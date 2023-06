Comment rejoindre la version bêta ouverte de XDefiant

XDefiant est le prochain jeu de tir en arène gratuit d’Ubisoft. Pendant un certain temps, le développeur de XDefiant a organisé de nombreux programmes de test bêta fermés pour que les utilisateurs puissent tester et essayer le jeu. Depuis que nous avons pu voir une bonne démonstration du jeu lors de l’événement Ubisoft Forward qui a eu lieu le 13 juin 2023, nous avons également vu un bon nombre de joueurs et de réactions que vous pouvez regarder ici.

Pendant l’événement, Ubisoft a également annoncé qu’une version bêta ouverte de XDefiant aurait lieu pour permettre à tous les utilisateurs d’essayer et de tester le jeu. Et le moment est venu. Pour savoir comment participer à la bêta ouverte de Defiant, lisez la suite.

Comment rejoindre la bêta ouverte de XDefiant

La bêta ouverte de XDefiant commencera le 21 juin 2023 et se terminera le 23 juin 2023. La version bêta ouverte sera disponible automatiquement pour ceux qui ont été sélectionnés pour participer aux tests bêta fermés de XDefiant. Vous pouvez suivre ces étapes si vous n’avez pas pu participer à la bêta fermée du jeu précédemment.

Tout d’abord, lancez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur le site Web de XDefiant en cliquant sur ce lien. Vous verrez un bouton qui dit S’inscrire pour jouer. Cliquez dessus. Ensuite, vous devrez choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer pour la version bêta ouverte. Une fois que vous avez sélectionné la plateforme, cliquez sur le bouton qui dit S’inscrire. Maintenant, vous devez vous connecter avec votre compte Ubisoft. Une fois les détails saisis, on vous posera deux questions. Vous pouvez choisir d’y répondre ou simplement cliquer sur le bouton rose qui dit Suivant. Aussi, avant de finaliser, vous pouvez choisir si vous voulez changer de plateforme. Il ne vous reste plus qu’à attendre un e-mail d’Ubisoft qui vous dira si vous êtes sélectionné. Une fois sélectionné, téléchargez simplement le jeu sur votre appareil et jouez à la version bêta ouverte immédiatement.

La version bêta ouverte de XDefiant est disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et sur PC via l’application Ubisoft Connect.

Configuration système requise pour XDefiant sur PC

Maintenant, examinons les spécifications système dont vous avez besoin pour profiter du jeu sur votre PC Windows.

Configuration système minimale

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel i7-4790K

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 560 ou NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Espace de stockage : 65 Go

DirectX : DirectX 11 et DirectX 12

Configuration système recommandée

Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 1600 ou Intel i7-4790K

Mémoire vive : 16 Go (en mode double canal)

Carte graphique : AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060

Espace de stockage : 65 Go

DirectX : DirectX 11 et DirectX 12

Réflexions finales

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la façon de vous inscrire à la version bêta ouverte de XDefiant. Maintenant, c’est une excellente façon de tester et de voir les autres choses auxquelles vous pouvez vous attendre du jeu. Bien sûr, le jeu sera gratuit une fois qu’il sera sorti. Cependant, vous devez noter que les progrès que vous faites pendant la version bêta ouverte ne seront pas conservés lorsque le jeu complet sortira plus tard cette année.

