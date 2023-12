Comment changer le son de notification par défaut sur iPhone [iOS 17.2]

Apple a lancé aujourd’hui une importante mise à niveau iOS pour l’iPhone. Oui, je parle de l’iOS 17.2. La mise à niveau comprend une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les ajouts notables dans l’iOS 17.2 comprennent la nouvelle application Journal, une option de traduction pour le bouton Action, et l’enregistrement vidéo spatiale. De plus, des améliorations telles que la possibilité de modifier le son de notification par défaut améliorent encore l’expérience utilisateur.

Si vous souhaitez savoir comment vous pouvez changer le son de notification par défaut sur iPhone fonctionnant avec l’iOS 17.2, alors vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour connaître tous les détails.

Dans l’iOS 17, Apple a modifié le ton de notification par défaut appelé ‘Rebound’, remplaçant l’ancien ton ‘Note’. De nombreuses personnes se sont plaintes de ce changement sur les réseaux sociaux. En réponse aux commentaires des utilisateurs, Apple a finalement ajouté une option permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs sons de notification.

Avant la sortie de l’iOS 17.2, il n’y avait aucun moyen de modifier le ton ou le son des notifications sur iPhone. Apple a enfin fait le bon choix et a permis aux utilisateurs de modifier le son des alertes de leur choix. Vous pouvez maintenant changer le son de notification pour toutes les notifications entrantes, y compris les messages texte, les alertes d’applications tierces, les alertes de messagerie, les alertes de calendrier, etc.

Désormais, examinons les étapes pour changer le son de notification sur votre iPhone.

Comment changer le ton de notification sur iPhone fonctionnant avec l’iOS 17.2 ou ultérieur

Tout d’abord, vous devez mettre à jour votre iPhone avec la version iOS 17.2 ou ultérieure. Une fois que vous utilisez la dernière version du logiciel, vous pouvez changer le son des alertes de notification entrante. Voici les étapes.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Appuyez sur Son et vibrations. Recherchez Alertes par défaut et appuyez dessus. Désormais, choisissez n’importe quel son de notification que vous souhaitez, vous pouvez sélectionner Note si vous souhaitez le même ton que celui disponible dans l’iOS 16. C’est tout.

Vous pouvez également changer la rétroaction haptique pour les alertes par défaut. En plus des alertes par défaut, vous pouvez changer le son des notifications pour les alertes de calendrier, les rappels, les nouveaux e-mails et les e-mails envoyés.

Si vous avez encore des questions, laissez un commentaire dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

