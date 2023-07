Le Book 8088 ramène l’informatique portable à l’époque de 1981

WTF ! Alors que des PC portables comme le Steam Deck et l’Asus ROG Ally offrent une prise en charge moderne impressionnante de Linux et de Windows, et que des appareils comme le Hand 386 mettent Windows 95 dans la poche des utilisateurs, un autre appareil remonte encore plus loin dans le temps. Le Book 8088 cherche à miniaturiser l’aube de l’informatique x86.

Un nouvel ordinateur de poche est apparu récemment sur AliExpress, combinant des puces nouvelles et très anciennes, dont la légendaire Intel 8088. Le système semble similaire au déjà curieux Hand 386, mais en plus rétro.

Le Book 8088 tourne à 4,77 MHz mais peut atteindre 8 MHz en mode turbo. La carte mère personnalisée comprend 640 Ko de RAM compatible avec une carte CF X-IDE pour le stockage. Pour le graphisme, son IBM-CGA affiche 16 couleurs à 640 x 200 pixels. Bien que l’écran de l’unité soit un LCD, l’appareil peut se connecter à un moniteur IBM 5153 CRT pour une présentation plus authentique. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent inclure en option une carte son Yamaha YMF262-M OPL3.

Ces caractéristiques matérielles permettent au Book 8088 d’exécuter MS-DOS et Windows 3.0, offrant un accès natif aux jeux classiques tels que Commander Keen, PlanetX3, Ossuary, et bien d’autres encore, sans nécessiter d’émulation. L’identité du fabricant de l’ordinateur de poche n’est pas claire, mais le développeur d’un BIOS 8088 open-source affirme que l’appareil utilise son travail sans le créditer.

Intel a lancé le processeur 8088 en 1981, une version allégée du 8086. Le 8088 est devenu célèbre en tant que processeur du 5150 d’IBM – le premier PC d’IBM et l’appareil qui a popularisé la norme x86 qui domine les ordinateurs depuis plus de 40 ans.

Des projets comme le BIOS 8088 open-source et un récent client ChatGPT montrent que le développement pour l’influent processeur persiste. Le Book 8088, d’une offre de 240 $, pourrait constituer un terrain d’essai compact et pratique pour bricoler d’anciens et de nouveaux logiciels.

Ce PC rétro provient peut-être de la même société qui a dévoilé plus tôt le Hand 386, un autre PC portable basé sur le processeur 386 d’Intel, destiné à reproduire et à miniaturiser une période un peu plus tardive de l’histoire de l’informatique. Fonctionnant à une fréquence beaucoup plus élevée de 40 MHz avec 8 Mo de mémoire, cet appareil prend en charge DOS, Windows 3.1 et Windows 95. En plus des jeux jouables sur le Book 8088, le Hand 386 fait également tourner la version originale de Doom. Cependant, aucune unité n’est encore disponible sur AliExpress, et on ne sait pas quand ou si des stocks supplémentaires seront disponibles.

