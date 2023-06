Google Pixel 8 pourrait offrir une alternative Samsung DeX

Avec la sortie de la série Galaxy S8, Samsung a lancé DeX en 2017. À la base, Samsung DeX est une plate-forme logicielle qui vous permet d’étendre les fonctionnalités de votre smartphone ou de votre tablette. Il vous permet essentiellement d’obtenir une expérience de bureau de leur part. Bien sûr, vous devez les connecter à un écran. Google Pixel 8 pourrait potentiellement offrir une fonctionnalité similaire.

Au cours des dernières versions, Google a augmenté lentement mais régulièrement les fonctionnalités de la gamme Pixel. Par rapport au Pixel 4, le Pixel 7 est fourni avec des cas d’utilisation et des fonctionnalités plus avancés. Et Google vient de sortir des appareils extrêmement polyvalents, que sont le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Mais Google ne s’arrête pas là.

Comme déjà révélé, la série Google Pixel 8 sera livrée avec le SoC Tensor G3. C’est un chipset plus performant que les précédents SoC de Google. Et parce que Google le façonne pour les utilisateurs expérimentés, introduire quelque chose de similaire à DeX a beaucoup de sens.

Désormais, selon une source interne de Google, une fonctionnalité de type DeX pourrait enfin être une chose pour la gamme Pixel 8. Google offrira essentiellement un support pour le mode alternatif USB DisplayPort. Et cela pourrait éventuellement apporter un logiciel de type bureau pour les téléphones à venir.

Présentation du mode alternatif USB DisplayPort

Avant de parler de la fonctionnalité de type d’affichage qui pourrait être fournie avec la série Google Pixel 8, comprenons d’abord le mode alternatif DP. Ainsi, USB-IF a dévoilé pour la première fois la norme USB-C en 2014. Alors que la plupart des consommateurs la considéraient comme un nouveau port USB réversible et un peu plus rapide, c’était plus que cela.

L’USB-IF a conçu l’USB-C pour qu’il soit extensible et plus polyvalent que la norme USB habituelle. Et un exemple clé d’extensibilité serait l’ajout de la prise en charge du mode alternatif. En gros, les prises USB-C possèdent 12 connecteurs ou 24 si l’on veut compter ceux qui sont là pour offrir la réversibilité.

Tous ces connecteurs sont là pour offrir des débits élevés. De plus, ils ont apporté un support pour différentes applications. Le mode alternatif, que la série Pixel 8 utilisera, en réalité partie. L’idée est simple : le mode alternatif nécessite d’avoir des ports dédiés que vous n’utiliserez qu’occasionnellement. Ce faisant, il rend l’USB-C extrêmement polyvalent.

Et avec le mode alternatif DisplayPort, les appareils USB-C peuvent se connecter aux écrans sans avoir besoin d’adaptateurs supplémentaires. Et le mode alternatif USB-C DisplayPort n’est pas aussi polyvalent que ThunderBolt. Après tout, il ne transmet pas le PCIe, le même connecteur utilisé pour la carte graphique du PC. Mais c’est toujours une option utile pour les appareils qui n’ont pas de place pour HDMI ou un port d’affichage dédié. Par exemple, les appareils Google Pixel.

À quoi Pixel 8 peut-il utiliser le DisplayPort ?

Source interne de Google n’a pas précisé à quoi Google utiliserait le mode alternatif DisplayPort. Mais si vous jetez un coup d’œil au code et que vous creusez un peu, vous en saurez beaucoup sur la fonctionnalité à venir de Google Pixel 8.

Socket en charge de l’affichage externe

Le cas d’utilisation le plus évident pour l’alternative DisplayPort serait d’offrir un support pour les écrans externes sur Google Pixel 8. Ce support d’affichage externe ne sera pas très utile s’il n’étend pas les fonctionnalités du téléphone. Après tout, vous disposez d’options de diffusion, qui peuvent afficher sans fil l’écran de votre téléphone sur un écran externe.

Mode bureau sur Google Pixel 8

Un cas d’utilisation significatif pour la prise en charge de DisplayPort sur Google Pixel 8 serait le mode bureau. Et ce concept n’est pas nouveau. Pour être exact, Motorola a proposé ATRIX à peine trois ans après le lancement d’Android par Google. Microsoft a également fait de nombreuses tentatives.

Mais parmi toutes, la mise en œuvre la plus réussie et la plus répandue est Samsung DeX. Lancé en 2017, DeX offre une expérience de type bureau qui ne nécessite qu’un câble USB-C. La dernière fonctionnalité « Ready For » de Motorola est également remarquable. Il fait tout ce dont DeX est capable et y ajoute plus de fonctionnalités.

Google peut s’en inspirer et travailler sur sa propre implémentation pour la gamme Pixel 8. Bien sûr, si la mise en œuvre ne permet pas aux utilisateurs d’améliorer leur productivité, cela n’aurait aucun sens. Donc, si Google travaille effectivement sur un mode bureau, il doit garder cette considération à l’esprit.

Android 14 fait également allusion à un mode bureau

Il existe un autre élément de preuve qui soutient l’idée que Google travaille sur une fonctionnalité de bureau Pixel. Comme repéré par Mishaal Rahman, les récentes versions bêta d’Android 14 prennent en charge le mode USB-C DisplayPort Alt. Pour être exact, les dernières versions ont apporté beaucoup d’améliorations sur le mode bureau.

Ainsi, comme le code du lanceur est présent dans les versions bêta d’Android 14, il est prudent de supposer que Google y travaille effectivement. Et comme nous le savons tous, la série Google Pixel 8 sera lancée avec Android 14. Par conséquent, Google pourrait enfin introduire la fonctionnalité avec les nouveaux téléphones. Mais nous devrons attendre et voir comment Google l’utilisera.

