Comment utiliser le même compte WhatsApp sur Android et iPhone par Zaha

Si nous examinons les plateformes de messagerie, il en existe de nombreuses. WhatsApp est l’une des meilleures plateformes de médias sociaux pour communiquer avec des amis et de la famille, peu importe l’appareil qu’ils utilisent. Il nous permet également de communiquer entre Android et iPhones.

De nos jours, de nombreux utilisateurs ont à la fois un Android et un iPhone. Si vous avez également les deux appareils, vous voudrez peut-être utiliser des applications sur les deux appareils avec le même compte. Bien qu’il soit assez facile de télécharger des applications sur les deux appareils et de se connecter avec les mêmes identifiants, cela ne fonctionne pas avec des applications comme WhatsApp.

Alors, comment utiliser le même compte WhatsApp sur Android et iPhone ou sur d’autres appareils s’il n’est pas possible de se connecter avec le même numéro sur deux appareils ? Eh bien, il existe une solution officielle pour utiliser un compte WhatsApp sur vos appareils Android et iOS. WhatsApp a introduit cette fonctionnalité dont de nombreux utilisateurs, y compris moi, peuvent enfin profiter. La possibilité d’utiliser le même compte WhatsApp sur deux appareils différents, voire plus.

Meta a apporté de nombreuses améliorations à sa plateforme de messagerie WhatsApp ces dernières années. L’une des améliorations majeures concerne WhatsApp Web. Auparavant, WhatsApp Web ne fonctionnait que si l’appareil avec le compte WhatsApp principal avait accès à Internet. Mais maintenant, WhatsApp Web fonctionne de manière autonome. Et cela permet d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils.

Comment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils

La nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils s’appelle le mode Companion. Ici, nous utiliserons la même solution pour expliquer comment vous pouvez utiliser le même compte WhatsApp sur un iPhone et un téléphone Android.

Si Android est votre téléphone principal :

Assurez-vous d’être connecté à votre compte WhatsApp sur votre téléphone Android. Téléchargez et installez maintenant WhatsApp sur iPhone à partir de l’App Store. Ouvrez l’application sur votre iPhone et appuyez sur Accepter et continuer. Lorsqu’il vous demande d’entrer un numéro, n’entrez pas le numéro mais appuyez sur les trois points dans le coin. Choisissez Lier en tant que périphérique compagnon. Il affichera un code QR. Ouvrez maintenant WhatsApp sur votre téléphone Android, puis appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sur Périphériques liés. Appuyez sur Lier un appareil et scannez le code sur l’autre appareil. Une fois scanné, vous verrez tous vos chats WhatsApp sur votre iPhone.

Vous pouvez maintenant utiliser le même compte WhatsApp sur votre iPhone même lorsque votre téléphone Android n’est pas connecté à Internet. Vous resterez connecté jusqu’à ce que vous supprimiez l’appareil lié dans les paramètres WhatsApp sur le téléphone Android.

Si l’iPhone est votre téléphone principal :

Assurez-vous d’être connecté à votre compte WhatsApp sur iPhone. Installez maintenant WhatsApp sur Android et ouvrez-le. Lorsqu’il vous demande le numéro de portable, appuyez sur les trois points et choisissez Lier en tant que périphérique compagnon. Un code QR s’affichera. Ouvrez WhatsApp sur iPhone et rendez-vous dans Paramètres > Appareils liés. Appuyez ensuite sur Lier un appareil et scannez le code QR. Tous vos chats WhatsApp se chargeront sur votre Android.

C’est tout ! Vous pouvez maintenant profiter du même compte WhatsApp sur votre téléphone Android et iPhone. C’est un processus sans effort, grâce à cette fonctionnalité de WhatsApp Web. De cette façon, vous pouvez lier plusieurs appareils.

Meta a également facilité le transfert de WhatsApp d’Android vers iPhone. Mais si vous conservez les deux téléphones, l’utilisation de la fonctionnalité d’appareil lié est simple.

J’espère que vous pouvez désormais utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez consulter les FAQ ci-dessous.

Questions fréquemment posées

WhatsApp fonctionne-t-il en temps réel sur les deux téléphones ?

Oui, tous les appareils connectés avec le même compte afficheront les messages en temps réel. Par exemple, si vous envoyez un message à quelqu’un depuis un appareil, il sera également reflété sur les autres appareils en même temps.

Est-il nécessaire que les deux téléphones soient connectés à Internet ?

Non, vous avez seulement besoin d’Internet sur l’appareil sur lequel vous utilisez WhatsApp à ce moment-là. De plus, vous pouvez vous connecter à Internet à l’aide de n’importe quelle solution WiFi ou en utilisant le réseau de l’opérateur.

Est-ce que j’ai besoin d’une carte SIM sur le deuxième téléphone pour utiliser le même compte WhatsApp ?

Non, le deuxième téléphone n’a pas besoin d’avoir une carte SIM avec le même numéro ou aucune carte SIM du tout. Le deuxième téléphone nécessite uniquement une connexion Internet via WiFi ou un réseau mobile.