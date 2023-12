Comment mettre à jour manuellement les téléphones Motorola

Motorola est l’une des anciennes sociétés de téléphonie mobile. La société a connu des hauts et des bas, mais elle se porte toujours bien avec quelques séries populaires de téléphones Moto. Si vous possédez un téléphone Motorola et que vous souhaitez mettre à jour votre téléphone manuellement, vous êtes au bon endroit. Ici, vous saurez comment mettre à jour manuellement les téléphones Moto.

Actuellement, Android 14 est la dernière version d’Android, mais Motorola n’a pas encore commencé la mise à jour vers Android 14 pour ses téléphones. En regardant l’historique de Motorola, je pense que la société commencera probablement son voyage Android 14 en 2024. La société doit s’améliorer dans le domaine des mises à jour.

Sur tous les téléphones, la mise à jour arrive par liaison radio. Et lorsque cela arrive, vous voyez une notification dans le volet rapide. Mais souvent, la notification OTA n’apparaît pas même lorsque la mise à jour est disponible. Il est donc bon de vérifier manuellement la mise à jour et d’installer la mise à jour lorsqu’elle est disponible.

Mettre à jour manuellement votre téléphone depuis les paramètres

Étape 1 : Faites glisser vers le haut depuis l’écran d’accueil pour ouvrir le tiroir des applications. Ouvrez Paramètres à partir d’ici, ou vous pouvez également l’ouvrir à partir des paramètres rapides.

Étape 2 : Faites défiler vers le bas et ouvrez Paramètres système. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez-le dans « À propos du téléphone » ou « Système ».

Étape 3 : Cliquez maintenant sur Vérifier les mises à jour.

Étape 4 : Le téléphone recherchera maintenant les mises à jour. Si la mise à jour est disponible, suivez les instructions à l’écran pour installer la mise à jour.

Le téléphone redémarrera automatiquement, sinon redémarrez manuellement votre téléphone et profitez de la mise à jour.

Utiliser le logiciel de secours Motorola

Si vous rencontrez des problèmes avec le logiciel de votre appareil, vous pouvez utiliser l’outil officiel de Motorola pour mettre à jour votre téléphone, ce qui réinitialisera également votre appareil.

L’outil Motorola appelé Rescue and Smart Assistant offre de nombreuses fonctionnalités, notamment l’installation d’une nouvelle mise à jour. Mais ce n’est pas la solution idéale pour mettre à jour, car elle efface toutes les données de l’appareil. Quoi qu’il en soit, vous devez connaître cette solution au cas où votre téléphone Motorola aurait des problèmes logiciels.

Note : Le logiciel offre également la possibilité de sauvegarder et de restaurer des données. Ainsi, pour sauvegarder vos données, assurez-vous de les sauvegarder avant de procéder à la mise à jour. Assurez-vous également de disposer d’un espace de stockage suffisant, de plus de 5 Go pour extraire le fichier de mise à jour.

La première chose que vous devez faire est de télécharger et installer l’outil sur votre PC. Ouvrez l’outil et connectez-vous à votre compte.

Éteignez votre téléphone. Branchez une extrémité du câble USB à votre PC.



Maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé sur votre téléphone, puis, tout en maintenant le bouton enfoncé, connectez l’autre extrémité du câble USB au téléphone.

Relâchez le bouton lorsque vous voyez le logo Android vert. Cela signifie que vous êtes dans le

L’outil détectera votre appareil, puis accédez à l’onglet Rescue.

Vous pouvez maintenant télécharger le dernier micrologiciel et l’installer sur votre téléphone. Suivez les instructions à l’écran.

Après le redémarrage, vous aurez une toute nouvelle expérience logicielle.

Voici comment mettre à jour manuellement un téléphone Motorola. Vous devriez utiliser la première solution à moins d’être prêt à réinitialiser votre appareil. En cas de questions, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :