Comment utiliser de manière optimale Google Chat avec ces meilleures fonctionnalités

Google Chat est une plateforme de messagerie développée par Google qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux via des messages directs et des espaces de discussion. Il propose une gamme de fonctionnalités qui facilitent et rendent pratique le maintien du contact avec les amis, la famille et les collègues. Google Chat fonctionne comme de nombreuses autres plateformes sociales et offre même beaucoup plus. Dans cet article, nous allons explorer certaines des principales fonctionnalités de Google Chat.

1. Complétion intelligente

La fonction Complétion intelligente permet aux utilisateurs de rédiger rapidement une réponse dans le Chat en proposant des suggestions conscientes du contexte qui aident à réduire les erreurs d’orthographe et de grammaire. Lorsque vous commencez à taper dans le Chat et qu’une suggestion apparaît, appuyez simplement sur la touche Tab pour l’accepter. La Complétion intelligente est disponible en anglais, français, italien, français et portugais pour tous les utilisateurs web de Chat.

2. Modifier et supprimer des messages

Google Chat permet aux utilisateurs de modifier et de supprimer leurs messages. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile si vous envoyez accidentellement un message avec une faute de frappe ou des informations incorrectes. Pour modifier un message, survolez-le simplement et cliquez sur les trois points qui apparaissent. Ensuite, sélectionnez « Modifier le message » et apportez vos modifications. Pour supprimer un message, survolez-le et cliquez sur les trois points, puis sélectionnez « Supprimer le message ».

3. Discussions RCS

Les discussions RCS (Rich Communication Services) offrent une expérience de messagerie enrichie. Cette fonction vous montre quand quelqu’un est en train de taper, propose des accusés de réception, qui indiquent quand quelqu’un a lu ou reçu votre message, et vous permet de partager des fichiers et des photos haute résolution. Lorsque vous utilisez les discussions RCS, vos messages sont envoyés avec le protocole RCS via le Wi-Fi et les données mobiles. Les discussions RCS ne seront activées que lorsque tous les participants à une conversation auront RCS.

4. Messages directs et espaces de discussion

Google Chat prend en charge la collaboration d’équipe en proposant des messages directs entre les utilisateurs et des discussions à plusieurs niveaux au sein des espaces. Les espaces de discussion vous permettent de consacrer un espace de discussion à un projet spécifique, à une équipe, ou à d’autres bases. Les applications de chat peuvent participer aux espaces ou répondre aux messages directs.

5. Indicateurs de saisie et réponses intelligentes

Google Chat propose également des indicateurs de saisie, qui apparaissent sous la forme de trois petits points en bas à gauche de la fenêtre de discussion, pour vous informer que l’autre personne est en train de taper quelque chose à vous envoyer. La fonction Smart Reply est une autre fonctionnalité qui suggère des réponses rapides aux messages, ce qui permet de gagner du temps et des efforts. Les suggestions de Google Assistant peuvent également être utilisées pour certaines actions, comme joindre des photos ou partager votre position.

6. Notifications et zoom

Google Chat comprend un certain nombre de fonctionnalités pratiques telles que les notifications et le zoom. Les notifications peuvent être personnalisées selon vos préférences, tandis que le zoom permet de zoomer sur les images et les vidéos de votre discussion.

8. Organiser les conversations avec des espaces et des threads de discussion

Google Chat est organisé en espaces, similaires aux canaux dans Slack. Chaque espace est axé sur un sujet ou un projet spécifique, et les utilisateurs peuvent rejoindre ou quitter les espaces selon leurs besoins. Au sein de chaque espace, les conversations sont organisées en threads de discussion, ce qui permet de garder les discussions organisées et faciles à suivre. Les utilisateurs peuvent également décider des conversations auxquelles s’abonner, afin de ne voir que les informations qui leur sont pertinentes.

9. Utiliser la mise en forme pour améliorer les messages

Google Chat permet aux utilisateurs d’ajouter une mise en forme aux messages, telle que l’italique, le gras et le texte barré. Pour ajouter de l’italique à un message, ajoutez des underscores autour du mot ou de la phrase, comme `_cet exemple_`. Pour ajouter du gras, ajoutez des astérisques autour du mot ou de la phrase, comme `*celui-ci*`. Par ailleurs, pour barrer un mot ou une phrase, ajoutez des tildes autour, comme `~celui-ci~`.

10. Collaborer sur des fichiers

Google Chat s’intègre à Google Drive, ce qui permet aux utilisateurs de partager facilement des fichiers et de collaborer en temps réel. Pour partager un fichier, cliquez sur l’icône trombone dans la fenêtre de discussion et sélectionnez le fichier que vous souhaitez partager. Vous pouvez également créer un nouveau document, un nouveau tableau ou une nouvelle présentation directement depuis la fenêtre de discussion.

11. Utiliser des @mentions pour attirer l’attention de quelqu’un

Si vous avez besoin d’attirer l’attention de quelqu’un dans un salon de discussion, vous pouvez utiliser la fonction @mention. Il suffit de taper @ suivi du nom de la personne, et elle recevra une notification indiquant qu’elle a été mentionnée dans la discussion. Il s’agit d’une fonction utile pour attirer rapidement l’attention de quelqu’un sans avoir à envoyer un message séparé.

12. Créer des bots pour automatiser des tâches

Google Chat permet aux utilisateurs de créer des bots qui peuvent automatiser des tâches et fournir des informations. Par exemple, vous pouvez créer un bot qui envoie un rapport météo quotidien ou un bot qui rappelle aux membres de l’équipe les prochaines échéances. Pour créer un bot, vous devrez utiliser la plateforme App Script de Google, qui nécessite certaines connaissances en programmation.

Derniers mots

Google Chat est une plateforme de messagerie polyvalente qui offre une gamme de fonctionnalités pour faciliter la communication. De la complétion intelligente aux discussions RCS, en passant par les messages directs et les espaces de discussion, les indicateurs de saisie et les réponses intelligentes, Google Chat propose quelque chose pour chacun. En organisant les conversations avec des espaces et des threads de discussion, en utilisant une mise en forme pour améliorer les messages, en collaborant sur des fichiers, en utilisant des @mentions pour attirer l’attention de quelqu’un et en créant des bots pour automatiser des tâches, les utilisateurs peuvent optimiser leur utilisation de Google Chat et améliorer leur productivité.

