Comment supprimer « Continuer à regarder » de Peacock [Mobile, PC et TV]

Tout comme les autres services de streaming populaires, Peacock dispose d’une fonctionnalité de Continuer à regarder pour rattraper les films et les séries télévisées que vous avez laissés en suspens. Bien que cette fonctionnalité soit pratique pour ceux qui ne regardent pas un programme d’une traite, il peut arriver que nous devions la supprimer, que ce soit parce que nous n’avons pas aimé le programme ou que nous ne voulons pas que d’autres voient ce que nous avions regardé précédemment. Aujourd’hui, vous apprendrez comment vous pouvez supprimer Continuer à regarder sur Peacock.

Peacock est un service de streaming vidéo américain qui propose une large gamme de séries télévisées, de nouvelles, de films, etc. Étant donné qu’il n’y a pas d’option particulière pour activer ou désactiver la fonctionnalité de Continuer à regarder, il est difficile de la supprimer, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas du tout possible. Lisez la suite pour découvrir les étapes à suivre pour supprimer un programme ou un film de la section Continuer à regarder sur différents appareils.

Comment supprimer Continuer à regarder depuis le site Web de Peacock [PC]

De nombreux utilisateurs utilisent le site Web de Peacock sur leurs ordinateurs ou PC pour consulter ses contenus multimédias. Si vous utilisez également Peacock depuis son site Web et que vous souhaitez supprimer la liste Continuer à regarder, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Rendez-vous sur le site Web de Peacock TV (https://www.peacocktv.com/) dans un navigateur sur votre ordinateur.

Étape 2 : Connectez-vous à votre compte si ce n’est pas déjà fait.

Étape 3 : Cliquez sur l’onglet En vedette en haut. S’il n’est pas disponible, faites défiler vers le bas dans l’onglet Accueil.

Étape 4 : Ici, vous verrez une section Continuer à regarder. Parcourez-la et rendez-vous sur le contenu que vous souhaitez supprimer.

Étape 5 : Si le contenu est un film, reprenez la lecture du film et avancez rapidement jusqu’à la fin ou au dernier moment.

Note : Ne laissez pas le contenu lancer le film suivant. Vous pouvez mettre en pause le film à la fin et cliquer sur l’icône X pour fermer le film et revenir à l’écran.

Étape 6 : Si le contenu est une série télévisée ou un autre contenu avec plusieurs épisodes, reprenez la lecture et mettez en pause. Cliquez sur le lien Plus d’épisodes en bas et choisissez le dernier épisode de la série. Avancez rapidement jusqu’à la fin du dernier épisode, ou au dernier moment, puis laissez-le se lire. Notez qu’il ne faut pas laisser le contenu lancer le prochain épisode.

Comment supprimer Continuer à regarder sur Peacock sur Android et iPhone

Si vous avez un téléphone Android ou un iPhone que vous utilisez pour regarder du contenu sur Peacock et que vous souhaitez supprimer les séries télévisées ou les films, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Ouvrez l’application Peacock sur votre appareil Android ou iOS.

Étape 2 : Appuyez sur l’onglet En vedette en haut.

Étape 3 : Choisissez le contenu que vous souhaitez supprimer de la section Continuer à regarder.

Étape 4 : Mettez la vidéo en pause. Et avancez rapidement dans le contenu ou déplacez la barre jusqu’à la fin de la vidéo. Enfin, fermez le contenu.

L’application supprimera alors le contenu de la liste Continuer à regarder. S’il s’agit d’une série, déplacez la barre de progression sur le dernier épisode de la série.

Supprimer les séries télévisées et les films de la section Continuer à regarder sur Peacock [Firestick et Roku]

Supprimer des films ou des séries télévisées de la section Continuer à regarder sur Peacock sur Firestick et Roku est très similaire à l’utilisation d’un navigateur. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Lancez Peacock. Rendez-vous sur le contenu que vous souhaitez supprimer de la liste Continuer à regarder.

Étape 2 : Ouvrez le contenu et avancez rapidement jusqu’au dernier moment.

Étape 3 : Désormais, laissez le contenu se lire, mais ne laissez pas Peacock commencer à lire le contenu Suivant.

Supprimer Continuer à regarder sur Peacock sur une smart TV

Outre les dispositifs de streaming Roku et Firestick, si vous possédez une smart TV et que vous souhaitez supprimer les titres de contenu de la liste, suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Ouvrez l’application Peacock sur votre smart TV.

Étape 2 : Accédez à Mes films > Continuer à regarder.

Étape 3 : Rendez-vous sur le contenu que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l’icône en forme d’engrenage.

Étape 4 : Choisissez Supprimer de ma liste dans les options du menu.

Une fois que vous l’avez fait, le contenu sera supprimé de la liste.

Questions fréquemment posées

Pourquoi le dernier épisode d’une série en cours apparaît-il dans la section Continuer à regarder ?

Les étapes que nous avons ajoutées dans cet article aident les utilisateurs à supprimer le contenu de la liste Continuer à regarder, mais elles ne fonctionneront pas pour les séries télévisées en cours, car lorsque un nouvel épisode sort, le contenu reviendra dans la section Continuer à regarder.

La liste Continuer à regarder de Peacock a-t-elle des limites ?

Non, la liste Continuer à regarder sur Peacock TV peut contenir un nombre illimité de titres de contenu que vous regardiez mais que vous avez quittés sans terminer.

Voilà, c’était tout sur la façon dont vous pouvez supprimer Continuer à regarder sur Peacock sur différents appareils. J’espère que cet article vous a aidé à supprimer les films et les séries télévisées visionnés à moitié de la liste Continuer à regarder de Peacock.

N’hésitez pas à poser d’autres questions relatives à cet article sur nos réseaux sociaux. De plus, veuillez partager cet article avec vos amis et votre famille.