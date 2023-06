Des scientifiques testent des prothèses oculaires imprimées en 3D sur des patients en Australie

En bref : Des scientifiques du Herston Biofabrication Institute, en Australie, mènent un essai à petite échelle pour déterminer si des prothèses oculaires imprimées en 3D peuvent égaler l’aspect et la sensation des versions artisanales créées par des ocularistes qualifiés.

Les prothèses oculaires sont traditionnellement créées à la main, ce qui indique que la qualité du produit final dépend de l’habileté des ocularistes. Il faut parfois plus de 24 heures pour façonner et peindre un œil prothétique à la main. Grâce à la technologie de numérisation 3D et aux photos haute résolution, les scientifiques peuvent désormais reproduire l’œil existant d’un patient et l’imprimer en 3D en une fraction du temps qu’il faudrait pour le fabriquer à la main.

L’œil créé par la machine doit encore être ajusté par un oculariste qualifié pour obtenir un ajustement et une finition parfaits, mais cette technologie a certainement ses avantages. Outre un délai d’exécution plus rapide, les yeux imprimés en 3D peuvent être rapidement reproduits en cas de perte ou de dommage. Certains patients peuvent également souhaiter disposer d’une copie de sauvegarde pour avoir l’esprit tranquille. Les yeux imprimés en 3D sont également beaucoup plus abordables que les déclinaisons fabriquées à la main.

Les prothèses oculaires peuvent aider à redonner confiance aux patients qui ont perdu un œil à la suite d’un traumatisme, d’un cancer ou qui sont peut-être nés sans œil. Craig Faull a perdu un œil à la suite d’un cancer et a déclaré que les conséquences sociales et émotionnelles étaient peut-être les plus difficiles à gérer.

« C’est probablement la chose la plus difficile, la réaction des personnes, vous savez, le regard, les personnes qui parlent », a déclaré M. Faull. Il réserve sa prothèse orbitale fabriquée à la main aux événements sociaux afin d’éviter les dommages qui pourraient survenir lors d’une utilisation quotidienne.

L’essai en cours porte sur 10 patients et, en cas de succès, un essai clinique de plus grande envergure pourrait être envisagé. Ne vous attendez pas à ce que la technique imprimée en 3D rende le métier d’oculariste totalement obsolète.

James Novak, chercheur principal à l’Institut de biofabrication de Herston, ne croit pas que la machine remplacera l’homme. Nicholas Puls, oculariste à Queensland Health, qui fabrique et peint des prothèses oculaires, ne croit pas non plus que la machine remplacera l’homme. M. Novak estime qu’une approche hybride combinant les meilleurs éléments de ce qu’une imprimante 3D et un être humain peuvent faire est la meilleure approche.

