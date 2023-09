Obtenez le Centre de Contrôle des Pixels sur MIUI avec cette modification.

Si vous êtes fan de MIUI 14, mais que vous préférez l’apparence et le style du centre de contrôle de Google, connu sous le nom de paramètres rapides, vous pourriez être intéressé par cette modification. Cette modification remplacera le centre de contrôle MIUI 14 par celui de Pixel, tout en conservant les autres fonctions et caractéristiques. Dans cet article, nous vous montrerons comment installer cette modification en utilisant Magisk, une solution populaire de root sans système.

Comme vous le savez peut-être, le centre de contrôle de Pixel est une disposition de tuiles en grille qui sont pivotées en mode paysage avec une taille de 2×4. Jusqu’à présent, vous pouviez l’obtenir uniquement en installant une ROM personnalisée sur votre appareil, ce qui remplaçait MIUI. Mais récemment, une modification a été lancée qui vous permet d’obtenir le même centre de contrôle de Pixel dans MIUI. Vous pouvez vérifier les captures d’écran ci-dessous.

Captures d’écran

Comme vous pouvez le constater, cela ressemble quelque peu au centre de contrôle de Pixel. Et heureusement, l’installation n’est pas si difficile non plus, il suffit de suivre quelques étapes. Consultez le guide ci-dessous pour installer cette modification.

Installation

Les étapes d’installation sont faciles. Vous devez rooter votre appareil Xiaomi pour utiliser cette modification du Centre de contrôle. Après avoir rooté, suivez simplement 5 étapes faciles.

Ouvrez l’application Magisk sur votre appareil. Vous devez avoir déjà installé Magisk et rooté votre appareil. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter notre guide.

Accédez à la section « Modules » dans l’application Magisk. C’est ici que vous pouvez gérer et installer différents modules.

Appuyez sur l’option « Installer depuis le stockage ». Cela vous permettra de parcourir le stockage de votre appareil et de sélectionner le fichier zip du module à installer.

Sélectionnez le fichier zip du module fourni dans la section « Téléchargement » de cet article.

Choisissez un type d’arrière-plan pour le centre de contrôle. La modification propose deux options : clair ou sombre. Vous pouvez choisir celui qui convient le mieux à vos préférences et à votre thème lors de l’installation à l’aide des boutons de volume.

Redémarrez votre appareil une fois l’installation terminée. Cela est nécessaire pour que les modifications prennent effet. Après le redémarrage, vous devriez voir le nouveau centre de contrôle de Pixel au lieu de celui de MIUI 14.

C’est tout ! Vous avez installé avec succès la modification du centre de contrôle de Pixel sur votre appareil MIUI 14. Profitez du nouvel aspect et de l’apparence de votre centre de contrôle, et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Suivez-nous pour plus d’articles.

Téléchargement

Mod AOSP SystemUI Plugin

Notez que vous devez désactiver la vérification de signature sur les appareils Android 13 pour que cela fonctionne.

