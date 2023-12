Comment résoudre le problème d’écran noir sur les casques VR Meta Quest 2 et 3

Un des problèmes les plus communs auxquels de nombreux utilisateurs des casques Meta Quest 2 et Meta Quest 3 sont confrontés, ou seront éventuellement confrontés, est le problème de l’écran noir. Également connu sous le nom d’écran noir de la mort, ce problème a affecté plusieurs casques Meta Quest.

Tout comme l’écran bleu de la mort courant sur les ordinateurs Windows, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’écran noir peut apparaître sur votre Meta Quest 2 et Meta Quest 3. Lisez la suite pour découvrir différentes façons de résoudre le problème.

Comment résoudre l’écran noir sur Meta Quest 2 et Meta Quest 3

L’écran noir de la mort sur Meta Quest 2 et 3 peut être un casse-tête pour beaucoup de personnes. Cela peut devenir encore plus frustrant lorsque vous voulez jouer à un jeu ou utiliser le casque Meta Quest pour autre chose.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses solutions que vous pouvez suivre pour résoudre ce problème.

Pourquoi l’écran noir apparaît-il sur Meta Quest 2 et 3 ?

Le problème de l’écran noir sur les casques VR peut être causé par de nombreuses raisons. Certaines raisons pourraient être des problèmes de charge de la batterie, des problèmes de batterie, des mises à jour logicielles, et autres. Donc, si vous avez un Meta Quest 2 ou 3 avec un problème d’écran noir, vous pouvez suivre ces étapes de dépannage.

Effectuer un redémarrage forcé de votre casque Meta Quest

Parfois, des bugs temporaires peuvent entraîner l’affichage d’un écran noir sur le casque Meta Quest. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de redémarrer de force votre casque Meta Quest. Suivez ces étapes pour effectuer un redémarrage forcé :

Prenez votre casque Meta Quest. Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Le casque s’éteindra maintenant. Attendez maintenant environ 30 à 40 secondes. Enfin, appuyez et maintenez le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le casque se rallume.

Le temps nécessaire au casque pour se rallumer variera d’un casque à l’autre. Une chose à retenir pendant ce processus est de vous assurer que votre casque Meta Quest a suffisamment de batterie, sinon le redémarrage forcé ne se produira pas.

Assurez-vous que votre casque VR Meta Quest est suffisamment chargé

Le pourcentage de batterie de votre casque VR est important. Si le niveau de batterie est vide, le casque décidera de ne pas s’allumer. Si la batterie de votre Meta Wuest est entre 15 et 20%, il est recommandé d’avoir au moins 50% de batterie si vous avez l’intention d’utiliser l’appareil.

De plus, utilisez toujours un chargeur et un câble USB parfaitement adaptés à votre Meta Quest afin de ne pas avoir de problèmes de charge. Si votre casque ne se charge pas, vous pouvez utiliser un autre câble et un autre adaptateur d’alimentation. S’il ne se charge toujours pas, vous voudrez peut-être vérifier la batterie de l’appareil et éventuellement la remplacer.

Ouvrir le menu Oculus

L’écran noir sur votre casque Meta Quest peut également être causé par le chargement incorrect des éléments de l’interface utilisateur (UI). La meilleure solution pour ce type de problème serait d’ouvrir simplement le menu Oculus sur votre casque Meta Quest.

Sur votre manette Meta Quest, vous verrez le bouton Oculus. Appuyez simplement sur le bouton pour ouvrir le menu Oculus. Si le menu s’ouvre, fermez-le et l’interface utilisateur de votre Meta Quest devrait maintenant apparaître et tout devrait fonctionner normalement.

Nettoyer les capteurs de proximité

De nombreux appareils, comme vos smartphones et le Meta Quest, utilisent différents capteurs. Un capteur qui désactive et active généralement l’affichage est votre capteur de proximité. Si le capteur de proximité de votre Meta Quest 3 est sale, ou si de la poussière bloque le capteur, cela peut activer le capteur et donc noircir votre écran.

Assurez-vous de nettoyer les capteurs de votre Meta Quest 3. Vous pouvez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer toute saleté ou poussière qui pourrait être présente sur le capteur.

Laisser le casque branché

Une autre solution de dépannage que vous pouvez suivre est de laisser le casque branché sur sa source d’alimentation. Pourquoi devriez-vous faire cela ? Eh bien, il se peut qu’une mise à jour ait été téléchargée sur votre casque et qu’elle soit en train de terminer l’installation de ladite mise à jour.

La meilleure durée pendant laquelle vous pouvez laisser le casque branché sur sa source d’alimentation est d’environ 30 minutes à quelques heures. L’interface utilisateur du casque Meta Quest devrait s’afficher soudainement.

Vérifier l’application Oculus

Une façon de contrôler et de gérer votre casque Meta Quest est d’utiliser l’application Oculus, disponible sur Android ainsi que sur les appareils iOS. Cette application est pratique car elle vous fournit des notifications dès que des mises à jour sont en cours d’installation sur vos casques Meta Quest.

S’il y a des mises à jour, laissez Meta Quest terminer l’installation des mises à jour, puis essayez d’utiliser le casque et voyez si l’écran noir apparaît ou non.

Effectuer une réinitialisation d’usine

La dernière solution pour résoudre ce problème consiste simplement à effectuer une réinitialisation d’usine pour votre Meta Quest 2 et 3. Voici les étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation d’usine pour votre Meta Quest.

Réinitialisation via l’application Oculus

Lancez l’application Oculus sur votre appareil Android ou iOS. Appuyez sur l’option « Appareils ». Désormais, recherchez et sélectionnez votre casque Meta Quest. Choisissez ensuite les paramètres du casque, puis les paramètres avancés et enfin la réinitialisation d’usine. Enfin, choisissez « Réinitialiser ». Le casque Meta Quest commencera maintenant le processus de réinitialisation d’usine. Cela prendra un certain temps.

Réinitialisation à l’aide du casque Meta Quest

Maintenez les boutons d’alimentation et de réduction du volume enfoncés sur votre casque Meta Quest. Maintenez les boutons enfoncés jusqu’à ce que l’écran de démarrage de votre casque s’affiche. Ensuite, vous verrez apparaître le menu de démarrage sur l’écran. À l’aide des boutons de volume sur le casque, naviguez jusqu’à l’option de réinitialisation d’usine. Utilisez le bouton d’alimentation pour sélectionner « Oui » pour l’option de réinitialisation d’usine. Le casque commencera maintenant la réinitialisation d’usine. Cela prendra un certain temps car il doit effacer tout ce qui est stocké sur le casque.

Si, après avoir effectué une réinitialisation d’usine, le problème d’écran noir ne se produit pas, cela signifie que le problème a été résolu. Cependant, si le problème persiste, vous voudrez peut-être le faire vérifier par Meta lui-même pour voir s’ils peuvent résoudre le problème à leur niveau.

Notre avis

Cela conclut le guide sur la façon de résoudre le problème de l’écran noir apparaissant sur votre Meta Quest 2 et Meta Quest 3.

Si vous avez des questions ou des problèmes, ou si vous avez une solution qui peut aider à résoudre ce problème, n’hésitez pas à les commenter ci-dessous.