Huawei détient une marque pour le nom « Vision Pro » en Chine, Apple pourrait rencontrer des problèmes

Lorsqu’une entreprise mondiale lance un nouveau produit, elle doit être prudente quant à son nom. Le même nom qui est disponible dans le pays d’origine peut déjà être déposé par d’autres sociétés dans un autre pays. Cela peut éventuellement conduire à des poursuites en matière de concurrence et de droit d’auteur. Et Apple Vision Pro est le meilleur exemple à cet égard.

Bien qu’il n’y ait pas de nom de produit Vision Pro sur le marché américain, Huawei a enregistré la même marque il y a quatre ans en Chine. Ainsi, à moins qu’Apple ne prenne des mesures pour résoudre le problème de dénomination, il se peut qu’il ne soit pas en mesure de vendre son nouveau casque de réalité mixte en Chine.

La marque déposée de Huawei pourrait obliger Apple à renommer son casque Vision Pro

Pour ceux qui se demandent, Apple a récemment annoncé le Vision Pro. Il s’agit du tout premier casque de réalité mixte de la société. Et il vise à vous offrir l’expérience la plus immersive avec un environnement virtuel totalement sous votre contrôle. Pour y parvenir, Apple a utilisé de nombreuses technologies de pointe.

Néanmoins, Apple n’a pas encore rendu le Vision Pro accessible au public car il prévoit de faire ses débuts aux États-Unis au début de l’année prochaine. Après l’avoir lancé aux États-Unis, Apple fera probablement bientôt des plans de lancement internationaux. Eh bien, c’est là qu’il rencontrera des problèmes.

Si vous effectuez une recherche dans le China Trademark Network, vous verrez que Huawei détient la marque « Vision Pro ». Et non, ce n’est pas quelque chose que Huawei a fait récemment. Au lieu de cela, la marque est passée dès le 16 mai 2019. Cela indique que Huawei a enregistré le nom quatre ans avant Apple.

Regardez de plus près la marque Vision Pro

En regardant de plus près la marque Vision Pro de Huawei, vous verrez que le numéro d’enregistrement est 38242888. Et il relève de la marque internationale de classe 9. La classe 9 comprend une large gamme de produits, allant des appareils photographiques, cinématographiques et de signalisation.

Ce qui est plus intéressant, c’est que la marque Vision Pro de Huawei a des droits exclusifs pendant 10 ans. Cela va du 28 novembre 2021 au 27 novembre 2031. Il est approuvé pour les produits et services, qui comprennent les appareils de réalité virtuelle montés sur la tête, les téléviseurs LCD, les équipements radio et bien d’autres.

Qu’est-ce que cela indique pour Apple

Compte tenu du fait que Huawei détient déjà les droits exclusifs sur Vision Pro, Apple pourrait ne pas être en mesure de vendre son Vision Pro en Chine. Cependant, il convient de noter que la marque déposée de Huawei n’est pas directement liée à Apple. Après tout, Huawei propose deux gammes de produits liées au terme « Vision ».

Cela inclut les toutes premières lunettes de visualisation intelligentes de Huawei, le Vision Glass et la série Huawei Vision Smart Screen. Ainsi, le nom « Vision Pro » a peut-être été déposé en prévision des futurs ajouts à la série Vision Smart Screen.

Scénario possible pour Apple

Apple peut utiliser l’un des quelques scénarios possibles pour vendre sa Vision Pro sur le marché chinois. Tout d’abord, il peut simplement rebaptiser le casque de réalité mixte et le nommer différemment pour le marché chinois. Ce serait la solution la plus simple à ce problème de marque.

Deuxièmement, Apple pourrait entrer en négociations avec Huawei pour utiliser la marque Vision Pro en Chine. Ce serait un processus chronophage, mais cela pourrait éventuellement permettre à Apple de conserver le nom qu’il a choisi pour son casque de réalité mixte.

Enfin, Apple pourrait simplement décider de ne pas vendre le Vision Pro en Chine. Mais je ne vois pas la possibilité que cela se produise, car cette décision entraînerait une perte importante pour Apple, car la Chine est l’un des plus grands marchés technologiques au monde. Mais cela permettrait sûrement à Apple d’éviter tout problème juridique potentiel.

