Tesla intègre les raccourcis Apple : Apporter le contrôle Siri à votre voiture

Dans une décision qui est certainement appréciée par les propriétaires de Tesla, la société a annoncé une intégration avec Apple Shortcuts. Cela indique que les propriétaires de Tesla peuvent désormais utiliser Siri pour contrôler leurs voitures. Comme allumer la climatisation, ouvrir le frunk ou définir une limite de charge.

Pour utiliser Apple Shortcuts avec Tesla, vous devez d’abord mettre à jour l’application Tesla à la version 4.24.0. Une fois la mise à jour installée, ouvrez l’application Apple Shortcuts et créez un nouveau raccourci. Dans le raccourci, vous pouvez ajouter une action « Définir l’action du véhicule Tesla ». Cette action vous permettra de sélectionner l’action Tesla désirée, telle que « Allumer la climatisation » ou « Ouvrir le frunk ».

Tesla intègre Apple Shortcuts, permettant le contrôle Siri de votre voiture

Une fois que vous avez créé le raccourci, vous pouvez l’activer en disant « Hey Siri, lance [nom du raccourci] ». Par exemple, vous pourriez dire « Hey Siri, lance Allumer le contrôle climatique » pour allumer le contrôle climatique de votre Tesla.

L’intégration d’Apple Shortcuts avec Tesla est une grande commodité pour les propriétaires de Tesla. Elle vous permet de contrôler votre voiture avec votre voix, ce qui peut être particulièrement utile lorsque vous êtes occupé ou que vous avez les mains occupées. De plus, cette intégration ouvre un monde de possibilités pour automatiser les tâches de Tesla. Par exemple, vous pourriez créer un raccourci qui allume le contrôle climatique et ouvre le frunk lorsque vous partez travailler le matin.

L’intégration d’Apple Shortcuts avec Tesla n’est qu’un exemple de la manière dont l’industrie automobile devient de plus en plus connectée à nos vies numériques. À mesure que les voitures deviennent de plus en plus intelligentes, on peut s’attendre à voir encore plus d’intégration avec nos smartphones et autres appareils.

À l’avenir, il est possible que nous puissions utiliser nos smartphones pour contrôler tous les aspects de nos voitures, de la climatisation au système de navigation. Nous pourrions même être en mesure d’utiliser nos voitures pour contrôler nos maisons et autres appareils intelligents.

L’intégration d’Apple Shortcuts avec Tesla est un signe de ce qui est à venir. C’est un aperçu du futur des transports, où nos voitures seront intégrées de manière transparente à nos vies numériques.

Voici quelques avantages de l’utilisation d’Apple Shortcuts avec Tesla :

Confort : Vous pouvez contrôler votre voiture avec votre voix, ce qui peut être particulièrement utile lorsque vous êtes occupé ou que vous avez les mains occupées.

Automatisation : Vous pouvez créer des raccourcis qui automatisent les tâches de Tesla, comme allumer le contrôle climatique ou ouvrir le frunk.

Personnalisation : Vous pouvez personnaliser vos raccourcis pour répondre à vos besoins spécifiques.

Connectivité : L’intégration d’Apple Shortcuts avec Tesla est un signe de la connectivité croissante entre nos voitures et nos vies numériques.

Si vous êtes propriétaire d’une Tesla, je vous encourage à essayer l’intégration d’Apple Shortcuts. C’est un excellent moyen de rendre votre voiture plus pratique et plus efficace.

Voici quelques réflexions supplémentaires sur l’intégration Tesla-Apple :

C’est un avantage mutuel pour les deux entreprises. Tesla offre à ses clients un moyen plus pratique de contrôler leurs voitures, et Apple étend sa portée sur le marché automobile.

C’est un signe de l’importance croissante du contrôle vocal dans l’industrie automobile. Le contrôle vocal devient de plus en plus populaire, car il permet aux conducteurs de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.

C’est un aperçu du futur des transports, où nos voitures seront intégrées de manière transparente à nos vies numériques. À mesure que les voitures deviennent plus intelligentes, on peut s’attendre à voir encore plus d’intégration avec nos smartphones et autres appareils.

Dans l’ensemble, l’intégration Tesla-Apple est un développement positif pour les deux entreprises et pour l’industrie automobile dans son ensemble. C’est un signe de l’importance croissante du contrôle vocal et de la connectivité dans la voiture. Et c’est un aperçu du futur des transports.

