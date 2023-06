M2 Mac Studio vs M1 Mac Studio : voici comment les ordinateurs de bureau puissants se comparent

Apple a lancé son Mac Studio de deuxième génération à la WWDC avec plus de puissance et de capacité que jamais. Lisez la suite pour un aperçu détaillé du M2 Mac Studio vs M1 Mac Studio et comment les derniers ordinateurs de bureau Apple Silicon améliorent leurs prédécesseurs.

Le M2 Mac Studio peut être configuré avec la puce M2 Max qui est arrivée pour la première fois avec les ordinateurs portables MacBook Pro 2023 ou avec la toute nouvelle puce M2 Ultra.

Le matériel mis à jour intervient après qu’Apple a lancé le premier Mac Studio en 2021 en tant que machine plus puissante que le Mac mini mais assise sous le Mac Pro en ce qui concerne les E/S et la flexibilité – ainsi que le prix de départ.

M2 Mac Studio contre M1 Mac Studio

CPU, GPU, mémoire, moteur neuronal

En regardant le M2 Ultra, il dispose d’un processeur jusqu’à 20% plus rapide et d’un GPU 30% plus rapide que le M1 Ultra. Et Apple affirme que le moteur neuronal est jusqu’à 40 % plus rapide. Pendant ce temps, la mémoire peut être configurée jusqu’à 192 Go, soit une augmentation de 50 % par rapport à la mémoire maximale de 128 Go avec le M1 Ultra.

Apple affirme que les performances du M2 Max sont jusqu’à 25 % plus rapides que celles du M1 Max. Le M2 Max et le M2 Ultra disposent tous deux de plus de cœurs CPU et GPU que leurs prédécesseurs.

Mac Studio M2 Max Mac Studio M1 Max Studio Mac M2 Ultra M1 Ultra Mac Studio CPU 12 cœurs 10 cœurs 24 cœurs 20 cœurs GPU Jusqu’à 38 cœurs Jusqu’à 32 cœurs Jusqu’à 76 cœurs Jusqu’à 64 cœurs Stockage Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Mémoire Jusqu’à 96 Go Jusqu’à 64 Go Jusqu’à 192 Go Jusqu’à 128 Go Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs 32 cœurs 32 cœurs

Apple a souligné dans son discours d’ouverture que le M2 Ultra peut gérer jusqu’à 22 flux de lecture vidéo 8K ProRes et calculer jusqu’à 31,6 billions d’opérations par seconde.

Le M2 Mac Ultra et le M1 Ultra sont dotés d’une accélération matérielle H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, de deux moteurs de décodage vidéo, de quatre moteurs d’encodage vidéo et de quatre moteurs d’encodage et de décodage ProRes (le M2 et le M1 Max ont une vidéo moteur de décodage, deux moteurs d’encodage vidéo et deux moteurs d’encodage et de décodage ProRes).

Mais les moteurs multimédias sont mis à niveau avec Apple affirmant que le M2 Ultra offre des performances de rendu 8K jusqu’à 5 fois plus rapides qu’un iMac Intel 27 pouces.

En regardant la situation dans son ensemble, Apple affirme que le M2 Ultra est la « puce la plus puissante pour un ordinateur personnel ».

E/S

Le dernier Mac Studio conserve les mêmes E/S physiques avec deux ports USB-C ou Thunderbolt 4 à l’avant ainsi que son emplacement SDXC UHS-II.

La majorité des E/S reste à l’arrière avec 4x ports Thunderbolt, 1x Ethernet 10Gb, 2x USB-A, 1x HDMI et 1x prise casque 3,5 mm.

Cependant, le nouveau M2 Ultra Mac Studio dispose de mises à niveau WiFi et Bluetooth, prend désormais en charge la vidéo 8K et peut alimenter plus de moniteurs externes – jusqu’à huit au total.

Mac Studio M2 Max Mac Studio M1 Max Studio Mac M2 Ultra M1 Ultra Mac Studio Ports USB-C/Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s) 4 Thunderbolt, 2 USB-C 6 Coup de foudre 4 Thunderbolt, 2 USB-C 6 Coup de foudre Ports USB-A 2 2 2 2 HDMI ✅ ✅ ✅ ✅ SDXC ✅ UHS-II ✅ UHS-II ✅ UHS-II ✅ UHS-II Bluetooth 5.3 5.0 5.3 5.0 Prise casque 3,5 ✅ ✅ ✅ ✅ Wifi Wi-Fi 6E (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6E (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Ethernet 10 Go 10 Go 10 Go 10 Go Prise en charge de l’affichage externe Jusqu’à 5 écrans externes : 4 jusqu’à 6K plus 1 jusqu’à 4K Jusqu’à 5 écrans externes : 4 jusqu’à 6K plus 1 jusqu’à 4K Jusqu’à 8 écrans : 8 à 4K, 6 à 6K ou 3 à 8K Jusqu’à 5 écrans externes : 4 jusqu’à 6K plus 1 jusqu’à 4K

Dimensions et couleur

Le M2 Mac Studio présente la même largeur et profondeur de 7,7 x 7,7 pouces et la même hauteur de 3,7 pouces que la première génération.

Non pas qu’il soit important en tant qu’ordinateur de bureau, mais le M2/M1 Max pèse deux livres de moins que les machines M2/M1 Ultra.

Mac Studio M2 Max Mac Studio M1 Max Studio Mac M2 Ultra M1 Ultra Mac Studio Hauteur 3,7 pouces (9,5 cm) 3,7 pouces (9,5 cm) 3,7 pouces (9,5 cm) 3,7 pouces (9,5 cm) Largeur 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) Profondeur 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) 7,7 pouces (19,7 cm) Poids 5,9 livres (2,7 kg) 5,9 livres (2,7 kg) 7,9 livres (3,6 kg) 7,9 livres (3,6 kg)

Les modèles précédents et nouveaux de Mac Studio sont disponibles en une seule couleur : l’argent.

Qu’y a-t-il dans la boite

La seule chose dans la boîte de Mac Studio est l’ordinateur et le câble d’alimentation.

Apple propose bien sûr son Studio Display comme son propre moniteur externe. Mais il existe également de nombreuses alternatives intéressantes qui sont moins chères :

Vous pouvez également choisir le clavier et la souris magiques d’Apple ou consulter des options telles que la gamme populaire MX Master de Logitech.

Prix

Le M2 Max Mac Studio commence au même prix de 1 999 $ que le M1 Max, mais dépasse le prix le plus élevé de 7 999 $ du M1 Ultra Mac Studio pour les configurations personnalisées à 8 799 $ avec plus de mémoire et de puissance.

Stockage/Mémoire Studio Mac M2 Mac Studio M1 512 Go/32 avec M2/1 Max 1 999 $ 1 999 $ 1 To/64 Go avec M2/1 Ultra 3 999 $ 3 999 $ Coutume Jusqu’à 8 799 $ Jusqu’à 7 999 $

Récapitulatif M2 Mac Studio vs M1

Si vous avez besoin d’un ordinateur de bureau puissant et compact et que vous n’avez pas besoin d’E/S pour des cartes vidéo supplémentaires et similaires, comme le propose le Mac Pro 2023, le M2 Mac Studio devrait être la solution idéale.

Cependant, si vous pensez que le Mac Studio peut être exagéré, gardez à l’esprit que le Mac mini actuel peut être configuré avec la puce M2 Pro. Par ailleurs, vous pouvez envisager le M1 Mac Studio pour économiser de l’argent.

Le nouveau M2 Mac Studio est disponible auprès d’Apple, Best Buy et plus encore.

Que pensez-vous du nouveau M2 Mac Studio par rapport au M1 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Plus de comparaisons Mac :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :