Comment utiliser NameDrop sur les iPhones (iOS 17)

Apple a rendu encore plus facile le partage de contacts grâce à la mise à jour iOS 17. iOS 17 est désormais disponible au public. Parmi les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, NameDrop a suscité une attention considérable pour toutes les bonnes raisons. Si vous possédez un iPhone et que vous avez mis à jour vers iOS 17, ce guide vous montrera comment partager facilement des contacts en utilisant NameDrop. Découvrons comment utiliser NameDrop sur iOS 17.

Qu’est-ce que NameDrop ?

NameDrop est une nouvelle fonctionnalité introduite avec iOS 17 qui permet aux utilisateurs d’échanger des coordonnées entre deux iPhones ou entre un iPhone et une Apple Watch. Il fonctionne en rapprochant les sommets des iPhones l’un de l’autre ou près d’une Apple Watch. Cela élimine le besoin de saisir manuellement les coordonnées de contact pour enregistrer les contacts d’amis et de famille. C’est une fonctionnalité AirDrop.

Désormais, vous pouvez vous demander ce qui concerne la sécurité. La bonne nouvelle, c’est que vous avez un contrôle total sur les parties des informations de contact que vous souhaitez partager avec l’autre utilisateur d’iPhone. L’interface fluide rend le processus très pratique.

Cependant, l’utilisation de NameDrop nécessite une configuration spécifique. Dès que vous mettez à jour votre iPhone vers iOS 17, vous pouvez le configurer pour vous assurer que NameDrop fonctionne comme prévu lorsque vous souhaitez l’utiliser.

Tout d’abord, assurez-vous que les deux iPhones exécutent iOS 17 ou une version ultérieure. Si vous avez l’intention de partager des coordonnées de contact entre un iPhone et une Apple Watch, assurez-vous que votre montre exécute watchOS 10 ou une version plus récente. Il est bon de noter que cette fonctionnalité sera disponible sur Apple Watch plus tard cette année, vous pouvez donc exclusivement utiliser NameDrop sur les iPhones pour le moment.

Configurez votre contact

Avant de commencer à utiliser NameDrop, vous devrez configurer votre fiche de contact, qui sera partagée avec vos amis lorsque vous utiliserez NameDrop.

Avec iOS 17, Apple a également introduit la fonctionnalité de poster de contact, qui vous permet de personnaliser vos contacts sur votre appareil selon vos préférences. Comment cela joue-t-il un rôle dans NameDrop ? Eh bien, qui ne voudrait pas rendre son poster de contact plus attrayant ? La fonctionnalité de poster de contact vous permet également de choisir quelles informations de contact vous souhaitez partager lorsque vous initialisez NameDrop.

Étape 1 : Ouvrez l’application Contacts sur votre iPhone.

Étape 2 : Appuyez sur votre carte qui devrait être en haut.

Étape 3 : Assurez-vous que vos coordonnées de contact sont à jour (numéro de contact et adresse e-mail).

Étape 4 : Appuyez sur le bouton Modifier, puis sur Photo et poster de contact.

Étape 5 : Activez Partage de nom et de photo si vous souhaitez les partager lorsque vous utilisez NameDrop. Vous pouvez également choisir ce que vous souhaitez partager automatiquement.

Vous pouvez configurer votre poster de contact dans le bouton Modifier. Vous pouvez choisir parmi diverses personnalisations telles que le texte, l’effet de profondeur, les stickers/memoji/photos et d’autres éléments.

Désormais que votre contact est à jour et prêt pour NameDrop, assurez-vous également que le partage est activé dans AirDrop car il s’agit d’une fonctionnalité AirDrop.

Comment activer NameDrop sur les iPhones

Pour que cette solution fonctionne, une option doit être activée. Si vous ne savez pas s’il est activé ou non, vous pouvez suivre ces étapes pour le vérifier également.

Étape 1 : Ouvrez les Paramètres sur votre iPhone.

Étape 2 : Accédez à Général > AirDrop.

Étape 3 : Désormais, dans la page AirDrop, activez l’option ‘Unifier les appareils‘.

Si vous ne souhaitez pas partager vos coordonnées de contact via NameDrop, vous pouvez facilement le désactiver. Si vous craignez que NameDrop ne s’active automatiquement dès que deux iPhones sont proches, il ne s’active que lorsque les sommets des deux iPhones entrent en contact, ce qui vous permet de ne pas partager accidentellement vos coordonnées avec des utilisateurs inconnus. De plus, vous aurez la possibilité de décider si vous souhaitez partager vos coordonnées une fois que NameDrop est déclenché.

Comment utiliser NameDrop sur iPhone

Étant donné qu’il s’agit d’une fonctionnalité AirDrop, assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur les deux iPhones. De plus, les deux iPhones doivent exécuter iOS 17 ou une version ultérieure. Et l’option mentionnée ci-dessus doit également être activée sur les deux iPhones. Voyons maintenant comment cela fonctionne.

Pour initialiser NameDrop, il suffit de rapprocher deux iPhones l’un de l’autre, en veillant à ce que leurs sommets soient presque en contact. Vous remarquerez une animation lumineuse lorsque NameDrop est déclenché. Les deux iPhones recevront ensuite le poster de contact en plein écran ou sous forme de notification. Vous pouvez appuyer sur l’option de notification pour l’agrandir.

Il y aura deux options, Ne recevoir que et . Vous pouvez également contrôler les informations que vous souhaitez partager.

Si vous souhaitez annuler le transfert, éloignez simplement ou retirez les deux iPhones de la portée.

