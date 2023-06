Voici comment supprimer vos informations personnelles d’Internet

La protection de vos informations personnelles en ligne est devenue une préoccupation primordiale, mais il n’y a pas lieu de paniquer car il existe des moyens efficaces de supprimer vos informations personnelles d’Internet.

Mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre vie privée en ligne

Que vous soyez préoccupé par les atteintes à la vie privée ou que vous souhaitiez simplement garder le contrôle de votre présence en ligne, en plus de la manière dont Apple travaille pour protéger la vie privée des utilisateurs, vous pouvez personnellement prendre des mesures pour supprimer vos informations personnelles d’Internet. Le processus peut prendre du temps, mais il existe des moyens efficaces de minimiser votre empreinte numérique.

Vous pouvez effectuer une recherche approfondie de votre nom sur divers moteurs de recherche et plateformes de médias sociaux. Notez tous les sites Web ou profils qui affichent vos données personnelles. Ensuite, contactez ces plateformes et demandez-leur de supprimer vos informations. De nombreux sites Web ont des politiques et des procédures de confidentialité dédiées à de telles demandes.

Envisagez également de vous retirer des sites Web de courtiers en données qui regroupent et vendent des informations personnelles. Les données sur les sites Web des courtiers peuvent être utilisées à des fins de recherche de personnes, de marketing, d’atténuation des risques et de santé – ou d’escroqueries et de tentatives de phishing. Cela peut entraîner des publicités indésirables, influencer l’éligibilité aux prêts ou les taux d’assurance et augmenter le risque d’attaques.

Les plates-formes de courtiers en données permettent souvent aux individus de soumettre des demandes de désinscription. Mais il existe de nombreuses sociétés de courtage de données. Ce serait donc assez laborieux et prendrait beaucoup de temps. De plus, vous devrez vérifier régulièrement, car les courtiers en données peuvent (et le font) vous réintégrer dans leurs bases de données.

Un moyen simple de protéger vos informations personnelles

Il existe un moyen plus simple de relever ce défi. Vous pouvez contacter un service de suppression de données comme Incogni, qui propose un service automatisé de suppression des informations personnelles qui dénichera les courtiers en données les plus susceptibles de traiter vos données personnelles. Il enverra ensuite vague après vague de demandes de désinscription en votre nom.

Et les lecteurs de Netcost-security.fr bénéficient exclusivement de 55 % de réduction sur les plans tarifaires annuels complets d’Incogni en utilisant le code « Netcost-security.fr ».

Incogni, qui a été créé par la société de cybersécurité Surfshark, saute à travers les cerceaux des sociétés de données, en adhérant à la procédure de suppression particulière de chacune afin que vous n’ayez pas à le faire.

Il traitera des interactions supplémentaires avec les courtiers de données, comme les appels de rejet, en le supprimant de votre liste de tâches ennuyeuses. Et la meilleure partie ? Incogni redémarre l’ensemble du processus tous les trois mois pour garder vos données hors de circulation.

Les utilisateurs peuvent surveiller le processus – bases de données potentielles trouvées, demandes envoyées, demandes terminées – sur leur tableau de bord Incogni.

Vous pouvez annuler à tout moment, et il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours. Il n’y a donc vraiment rien à perdre, à part votre vie privée en ligne.

