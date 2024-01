Si ces fraises vous semblent rouges, vous avez été trompés : l’explication

Nous ne pouvons pas toujours faire confiance à notre cerveau. Par exemple, ce gâteau, qui ressemble à une image post-produite avec trop de filtres, n’a aucun pixel rouge. L’image a été publiée pour la première fois en 2017 par Akiyoshi Kitaoka, professeur de psychologie à l’Université Ritsumeikan au Japon, et elle est devenue virale pour le même motif : la couleur des fraises. De nombreux utilisateurs ont commenté sous le message : « Mais je les vois, elles ne peuvent être que rouges ». Ce n’est pas le cas.

La raison est très simple. Notre cerveau a été entraîné à corriger la couleur afin de reconnaître les objets indépendamment de l’éclairage. Ce phénomène appelé constance des couleurs permet à l’être humain de s’orienter dans le monde. La couleur est un indice important pour identifier les objets, mais elle varie en fonction de la lumière. Le système visuel humain a compensé cet obstacle en commençant à percevoir la couleur des objets de manière constante. C’est pourquoi en regardant la photo, les fraises, qui sont en réalité grises, semblent rouges.

Pourquoi les fraises nous semblent-elles rouges

Bevil Conway, expert en perception visuelle, a expliqué à Motherboard : « Votre cerveau dit : ‘Source de lumière sous laquelle je regarde ces fraises a une composante bleue, je la soustrairai donc automatiquement de chaque pixel’. Et lorsque vous prenez des pixels gris et soustrayez cette tendance au bleu, vous obtenez du rouge. Et comme nous savons que les fraises sont rouges, cela aide également le cerveau à leur donner la coloration correcte. »

La lumière est composée de différentes longueurs d’onde qui influencent notre perception du monde. « Si vous imaginez marcher à l’extérieur sous un ciel bleu, ce bleu, dans un certain sens, contamine la couleur de tout ce que vous voyez », explique Conway. « Si vous prenez une pomme rouge à l’extérieur sous un ciel bleu, il y a plus de longueurs d’onde bleues qui pénètrent dans vos yeux. Si vous apportez la pomme à l’intérieur sous un éclairage fluorescent ou à incandescence sans la même polarisation, les pigments dans la pomme sont exactement les mêmes, mais étant donné que le contenu spectral de la source lumineuse est différent, le spectre qui pénètre dans l’œil et qui est réfléchi par l’objet est différent. »

Notre cerveau s’est donc adapté pour corriger la contamination des couleurs, ce qui lui permet de visualiser les objets d’une couleur spécifique indépendamment de l’éclairage. Cela facilite également la reconnaissance de l’objet.

L’affaire de la robe

En 2015, des hashtags #TheDress et #DressGate sont apparus sur les réseaux sociaux, ainsi que des sondages pour comprendre la couleur d’une robe postée sur Tumblr. Même Taylor Swift et Kim Kardashian se sont penchées sur le cas. Le problème était similaire à celui du gâteau aux fraises. Selon certains utilisateurs, la robe était noire et bleue, tandis que pour d’autres, elle était blanche et dorée. Dans ce cas également, la perception de la couleur est influencée par la constance des couleurs. Les utilisateurs qui ont imaginé la robe éclairée par une lumière bleue l’ont ensuite perçue blanche et dorée, tandis que ceux qui ont pensé que l’éclairage était rougeâtre l’ont vue bleue et noire.