Développe ta créativité grâce aux nouvelles fonctionnalités de Bing Image Creator.

Dans un monde numérique en constante évolution, la création et l’édition d’images sont devenues de plus en plus pertinentes. Avec l’avènement de l’IA, tout a changé et Microsoft ne veut pas être en reste. Bing Image Creator, l’outil d’édition d’images de Microsoft, est sur le point de recevoir des améliorations significatives dans les mois à venir. Ces mises à jour promettent d’offrir aux utilisateurs une expérience encore plus riche lorsqu’ils créent et modifient des images facilement et efficacement.

Améliorations imminentes pour Bing Image Creator

Bing Image Creator est un outil populaire utilisé par des personnes du monde entier pour créer et modifier des images rapidement et facilement. Cependant, Microsoft est déterminé à faire passer cet outil au niveau supérieur grâce à un certain nombre d’améliorations significatives.

Le modèle linguistique n’est pas encore super puissant. Tu devrais voir de grandes améliorations d’ici un mois. – Mikhail Parakhin (@MParakhin) 18 juin 2023

Le modèle linguistique n’est pas encore très puissant. Nous devrions voir des améliorations majeures dans environ un mois, a écrit Parakhin sur Twitter. Si d’autres améliorations seront disponibles dans environ un mois, il faut noter que le déploiement de Bing Image Creator a déjà commencé pour les utilisateurs de Skype.

Suite au lancement du mode chat de Bing, Microsoft a introduit une fonctionnalité de génération d’images quelques mois plus tard. Connu sous le nom de Bing Image Creator, cet outil en ligne génère des images statiques à partir d’une description textuelle de base, et son utilisation est gratuite.

Il peut s’agir d’une révélation pour ceux qui ne sont pas familiers avec les générateurs d’images d’IA. Ces outils fonctionnent exceptionnellement bien grâce à des algorithmes complexes d’apprentissage automatique et à un entraînement intensif avec des millions d’exemples. En réalité, ces images générées par l’IA sont capables de se rapprocher de vraies photographies de façon si convaincante qu’elles peuvent tromper l’observateur moyen.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :