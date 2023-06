Nokia prépare deux smartphones 5G abordables

Les modèles Nokia G42 5G et Nokia G310 5G ont vu leurs caractéristiques dévoilées via une récente liste Bluetooth. Ces noms de téléphone ne disent peut-être rien à beaucoup, mais ils sont tous deux pris en charge par la 5G. Heureusement, l’équipe Nokiamob a examiné les dernières listes Bluetooth pour ces téléphones. Fournir des détails supplémentaires pour compléter ce que nous savions déjà d’un rapport précédent.

Nokia G42 5G et Nokia G310 5G : des téléphones 5G abordables avec des caractéristiques révélées

Pour ceux qui n’ont pas suivi de près l’actualité technologique, le Nokia G42 5G a fait sa première apparition dans une fuite il y a environ un mois. En conséquence, nous savons déjà que le téléphone est équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Selon une liste de sites de ventes, il dispose d’un écran HD+ de 6,55 pouces et fonctionne sur le système d’exploitation Android 13. Bien que le prix ne soit pas divulgué, il a été confirmé que le Nokia G42 5G sera disponible en deux couleurs : gris et violet.

La liste Bluetooth révèle également que le Nokia G42 5G comportera un processeur Qualcomm Snapdragon 480+ abordable. De plus, il sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Il est capable de supporter une charge rapide à un taux minimum de 22W.

D’autre part, le Nokia G310 5G partage les mêmes caractéristiques que son homologue, le Nokia G42 5G. Cependant, il est spécifiquement conçu pour le marché américain, tandis que le Nokia G42 5G cible les marchés mondiaux.

Désormais que les deux téléphones ont terminé avec succès le processus de qualification Bluetooth, HMD Global a la liberté de les rendre officiels quand bon leur semble.

Qu’est-ce que cela indique pour les consommateurs ? Avec la prévalence croissante de la technologie 5G, il est crucial de disposer d’options abordables pour les téléphones compatibles 5G. Le Nokia G42 5G et le Nokia G310 5G offrent des caractéristiques qui en font des choix attrayants pour les personnes recherchant une expérience 5G sans se ruiner.

En conclusion, bien que nous n’ayons pas encore une image complète, les caractéristiques divulguées pour le Nokia G42 5G et le Nokia G310 5G semblent prometteuses. Si vous êtes à la recherche d’un téléphone 5G abordable, cela vaut peut-être la peine d’attendre la sortie de ces modèles. Restez à l’écoute des dernières nouvelles technologiques pour plus de mises à jour sur ces téléphones et d’autres appareils à venir.

