Comment suivre et ne pas suivre sur Threads, une application Instagram ?

Threads est la nouvelle plateforme de Meta qui vous permet de publier des mises à jour textuelles en toute simplicité. Elle fonctionne de la même manière que Twitter et a fait de nombreux adeptes dès les premiers jours de son lancement. La plateforme est facilement accessible via la page Android et iOS pour mobile. Tout comme Instagram et Twitter, Threads vous permet de suivre des comptes et d’être suivi par d’autres personnes sur la plateforme. Vous pouvez choisir qui peut vous suivre et qui ne le peut pas en configurant votre compte Threads comme un compte privé.

Si vous vous demandez comment suivre et désapprouver des personnes sur Threads, vous êtes au bon endroit.

Lorsque vous créez votre compte Threads, vous disposez d’une option qui vous permet de suivre tous les utilisateurs qui ont déjà créé un compte Threads. Comme Threads fait partie de l’application Instagram, l’option est disponible. Vous pouvez choisir de suivre tous ces comptes ou de ne suivre aucun compte.

Comment suivre sur Threads

Si vous avez ignoré les comptes suivants lors de la configuration initiale de votre compte pour la plateforme Threads, vous pouvez toujours suivre ces comptes facilement. Il vous suffit de cliquer sur l’onglet Recherche en bas de l’application Threads et vous devriez déjà voir apparaître une liste de tous les comptes que vous suivez sur Instagram.

Si vous voulez voir si vos amis Instagram ont un compte sur Threads, il vous suffit de lancer Instagram et d’ouvrir la page de profil de votre ami. Dans la section bio du profil, vous devriez voir une icône Threads. Tapez dessus pour lancer l’application Threads et afficher immédiatement le compte de la personne. Ensuite, vous pouvez facilement le suivre en cliquant sur le bouton suivant.

Comment ne pas suivre quelqu’un sur Threads

Tout comme vous pouvez facilement suivre des comptes sur Threads, il est encore plus simple et facile d’annuler le suivi de comptes sur Threads. Le désabonnement est simple et super facile. Il vous suffit de cliquer sur le profil de la personne ou de la rechercher sur Threads. Lorsque vous voyez la page de profil de la personne, il vous suffit de cliquer sur le bouton gris « Suivre ». Cela vous permettra d’annuler immédiatement le suivi de la personne ou du compte en question.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement suivre et désapprouver des comptes et des personnes sur la nouvelle plateforme sociale Threads.

