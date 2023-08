Comment améliorer l’efficacité énergétique de votre ordinateur

Au cours de la dernière décennie, les ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants qu’ils ne l’étaient auparavant. Les processeurs sont plus performants et il y a beaucoup plus de technologie embarquée que dans les premiers jours de l’informatique. Aujourd’hui, les PC disposent de puissantes unités de traitement, de GPU et de nombreux composants qui les rendent plus puissants ou plus stylés. Oui, le style fait aussi partie de l’environnement PC de nos jours, avec des lumières RGB tout autour de votre installation pour la rendre unique par communiqué à la norme. Avec plus de puissance, il y a plus de responsabilités, et le coût est également augmenté. Un PC rempli de composants puissants et de lumières RGB nécessite également plus de puissance. Et afin de protéger votre portefeuille et l’environnement, il est important de faire de votre mieux pour rendre votre PC économe en énergie. À travers cet article (via), nous vous fournirons quelques astuces pour augmenter l’efficacité énergétique.

Un ordinateur économe en énergie protégera l’environnement et réduira également vos coûts d’électricité. Il allégera également le poids des composants de votre PC, réduisant ainsi les périodes de stress causées par une utilisation intensive. Ci-dessous, nous listerons quelques conseils pour rendre votre PC plus économe en énergie et vous aider à planifier un nouveau système d’économie d’énergie.

Astuces pour améliorer l’efficacité énergétique de votre PC

Choisissez des composants économes en énergie

Il y a quelques éléments à prendre en compte en premier lieu. Par exemple, vous devez prêter attention à la consommation d’énergie lors du choix des composants de votre PC. Tout ce que vous installez dans votre configuration consommera de l’énergie. Veillez donc à choisir judicieusement les composants si vous voulez éviter de dépenser beaucoup en frais d’énergie. Un processeur économe en énergie, comme les modèles à faible TDP (Thermal Design Power), et une carte graphique économe en énergie sont très importants pour réduire la consommation d’énergie. Ce sont les composants les plus gourmands de votre configuration. Cependant, vous devriez également prendre en compte la consommation d’énergie des autres composants comme la carte mère, la mémoire et les disques durs.

Choisissez l’alimentation électrique adaptée

Évidemment, il y a un composant en particulier qui alimente tout votre PC – l’alimentation électrique. Comme vous pouvez vous y attendre, l’alimentation électrique est également un facteur important. Recherchez des alimentations avec une certification 80-Plus. Cela garantit une efficacité d’au moins 80 pour cent. Plus le niveau de certification est élevé (comme 80 Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum), plus l’alimentation électrique est efficace.

Ajustez les paramètres d’alimentation de votre PC pour optimiser l’efficacité énergétique

Vous pouvez également choisir des options ou ajuster les profils de votre système d’exploitation. Si nous prenons l’exemple d’un PC Windows, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône du menu Démarrer et sélectionner Options d’alimentation. Sous le mode Économie d’énergie, vous pouvez définir le délai au bout duquel le PC passe en mode d’économie d’énergie. Vous pouvez également ajuster les paramètres d’alimentation avancés pour optimiser davantage les performances et la consommation d’énergie. Il est possible de créer des profils pour rendre le PC plus conservateur plutôt que de pousser les composants à leurs limites.

Vous pouvez jouer avec les paramètres en fonction de votre utilisation. Vous pouvez choisir une utilisation classique lorsque vous jouez à des jeux et passer à un profil plus économe en énergie lorsque vous regardez des films ou des vidéos.

Ajustez les paramètres du BIOS

Il est également recommandé d’activer les fonctions d’économie d’énergie pour le processeur et la carte graphique. Vous pouvez les ajuster dans les paramètres de votre BIOS. Ces fonctions – par exemple, Intel SpeedStep ou AMD Cool’n’Quiet – ajustent dynamiquement les performances des composants en fonction des exigences réelles afin de réduire la consommation d’énergie.

Vérifiez vos solutions de refroidissement, débarrassez-vous de la poussière

Un dernier conseil consiste à vous assurer que votre PC dispose de tous ses ventilateurs et éléments de refroidissement qui fonctionnent correctement. Si vous voyez de la poussière, retirez-la et gardez votre PC propre. Remplacez également la pâte thermique lorsqu’il est nécessaire d’éviter une chaleur excessive, qui finira par mettre le processeur à rude épreuve et consommer plus d’énergie.

De plus, assurez-vous de choisir judicieusement les meilleurs composants de refroidissement. Ceux qui conviennent fonctionnent à des températures plus basses, ce qui réduit la consommation d’énergie. Nettoyez régulièrement les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur pour éliminer toute la poussière et la saleté. Assurez également une bonne circulation de l’air dans votre boîtier de PC. Essayez de faire régulièrement une maintenance tous les six mois environ. Ou plus souvent si vous avez des animaux autour de votre PC ou si vous fumez régulièrement.

Changez vos habitudes d’utilisation du PC, éteignez-le lorsque vous ne l’utilisez pas

De nos jours, il est assez courant de laisser son PC allumé la plupart du temps. Vous ne voulez peut-être pas le redémarrer ou perdre du temps avec vos applications ou téléchargements en cours. Mais je vous recommande de l’éteindre lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est un conseil trivial, mais croyez-moi, c’est une étape très économe en énergie qui réduira les coûts, rendra votre PC plus économe en énergie et vous fera économiser de l’argent à la fin du mois.

Mettez-le en veille si vous prévoyez de revenir sur votre PC dans un court laps de temps. Si vous ne prévoyez pas de l’utiliser pendant une plus longue période, alors éteignez-le et débranchez l’alimentation. Déconnectez également les périphériques qui ne sont pas nécessaires tout le temps et envisagez de passer à des alternatives économes en énergie comme les moniteurs LED et un éclairage RGB moins intense. Bon d’accord, il est difficile pour les passionnés d’informatique d’abandonner le RGB, donc suivez les conseils ci-dessus pour l’éviter.

Conclusion – Optimisez l’efficacité énergétique de votre PC, préservez l’environnement et économisez de l’argent !

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux conseils et options pour optimiser l’utilisation de votre PC et le rendre plus économe en énergie. Pour certains, cela peut sembler exagéré, mais croyez-moi, les conseils ci-dessus aideront l’environnement et réduiront vos factures d’énergie. Essayez-les et faites-moi part de vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous !

