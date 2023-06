La nouvelle expérience bureau de Spotify est plus personnalisable et plus complète

Spotify a été et est toujours l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Ce n’est pas pour rien qu’elle compte plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Avant d’arriver sur les appareils mobiles, Spotify a été lancé en tant qu’application de bureau pour les ordinateurs et les navigateurs Web. Aujourd’hui, cette expérience bénéficie de l’un de ses plus grands changements. Avec une nouvelle conception des sections « Ta bibliothèque » et « Écouter maintenant », l’application de bureau Spotify devient le meilleur moyen de parcourir, d’écouter et d’organiser ta musique et tes podcasts.

Spotify réorganise enfin son application de bureau

La zone principale de l’application reste la même, tu auras donc toujours ton centre de contrôle pour naviguer, découvrir et trouver des morceaux et des podcasts recommandés. Mais tu trouveras également de nouvelles fonctionnalités qui permettent d’aligner l’expérience de l’ordinateur sur celle de l’application mobile.

Sur le côté gauche de la fenêtre de l’application, une nouvelle section « Ta bibliothèque » a été épinglée pour te permettre d’accéder rapidement à tes collections de musique et à tes podcasts sauvegardés. Et d’après les premiers retours que Spotify a reçus, les utilisateurs ont trouvé que la nouvelle bibliothèque les aidait à gagner du temps, leur donnait une meilleure vue d’ensemble et leur permettait de passer plus facilement d’une liste de lecture à l’autre.

Sur le côté droit de l’application, tu trouveras la section « Playing Now », qui affiche la chanson ou le podcast que tu es en train d’écouter. Tu peux y trouver plus d’informations sur la chanson et l’artiste, ainsi que des informations sur les dates de tournée et les produits dérivés, ce qui te permet de te connecter facilement à tes artistes préférés et d’en savoir plus sur eux. Pour certains podcasts, tu peux même suivre les transcriptions pendant que tu écoutes.

Personnalise ton expérience

Le design personnalisable individuellement de ces nouvelles sections offre une expérience plus riche, plus de contexte et un accès plus rapide à tes favoris personnels. Tu te demandes où est passé le fil d’activité des amis ? Ne t’inquiète pas ! Il est toujours accessible via l’icône « amis » à côté de ta photo de profil dans le coin supérieur droit de la zone principale.

Pour profiter au mieux des fonctionnalités remaniées du bureau, voici quelques conseils utiles :

Passer en mode compact : par défaut, tu verras une vue étendue de ta bibliothèque. Mais si tu ne veux voir que les icônes de tes listes de lecture, tu peux cliquer sur le bouton « Ta bibliothèque » dans le coin supérieur droit pour réduire la bibliothèque.

Recherche et filtrage de ta bibliothèque : Auparavant, la seule façon de trouver des listes de lecture était de passer par la barre de recherche. Tu devais chercher dans ton propre contenu et dans le catalogue complet de Spotify. Désormais, lorsque la bibliothèque est développée, son nouveau design te permet de basculer. Entre tes flux dédiés à la musique, aux podcasts et aux livres audio et la recherche exclusivement dans ta bibliothèque.

Personnalisation : nous voulons que cette expérience s’adapte à ta façon d’écouter, c’est pourquoi ta bibliothèque et ce que tu es en train de lire peuvent maintenant être redimensionnés pour occuper plus ou moins d’espace sur l’écran.

Épingler, glisser et déposer : tu peux déplacer et épingler des listes de lecture dans la bibliothèque, ainsi que déposer des chansons dans des listes de lecture modifiables.

La mise à jour de l’application de bureau de Spotify est désormais disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils soient gratuits ou premium. Si tu veux en profiter, il te suffit d’ouvrir l’appli ou ton navigateur web et de commencer à explorer ta musique et tes podcasts préférés.

