Comment optimiser la durée de vie de la batterie de votre smartphone en 2023

La batterie de votre smartphone est l’un des composants les plus importants de votre appareil. Il vous permet de rester connecté, productif et diverti lors de vos déplacements. Mais comme nous le savons tous, les batteries des smartphones ne durent pas éternellement.

En réalité, la batterie moyenne d’un smartphone ne dure que deux ans environ avant de commencer à montrer des signes d’usure. Cela indique que vous devrez éventuellement remplacer votre batterie ou apprendre à optimiser la durée de vie de votre batterie pour en tirer le meilleur parti.

Dans cet article, nous partagerons quelques conseils pour optimiser la durée de vie de la batterie de votre smartphone en 2023. Ces conseils fonctionneront à la fois pour les appareils Android et iOS.

Optimiser la durée de vie de la batterie de votre smartphone en 2023 : trucs et astuces

1. Réduisez la luminosité de votre écran

L’écran est l’un des plus gros drains de la batterie de votre smartphone. Plus votre écran est lumineux, plus il consomme d’énergie. Ainsi, si vous souhaitez prolonger l’autonomie de votre batterie, il est important de réduire la luminosité de votre écran.

Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres de votre appareil et en ajustant le curseur de luminosité. Vous pouvez également configurer votre appareil pour régler automatiquement la luminosité en fonction de votre environnement.

2. Utilisez le mode sombre

Si votre appareil dispose d’un écran AMOLED, vous pouvez économiser encore plus d’autonomie en utilisant le mode sombre. Les écrans AMOLED utilisent moins d’énergie lors de l’affichage de pixels noirs, donc l’utilisation du mode sombre peut prolonger considérablement la durée de vie de votre batterie.

Pour activer le mode sombre, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « mode sombre ». Vous devriez voir une option permettant d’activer le mode sombre pour l’ensemble du système ou pour des applications individuelles.

3. Désactivez les fonctionnalités que vous n’utilisez pas

Il existe un certain nombre de fonctionnalités sur votre smartphone que vous n’utilisez peut-être pas très souvent. Ces fonctionnalités peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas, et vider votre batterie.

C’est donc une bonne idée de désactiver les fonctionnalités que vous n’utilisez pas. Cela inclut des éléments tels que le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS et les services de localisation. Vous pouvez également désactiver les notifications pour les applications que vous n’utilisez pas très souvent.

4. Fermez les applications que vous n’utilisez pas

Lorsque vous ouvrez une application, elle continue de s’exécuter en arrière-plan, même après l’avoir fermée. Cela peut vider votre batterie, surtout si vous avez beaucoup d’applications ouvertes en même temps.

C’est donc une bonne idée de fermer les applications que vous n’utilisez pas. Vous pouvez le faire en glissant vers le haut sur l’application dans votre sélecteur d’applications. Vous pouvez également forcer la fermeture des applications en accédant aux paramètres de votre appareil et en recherchant « forcer la fermeture ».

5. Utilisez le mode d’économie d’énergie

La plupart des smartphones ont un mode d’économie d’énergie qui peut vous aider à prolonger la durée de vie de votre batterie. Le mode d’économie d’énergie réduit généralement la luminosité de votre écran, limite l’activité en arrière-plan et empêche les applications de s’exécuter en arrière-plan.

Pour activer le mode d’économie d’énergie, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « mode d’économie d’énergie ». Vous devriez voir une option permettant d’activer le mode d’économie d’énergie pour l’ensemble du système ou pour des applications individuelles.

6. Mettez à jour votre logiciel

Les mises à jour logicielles incluent souvent des fonctionnalités d’optimisation de la batterie. C’est donc une bonne idée de garder votre logiciel à jour. Vous pouvez vérifier les mises à jour logicielles en accédant aux paramètres de votre appareil et en recherchant « mise à jour logicielle ».

7. Utilisez un boîtier de batterie

Si vous ne parvenez toujours pas à prolonger la durée de vie de votre batterie, vous pouvez utiliser un boîtier de batterie. Les boîtiers de batterie fournissent une puissance de batterie supplémentaire, ce qui vous permet d’utiliser votre smartphone pendant de plus longues périodes sans avoir à le recharger.

8. Prenez soin de votre batterie

La façon dont vous utilisez votre smartphone peut également affecter la durée de vie de sa batterie. Par exemple, exposer votre smartphone à des températures extrêmes peut endommager la batterie. Il est donc important de prendre soin de votre batterie en évitant les températures extrêmes et en ne la surchargeant pas.

9. Remplacez votre batterie

Si vous avez suivi tous ces conseils et que la durée de vie de votre batterie est toujours faible, il est peut-être temps de remplacer votre batterie. Vous pouvez généralement remplacer votre batterie dans un atelier de réparation local ou en commandant une batterie de remplacement en ligne.

10. Limiter l’actualisation de l’application en arrière-plan

Ce paramètre permet aux applications de rechercher de nouvelles données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. Cela peut vider votre batterie, c’est donc une bonne idée de limiter l’actualisation des applications en arrière-plan pour les applications que vous n’utilisez pas très souvent.

Pour limiter l’actualisation de l’application en arrière-plan, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « actualisation de l’application en arrière-plan ». Vous devriez voir une liste des applications autorisées à s’actualiser en arrière-plan. Vous pouvez ensuite désactiver les applications que vous n’utilisez pas très souvent.

11. Désactivez les services de localisation pour les applications dont vous n’avez pas besoin

Les services de localisation peuvent également vider votre batterie, c’est donc une bonne idée de désactiver les services de localisation pour les applications dont vous n’avez pas besoin.

Pour désactiver les services de localisation, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « services de localisation ». Vous devriez voir une liste des applications autorisées à utiliser les services de localisation. Vous pouvez ensuite désactiver les applications dont vous n’avez pas besoin.

12. Utilisez une résolution d’écran inférieure

Si votre appareil dispose d’un écran haute résolution, vous pouvez économiser la batterie en utilisant une résolution d’écran inférieure. Cela rendra le texte et les images sur votre écran plus petits, mais cela consommera également moins d’énergie.

Pour modifier la résolution de votre écran, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « résolution d’écran ». Vous devriez voir une liste des résolutions disponibles. Vous pouvez alors choisir une résolution inférieure qui économisera la durée de vie de la batterie.

13. Activez l’optimisation de la batterie

La plupart des smartphones disposent d’une fonction d’optimisation de la batterie qui peut vous aider à prolonger la durée de vie de votre batterie. L’optimisation de la batterie identifie généralement les applications qui utilisent beaucoup d’énergie de la batterie et limite leur activité en arrière-plan.

Pour activer l’optimisation de la batterie, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « optimisation de la batterie ». Vous devriez voir une liste d’applications éligibles pour l’optimisation de la batterie. Vous pouvez ensuite basculer sur les applications que vous souhaitez optimiser.

14. Utilisez une application d’économie de batterie

Il existe un certain nombre d’applications d’économie de batterie disponibles qui peuvent vous aider à prolonger la durée de vie de votre batterie. Ces applications offrent généralement une variété de fonctionnalités, telles que le mode d’économie d’énergie, l’optimisation des applications et le suivi de l’utilisation de la batterie.

Certaines applications populaires d’économie de batterie incluent :

Économiseur de batterie (Android)

Docteur de la batterie (Android)

Batterie Plus (iOS)

Autonomie de la batterie (iOS)

Voici d’autres exemples d’applications permettant d’économiser la batterie :

Amplifier (Android)

Verdifier (Android)

Moniteur de batterie GSam (Android)

Autonomie de la batterie (iOS)

15. Utilisez votre smartphone à bon escient

Enfin, il est important d’utiliser votre smartphone à bon escient pour économiser la batterie. Cela indique éviter les choses qui vident votre batterie, comme jouer à des jeux, regarder des vidéos et utiliser les services de localisation.

Cela indique également charger votre smartphone régulièrement et éviter de le laisser tomber à zéro. En suivant ces conseils, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone et assurer le bon fonctionnement de votre appareil.

Voici quelques conseils supplémentaires :

Effacez le cache de votre application : le cache de votre application peut parfois devenir volumineux et commencer à occuper beaucoup d’espace sur votre appareil. Cela peut également affecter la durée de vie de votre batterie. Pour vider le cache de votre application, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « vider le cache ». Vous devriez voir une liste des applications qui ont un cache. Vous pouvez ensuite vider le cache des applications que vous souhaitez effacer.

Supprimez les applications inutilisées : Si vous avez beaucoup d’applications inutilisées sur votre appareil, elles peuvent également commencer à prendre beaucoup de place et affecter la durée de vie de votre batterie. Pour supprimer des applications inutilisées, accédez aux paramètres de votre appareil et recherchez « supprimer des applications ». Vous devriez voir une liste des applications installées sur votre appareil. Vous pouvez ensuite supprimer les applications que vous n’utilisez pas.

Les différents facteurs qui affectent la durée de vie de la batterie

Plusieurs facteurs peuvent affecter la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Ces facteurs comprennent :

Le type de batterie : Le type de batterie utilisé dans votre smartphone peut avoir un impact important sur sa durée de vie. Les batteries au lithium-ion sont le type de batterie le plus couramment utilisé dans les smartphones, et elles offrent généralement la meilleure autonomie.

La luminosité de l’écran : la luminosité de l’écran de votre smartphone est l’une des plus importantes pour la durée de vie de la batterie. Plus votre écran est lumineux, plus il consomme d’énergie.

Utilisation des applications : les applications que vous utilisez sur votre smartphone peuvent également affecter l’autonomie de sa batterie. Certaines applications sont plus gourmandes en énergie que d’autres.

Activité en arrière-plan : même lorsque vous n’utilisez pas une application, elle peut toujours s’exécuter en arrière-plan. Cela peut épuiser la durée de vie de votre batterie.

Mises à jour logicielles : les mises à jour logicielles peuvent parfois améliorer la durée de vie de la batterie. En effet, les mises à jour logicielles incluent souvent des fonctionnalités d’optimisation de la batterie.

Température de l’appareil : la température de votre smartphone peut également affecter l’autonomie de sa batterie. Si votre smartphone chauffe trop, cela peut endommager la batterie et raccourcir sa durée de vie.

Conclusion

En suivant ces conseils, vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie de votre smartphone en 2023. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil et à éviter d’avoir à le recharger aussi souvent. J’espère que vous avez trouvé cet article utile. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine