dessus, puis suivez cette solution. Les anciens modèles d’iPhone ont un bouton sur le dessus qui est utilisé pour éteindre l’appareil. Et donc les étapes sont un peu différentes pour l’iPhone 6s, l’iPhone SE 1re génération, l’iPhone 5s et les modèles antérieurs.

Connectez d’abord votre iPhone à votre PC ou à votre Mac à l’aide du câble. Maintenez enfoncé le bouton Supérieur de votre iPhone. Ensuite, utilisez le curseur pour éteindre votre iPhone.

Une fois votre iPhone éteint, maintenez enfoncé le bouton Accueil jusqu’à ce que vous voyiez l’écran de récupération.

Si le démarrage se fait dans le système et non en mode de récupération, vous devez réessayer depuis l’étape 1.

C’est ainsi que vous pouvez accéder au mode de récupération sur votre iPhone. Après avoir démarré en mode de récupération, vous pouvez utiliser Finder ou iTunes pour effacer votre iPhone et le configurer à neuf. Comme mentionné précédemment, vous pouvez utiliser cela en cas d’oubli de votre mot de passe d’écran de verrouillage.

Si vous avez une sauvegarde et votre identifiant iCloud, les choses seront assez simples après avoir effacé votre iPhone.

Comment sortir du mode de récupération de l’iPhone

Lorsque vous restaurez votre iPhone en mode de récupération, l’iPhone redémarre automatiquement dans le système. Mais si vous changez d’avis et que vous souhaitez revenir du mode de récupération, vous pouvez facilement sortir du mode de récupération de l’iPhone.

Pour sortir du mode de récupération, débranchez le câble, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton latéral et attendez de voir le logo Apple. Une fois que le logo apparaît, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que l’iPhone démarre dans le système.

Voilà, c’était le guide complet sur l’entrée et la sortie du mode de récupération de l’iPhone. J’espère que vous avez trouvé le guide utile. Comme vous pouvez le voir, tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir, ce sont les boutons de raccourci pour entrer et sortir du mode de récupération. J’espère que vous ne vous retrouverez pas dans une situation qui nécessite l’utilisation du mode de récupération de l’iPhone. Mais si c’est le cas, vous savez maintenant quoi faire. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.