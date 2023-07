Comment rejoindre la version bêta de Threads sur Android ? (et la quitter)

Threads, l’application Instagram de Mark Zuckerburg, est là pour concurrencer directement Twitter. La plateforme vous permet de faire tout ce que Twitter vous permet de faire, à l’exception de l’option de publier automatiquement votre compte et aussi l’option d’envoyer des messages à d’autres personnes via des messages directs. Pour l’instant, la plateforme ne dispose que des fonctionnalités les plus basiques. Nous espérons que la plateforme apportera des fonctionnalités monumentales au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs augmentera sur Threads.

Comme c’est le cas pour beaucoup d’applications et de jeux, une version bêta de l’application vous permettra d’essayer certaines nouvelles fonctionnalités qui, en fonction des commentaires des utilisateurs, seront lancées ou annulées pour la version principale de l’application Threads. Voici notre guide sur la façon de rejoindre la version bêta de l’application Threads sur votre smartphone Android.

Comment rejoindre la version bêta de Threads sur Android

Bien qu’il soit toujours agréable de tester et d’essayer les nouvelles fonctionnalités de l’application avant qu’elle ne soit disponible pour tous les utilisateurs, vous devez tenir compte des points suivants :

La version bêta de l’application peut contenir certains bugs. C’est normal.

La version bêta de l’application sera mise à jour plus fréquemment que la version normale de l’application.

Vous pouvez vous attendre à ce que l’application se plante et ne se lance pas régulièrement. Ne rejoignez la version bêta que si cela vous convient.

Les fonctionnalités que vous voyez dans la version bêta peuvent ou non être intégrées dans la version finale de l’application.

Maintenant que vous avez les points importants en tête, voyons comment vous pouvez rejoindre la version bêta de l’application Threads sur votre appareil Android.

Comment rejoindre la version bêta de l’application Threads ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, notez que l’application ne dispose pas d’une option interne permettant de rejoindre la version bêta. Vous devrez le faire manuellement en suivant les étapes suivantes.

Tout d’abord, lancez le Google Play Store sur votre appareil Android. Appuyez sur la barre de recherche et tapez Threads. Lorsque vous recherchez l’application Threads, elle apparaît en haut, tapez dessus. Si elle n’apparaît pas, vous pouvez installer Threads à l’aide de l’APK et elle apparaîtra alors dans la recherche.

Faites défiler vers le bas et vous devriez voir une option Rejoindre la Bêta pour l’application Threads. Tapez sur le bouton Rejoindre.

Le Play Store prendra quelques minutes pour vous inscrire à la version bêta de l’application. Une fois la procédure d’inscription terminée, retournez à la page principale du Play Store. Tapez sur l’icône de votre profil et choisissez Gérer les applications et les appareils. Enfin, sélectionnez l’option Toutes les applications à jour. Vous devriez voir une mise à jour disponible pour l’application Threads. Téléchargez la mise à jour. Vous avez maintenant installé la version Beta de l’application Threads sur votre smartphone Android.

Comment quitter le programme bêta de Threads

Si vous pensez que les mises à jour régulières, les bugs et les crashs ne vous conviennent pas, vous pouvez simplement quitter la version bêta de l’application. Voici la marche à suivre.

Ouvrez le Google Play Store et recherchez l’application Threads. Sélectionnez l’application lorsque vous la trouvez dans les résultats de la recherche. Faites défiler la page jusqu’à ce qu’il soit indiqué que vous êtes un bêta-testeur. Il y a une option qui dit Quitter. Tapez dessus.

Confirmez et dans quelques minutes, vous serez déconnecté du programme bêta de Threads.

Maintenant, vérifiez les mises à jour de l’application Threads et téléchargez la dernière version disponible de l’application sur votre appareil Android.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez vous inscrire et essayer la version bêta de l’application Threads ainsi que vous désinscrire de la version bêta sur votre appareil Android via le Google Play Store. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

