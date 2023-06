Magic lance l’Anneau Unique, une carte unique qui vaut déjà 2 millions de dollars

Il s’agit de la carte « The One Ring », un exemplaire unique de Magic The Gathering: Tales of Middle-earth, la nouvelle extension basée sur Le Seigneur des Anneaux dont le lancement est prévu le 23 juin prochain.

Une carte de jeu peut-elle valoir 2 millions de dollars ? Selon les fans de Magic The Gathering, le célèbre jeu de cartes à collectionner de Wizard of the Coast, oui. Le montant se réfère à l’Anneau Unique, une pièce présente dans Tales of Middle-earth, la nouvelle extension de Magic inspirée de l’œuvre de J.R.R. Tolkien qui sortira le 23 juin prochain.

Cette carte est écrite en elfique, appartient à la catégorie Commandeur et présente « 001/001 » comme numéro de série. En d’autres termes, il s’agit d’une pièce unique, que l’on ne peut trouver que dans la version anglaise des Collector’s Booster. Actuellement, sur Amazon, les packs où l’on peut la trouver coûtent des centaines de dollars. Pourtant, ce n’est pas cela qui surprend, mais plutôt la vente aux enchères spontanée qui a eu lieu ces derniers jours entre différents collectionneurs, prêts à proposer des sommes astronomiques à quiconque trouvera l’Anneau Unique.

A la recherche de l’Unique Anneau de Magic

Tout commence avec Dan Bock, un influenceur et collectionneur réputé. Sur l’un des principaux groupes Facebook dédiés à l’achat et à la vente de cartes Magic, il a écrit qu’il était prêt à donner 100 000 dollars à celui ou celle qui trouverait la carte de l’Unique Anneau, à une seule condition : « ne dites à personne que vous avez trouvé l’Anneau ou ne publiez pas de photos avant de me l’avoir vendue ». La proposition du collectionneur devient rapidement virale, attirant l’attention de nombreuses personnes. Parmi eux, il y a Cassius Lee Marsh Sr, un joueur des Jacksonville Jaguars, une équipe de la National Football League (NFL). Sur Twitter, il écrit qu’il est prêt à payer 150 000 dollars, sans aucune restriction, contrairement à Bock. « Si vous pouvez me vendre cette carte, l’argent est à vous ».

À ce stade, la guerre des enchères commence. Suite à la proposition de Marsh Sr, la boutique de jeux de société Good Games Australia écrit sur Facebook qu’elle peut payer 250 000 dollars, auxquels elle ajoute un billet d’avion pour Sydney, afin de permettre la livraison de la carte directement en magasin. Mais Marsh Sr. est déterminé à ne pas abandonner : sur ses réseaux sociaux, il publie une vidéo dans laquelle il offre 500 000 dollars.

On pourrait penser que c’est fini, mais un nouvel acheteur entre en jeu : Dave & Adam’s, une boutique de cartes basée à New York, déclare via Facebook être prêt à débourser un million de dollars pour la carte « Anneau Unique », invitant la personne qui la trouvera à contacter l’équipe via les réseaux sociaux. Bien que exorbitante, la proposition de Dave & Adam’s n’est pas la dernière : Gremio de Dragones, une boutique de cartes basée à Valence, propose 2 millions de dollars, plus le voyage et l’hébergement en Espagne. Il reste encore quelques jours avant le lancement de Magic The Gathering: Tales of Middle-earth, mais l’unicité de la carte et la passion qui anime la communauté des joueurs et des collectionneurs n’excluent pas de nouvelles offres ou de nouveaux acheteurs. Dave & Adam’s a déjà annoncé qu’il ne répondrait pas à Gremio de Dragones, mais tout est encore possible. En attendant, la carte Anneau Unique, même avant sa sortie, est déjà devenue une légende.

