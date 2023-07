Comment installer et jouer à Genshin Impact sur Steam Deck

Genshin Impact est l’un des jeux de rôle gratuits les plus populaires. Genshin Impact est un jeu qui a été publié en 2020 et a été rendu disponible sur de nombreuses plateformes, y compris mobile, PC, et aussi sur PlayStation. Tout cela est très bien, mais qu’en est-il du Steam Deck ? Genshin Impact peut-il être joué sur le Steam Deck ? Si vous vous posez cette question, vous êtes au bon endroit pour y répondre. Commençons.

Comment obtenir Genshin Impact sur Steam Deck

Le Steam Deck est un appareil de jeu portable lancé par Valve en 2022. L’appareil fonctionne avec une version personnalisée de Linux appelée SteamOS. Comme il s’agit d’un appareil SteamOS, vous pouvez vous attendre à une prise en charge native de nombreux jeux disponibles sur le client Steam lui-même. Bien que Genshin Impact ne soit pas directement disponible sur Steam, vous pouvez tout de même y jouer très facilement.

Télécharger Genshin Impact sur Steam Deck

Voyons maintenant les étapes à suivre pour jouer à Genshin Impact sur votre Steam Deck.

Tout d’abord, vous devez activer le mode bureau sur votre Steam Deck. Vous pouvez l’activer en choisissant l’option Desktop Mode dans les options d’alimentation.

Une fois en mode bureau sur votre Steam Deck, lancez votre navigateur web préféré. Recherchez Genshin Impact et ouvrez la page d’accueil. site officiel. Une fois le site Web ouvert, cliquez sur le bouton PC Téléchargement. Le programme d’installation du jeu sera alors téléchargé sur votre compte Steam. Veillez à extraire le programme d’installation s’il est au format compressé.

Installer Genshin Impact avec le client Steam

Ouvrez l’application Steam Library sur votre Steam Deck. Cliquez sur le bouton Ajouter un jeu dans le coin inférieur gauche de l’application Steam. Choisissez l’option Ajouter un jeu non-Steam. Assurez-vous de changer le type de fichier en Tous les types. Parcourez et sélectionnez le dossier de téléchargement où le programme d’installation de Genshin Impact a été téléchargé. Une fois le fichier sélectionné, il apparaîtra dans la bibliothèque Steam. Cliquez sur l’icône Paramètres, choisissez Propriétés et enfin, sélectionnez Compatibilité. Cochez « Forcer l’utilisation d’un outil de configuration Steam Play spécifique » puis, dans le menu déroulant, choisissez Compatibilité Photon et c’est tout. Lancez simplement le programme d’installation et le jeu devrait commencer à se télécharger sur votre système.

Une fois le jeu téléchargé, il vous sera demandé d’installer certains éléments. Une fois tous ces éléments installés, vous pouvez facilement lancer le jeu et y jouer.

Si le jeu ne s’ouvre pas après avoir appuyé sur le bouton de lecture, vous devez mapper le lanceur de jeu manuellement. Il se peut qu’il ouvre le programme d’installation du jeu après avoir cliqué sur le bouton Jouer. Pour configurer manuellement le lanceur de jeu, cliquez sur l’icône des paramètres qui se trouve de l’autre côté du bouton Jouer. Ensuite, choisissez Propriétés. Dans l’onglet Raccourcis, localisez et sélectionnez le fichier launcher.exe (vous le trouverez à l’endroit où le jeu est installé). Sauvegardez-le. Vous pouvez maintenant lancer le jeu sans problème. Il se peut que vous rencontriez quelques problèmes au démarrage. Dans ce cas, fermez le jeu et relancez-le.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement jouer à Genshin Impact sur le Steam Deck. C’est un processus simple et facile. Cela aurait été le cas si le jeu avait été disponible sur le client Steam lui-même dans le premier palais. Mais encore une fois, chaque développeur de jeu a son propre choix et sa propre liberté de sortir ses jeux là où il le souhaite. C’est une bonne solution de contournement pour ceux qui ont le Steam Deck et qui aiment jouer à Genshin Impact. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

