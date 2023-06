Comment obtenir Apple Vision Pro Animoji sur votre iPhone et iPad

Plus tôt ce mois-ci, Apple a dévoilé le très attendu casque Apple Vision Pro. Bien que l’appareil lui-même soit une impressionnante pièce de technologie, une caractéristique particulièrement remarquable de l’Apple Vision Pro est sa capacité à afficher vos yeux lorsque quelqu’un est à proximité. Comme le casque Apple Vision Pro sera disponible l’année prochaine, les utilisateurs ne pourront pas prendre de selfies avec le casque directement. Cependant, certains développeurs ont trouvé un raccourci, qui vous permet de mettre l’Apple Vision Pro sur n’importe quelle photo ou de créer un animoji avec celui-ci.

Le nouveau raccourci permet aux utilisateurs de vivre une expérience amusante et créative avec l’appareil même avant sa sortie officielle, grâce à @david_br8 et @ifrnb pour avoir créé ce raccourci génial. La meilleure chose, c’est que ce raccourci fonctionne parfaitement sur iPhone, iPad et Mac ; vous pouvez le télécharger gratuitement.

Comment créer un animoji Apple Vision Pro

Si vous souhaitez créer votre propre animoji personnalisé avec Apple Vision Pro, vous pouvez le faire en suivant les étapes suivantes.

Tout d’abord, vous devez installer l’application Raccourcis sur votre iPhone, iPad ou Mac. Maintenant, cliquez ici pour télécharger le raccourci qui vous permet de créer un animoji Apple Vision Pro. Ajoutez le raccourci à vos Raccourcis. Une fois terminé, appuyez sur le raccourci Vision Pro En. Suivez les instructions à l’écran et choisissez une photo ou un animoji de la bibliothèque de photos. Cela ouvrira l’éditeur où vous pourrez positionner correctement la photo. Sur l’écran suivant, vous pouvez changer l’orientation et l’opacité, puis appuyez sur Terminé. Appuyez sur l’icône de partage pour enregistrer l’animoji Apple Vision Pro. C’est tout.

Vous pouvez maintenant partager votre propre animoji Apple Vision Pro avec vos amis sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez également partager cet article afin qu’ils puissent également créer le Vision Pro Animoji.

