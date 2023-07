Le tueur de batterie : comment la technologie 5G vide votre batterie mobile

Les dernières données d’Ookla montrent que la 5G consomme plus d’énergie que la 4G, quel que soit le processeur de votre téléphone. Les puces Snapdragon de Qualcomm sont les plus efficaces, tandis que les puces Exynos de Samsung sont les moins efficaces. Les tests d’autres laboratoires tels que le ViserMark Lab concordent avec les données : il y a un impact sur la durée de vie de la batterie d’environ 10 % d’utilisation de la batterie en plus en 5G par rapport à la 4G. L’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) lui-même indique que nous n’aurons pas une consommation contenue de la 5G tant que nous n’aurons pas un réseau et un déploiement d’infrastructure entièrement adaptés à la 5G.

Impact de la 5G sur votre batterie mobile

Pourquoi la 5G consomme plus d’énergie que la 4G ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la 5G consomme plus d’énergie que la 4G. Premièrement, les ondes 5G ont une longueur d’onde plus courte que les ondes 4G, ce qui indique qu’elles nécessitent plus de puissance pour transmettre. Deuxièmement, les réseaux 5G sont encore en cours de développement, ils ne sont donc pas aussi efficaces que les réseaux 4G.

Combien de batterie supplémentaire la 5G utilise-t-elle ?

La quantité de batterie utilisée par la 5G dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment le type de téléphone que vous possédez, la façon dont vous utilisez votre téléphone et la puissance du signal 5G. Cependant, en général, la 5G peut utiliser jusqu’à 10 % de batterie en plus que la 4G.

Comment réduire l’impact de la 5G sur l’autonomie de ma batterie ?

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire l’impact de la 5G sur la durée de vie de votre batterie :

Désactivez la 5G lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est le moyen le plus efficace d’économiser la batterie.

Ajustez les paramètres de votre téléphone pour donner la priorité à la durée de vie de la batterie par rapport aux performances. Cela peut être fait dans le menu des paramètres de votre téléphone.

Utilisez un mode d'économie d'énergie lorsque vous êtes en déplacement. Les modes d'économie d'énergie peuvent aider à prolonger la durée de vie de la batterie en limitant la consommation d'énergie de votre téléphone.

Réduisez la luminosité de votre écran. Votre écran est l'un des plus gros drains de la batterie de votre téléphone, donc réduire la luminosité peut aider à économiser la batterie.

Désactivez les fonctionnalités inutiles. Des fonctionnalités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi et le GPS peuvent toutes épuiser votre batterie, alors désactivez-les lorsque vous ne les utilisez pas.

Fermez les applications inutilisées. Les applications qui s'exécutent en arrière-plan peuvent également vider votre batterie, alors fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.

Utilisez un thème sombre. Un thème sombre peut aider à économiser la batterie en utilisant moins d'énergie pour afficher l'écran.

Gardez votre téléphone au frais. La batterie de votre téléphone se déchargera plus rapidement si elle devient trop chaude, alors essayez de garder votre téléphone au frais.

L’impact de la 5G sur l’autonomie de la batterie va-t-il s’améliorer ?

Alors que les réseaux 5G continuent de se développer, nous pouvons nous attendre à voir des améliorations de la durée de vie de la batterie. En effet, les réseaux 5G deviendront plus efficaces et pourront transmettre les données plus efficacement. Cependant, il est important de noter que l’impact de la 5G sur l’autonomie de la batterie sera toujours supérieur à l’impact de la 4G.

La 5G vaut-elle la durée de vie de la batterie ?

Que la 5G vaille ou non la durée de vie de la batterie est une décision personnelle. Pour certaines personnes, les vitesses plus rapides et les performances améliorées de la 5G valent la décharge supplémentaire de la batterie. Cependant, pour d’autres, la durée de vie de la batterie est un sacrifice trop important.

En fin de compte, la décision d’utiliser ou non la 5G vous appartient. Si vous êtes préoccupé par la durée de vie de la batterie, vous pouvez envisager de désactiver la 5G lorsque vous ne l’utilisez pas. Cependant, si vous souhaitez profiter des vitesses les plus rapides et des meilleures performances offertes par la 5G, vous serez peut-être prêt à accepter la décharge supplémentaire de la batterie.

Trucs et astuces pour vous aider à économiser la batterie de votre téléphone 5G :

Utilisez un boîtier de batterie ou une batterie portable. Un boîtier de batterie ou une batterie portable peut vous donner un coup de pouce de la durée de vie de la batterie lorsque vous en avez besoin.

Chargez votre téléphone pendant la nuit. Cela vous aidera à vous assurer que votre téléphone est complètement chargé lorsque vous vous réveillez le matin.

Évitez d'utiliser votre téléphone pendant qu'il est en charge. Cela peut endommager la batterie de votre téléphone.

Mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Les mises à jour logicielles incluent souvent des optimisations de la batterie qui peuvent aider à améliorer la durée de vie de la batterie.

Utilisez le Wi-Fi au lieu des données mobiles dans la mesure du possible. Le Wi-Fi utilise moins d'énergie que les données mobiles, donc si vous êtes dans une zone avec un signal Wi-Fi fort, vous pouvez économiser la batterie en utilisant le Wi-Fi au lieu des données mobiles.

Minimisez le streaming vidéo et audio. La vidéo et l'audio en streaming sont deux des plus gros consommateurs de batterie, donc si vous le pouvez, minimisez la vidéo et l'audio en streaming pour économiser la batterie.

Utilisez un taux de rafraîchissement inférieur. Le taux de rafraîchissement de l'écran de votre téléphone est le nombre de fois par seconde que l'écran est redessiné. Un taux de rafraîchissement plus élevé indique que l'écran est redessiné plus souvent, ce qui consomme plus d'énergie. Si vous le pouvez, réduisez le taux de rafraîchissement de l'écran de votre téléphone pour économiser la batterie.

Utilisez une application d'économie d'énergie. Il existe un certain nombre d'applications d'économie d'énergie disponibles qui peuvent vous aider à économiser la batterie. Ces applications peuvent vous aider à identifier et à désactiver les applications qui consomment beaucoup d'énergie, et elles peuvent également vous aider à ajuster les paramètres de votre téléphone pour économiser la batterie.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone 5G et tirer le meilleur parti de la dernière technologie sans fil.

Conclusion

L’impact de la 5G sur la durée de vie de la batterie est une véritable préoccupation pour de nombreuses personnes. Cependant, vous pouvez faire un certain nombre de choses pour réduire l’impact de la 5G sur la durée de vie de votre batterie. En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone 5G et tirer le meilleur parti de la dernière technologie sans fil.

