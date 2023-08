La mission Euclid de l’Europe envoie les premières images de test du télescope spatial

Pourquoi cela compte : Au cours de son voyage dans l’espace en direction du deuxième point de Lagrange, le télescope Euclid a réalisé ses premières images de test afin de s’assurer que tout était en ordre. Les scientifiques sont satisfaits des résultats et prévoient de nombreuses observations scientifiques significatives à venir.

Le mois dernier, l’Agence spatiale européenne et le Consortium Euclid ont lancé avec succès la mission Euclid à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Le vaisseau spatial transporte un télescope spatial grand-angle équipé d’une caméra visible de 600 mégapixels. Il est en route vers sa destination finale au deuxième point de Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Bien qu’il n’ait pas encore atteint sa position orbitale, les scientifiques ont déjà entamé la phase de mise en service d’un mois du télescope en capturant les premières images de test avec les deux instruments à bord.

Nommé d’après le mathématicien grec et « père de la géométrie », Euclid est équipé de l’instrument VISible (VIS) et du spectromètre et photomètre en proche infrarouge (NISP). En utilisant VIS, le télescope peut capturer des images « super nettes » de milliards de galaxies et utiliser les données pour mesurer leur forme. De plus, NISP permet l’imagerie des galaxies dans le spectre infrarouge et la mesure de la lumière qu’elles émettent à différentes longueurs d’onde.

Les scientifiques européens ont conçu Euclid pour éclairer davantage la matière noire et l’énergie sombre (jeu de mots intentionnel), les deux substances énigmatiques censées constituer jusqu’à 95 % de la masse de l’univers. Les chercheurs estiment que la matière noire, qui ne peut interagir avec la matière ordinaire sans conséquences cataclysmiques, représente environ 25 % de la masse de l’univers. Ils estiment également que la force récemment découverte de l’énergie sombre comprend les deux tiers de la matière restante.

Le développement et le lancement d’Euclid par l’Agence spatiale européenne ont nécessité un investissement de 1,5 milliard de dollars sur 11 ans. Le télescope est doté d’un miroir primaire de 1,2 mètre, soit environ la moitié de la taille du miroir du télescope spatial Hubble. Contrairement à Hubble, l’objectif d’Euclid est de cartographier de vastes étendues du ciel, en traçant environ 36 % de l’univers visible.

Selon Alessandra Roy, directrice de projet d’Euclid à l’Agence spatiale allemande, les premières étapes de test de la phase de mise en service d’Euclid se déroulent « bien » et le télescope spatial atteindra bientôt sa position finale. Après son arrivée au deuxième point de Lagrange, le télescope commencera ses observations scientifiques pour, espérons-le, « éclairer le côté sombre de l’univers ».

Yannick Mellier, qui dirige le Consortium Euclid, a déclaré que les premières images obtenues à l’aide des instruments visible et proche infrarouge d’Euclid marquent le début d’une nouvelle ère pour « la cosmologie observationnelle et l’astronomie statistique ». Bien qu’elles ne soient pas utiles à des fins scientifiques, car elles ne sont que des données brutes non traitées pleines d’artefacts et de distractions indésirables, ces images marquent le début d’une « quête pour la véritable nature de l’énergie sombre ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :