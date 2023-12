Souhaitez-vous programmer une télécommande universelle pour une télévision Sharp ? Que la télécommande ne fonctionne pas ou que vous l’ayez perdue ou que vous ne puissiez pas la localiser, aujourd’hui vous apprendrez comment programmer une télécommande universelle.

Pour ceux qui ne le savent pas, une télécommande universelle permet aux utilisateurs d’utiliser et de gérer plusieurs appareils électroniques avec la télécommande de la marque réelle. Lisez la suite pour découvrir les codes de télécommande universelle et les étapes pour les programmer.

Comment programmer une télécommande universelle pour une télévision Sharp

Vous pouvez facilement programmer une télécommande universelle pour une télévision Sharp en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Allumez votre téléviseur.

Étape 2 : Tout en pointant la télécommande vers le téléviseur, appuyez sur le bouton TV de la télécommande.

Étape 3 :Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Setup de votre télécommande universelle, et la lumière clignotera, ce qui indique que la télécommande est en mode d’apprentissage.

Étape 4 :Entrez le code correspondant à la télécommande de la liste mentionnée ci-dessous dans l’article.

Étape 5 :Appuyez sur la touche Power de la télécommande.

Étape 6 :Vérifiez si votre télécommande universelle fonctionne avec votre téléviseur Sharp.

Étape 7 :Si cela ne fonctionne pas, répétez les mêmes étapes et essayez un code différent.

Comment programmer une télécommande universelle pour une télévision Sharp avec la recherche de code

Si vous avez une télécommande universelle pour télévision Sharp, vous pouvez facilement la programmer avec la recherche de code en suivant ces étapes simples :

Étape 1 :Allumez votre téléviseur Sharp.

Étape 2 :Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Setup de la télécommande.

Étape 3 :Tapez le code de télécommande universelle à trois chiffres 991.

Étape 4 :Maintenez enfoncé le bouton Power de la télécommande.

Étape 5 :Appuyez sur la touche Channel Up (CH+) jusqu’à ce que votre téléviseur Sharp s’éteigne.

Comment programmer une télécommande universelle pour une télévision Sharp sans code

Vous pouvez également programmer votre télécommande universelle à l’aide de la solution de recherche automatique. Cette solution vous aide à scanner les codes de télécommande jusqu’à ce que le code correct soit trouvé. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 :Allumez votre téléviseur Sharp.

Étape 2 :Appuyez sur les boutons TV et OK/SEL de votre télécommande universelle pendant environ 3 secondes ou jusqu’à ce que le témoin LED clignote.

Étape 3 :Tout en pointant la télécommande vers le téléviseur, appuyez sur les boutons CH- et CH+ jusqu’à ce que votre téléviseur Sharp s’éteigne.

Étape 4 :Appuyez sur le bouton Power de votre télécommande universelle.

Étape 5 :Une fois allumé, vérifiez s’il répond à votre télécommande universelle.

Codes de télécommande universelle pour les téléviseurs Sharp

Codes universels de télécommande à 3 chiffres pour téléviseurs Sharp

002

013

014

111

502

509

712

812

813

913

918

Codes universels de télécommande à 4 chiffres pour téléviseurs Sharp

0039

0093

0165

0386

1004

1009

1011

1025

1064

1077

1078

1081

1097

1099

1153

1157

1274

1298

1311

1312

1362

1375

1378

Codes universels de télécommande à 5 chiffres pour téléviseurs Sharp

10178

10019

10748

11314

11660

11710

11780

12049

10171

11204

11326

11517

11564

11641

11963

12002

12183

10463

11463

10748

11314

11660

10171

11204

11326

11517

11641

11780

11785

11892

11963

12002

Codes universels de télécommande RCA pour téléviseurs Sharp

1004

1006

1012

1026

1029

1095

1111

1112

1113

1122

1171

1173

1196

1261

1265

1357

1372

1423

1437

1443

1447

Codes universels de télécommande GE et One-For-All pour téléviseurs Sharp

0004

0006

0009

0020

0063

0079

0095

0122

0123

0226

0266

Codes universels de télécommande Philips pour téléviseurs Sharp

0509

0913

0907

0603

0002

0502

0224

0228

0202

0111

0813

Codes universels de télécommande Comcast Xfinity pour téléviseurs Sharp

10032

10036

10093

10153

10165

10398

10491

10851

10854

11407

11756

11801

Codes universels de télécommande Sky pour téléviseurs Sharp

Codes universels de télécommande Magnavox pour téléviseurs Sharp

Codes universels de télécommande Dish Network pour téléviseurs Sharp

129

128

108

107

106

105

091

026

Codes universels de télécommande DirecTV pour téléviseurs Sharp

10093

10688

10689

10818

10851

Questions fréquemment posées

Q. Comment programmer mes télécommandes universelles One for All pour les téléviseurs Sharp ?

Vous pouvez facilement programmer la télécommande universelle One for All pour un téléviseur Sharp. Pour ce faire, appuyez sur le bouton TV de la télécommande > Appuyez sur le bouton Setup jusqu’à ce que le témoin LED clignote > Entrez le code de la liste mentionnée > Maintenez enfoncé le bouton Power jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne. Si le téléviseur ne répond pas, répétez le même processus en utilisant un code différent.

Q. Est-ce que toutes les TV peuvent utiliser une télécommande universelle ?

Oui, vous pouvez utiliser une télécommande universelle pour presque tous les téléviseurs, y compris les téléviseurs Sharp.

Q. Comment programmer une télécommande universelle sans code ?

Vous pouvez programmer une télécommande universelle avec le code en utilisant la solution de programmation automatique ou de recherche automatique. Nous avons ajouté les étapes pour programmer une télécommande pour un téléviseur Sharp.

C’était donc tout sur la façon de programmer une télécommande universelle pour un téléviseur Sharp. Nous avons inclus des codes à 3, 4 et 5 chiffres ainsi que des codes universels de marques populaires pour vous permettre de programmer la télévision.

Veuillez partager toute autre question liée à l’article dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis et votre famille.

