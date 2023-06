Comment installer la version bêta de macOS Sonoma – et devriez-vous ?

Curieux de découvrir les nouveautés de la prochaine version majeure de macOS ? Des widgets interactifs aux nouveaux fonds d’écran et écrans de veille aériens, en via les mises à niveau de Safari, le mode Jeu, etc., suivez la procédure d’installation de la version bêta de macOS Sonoma. Nous couvrirons également quelques conseils pour savoir s’il vaut la peine d’installer la version bêta de macOS sur votre Mac.

Apple a présenté macOS Sonoma lors de son discours d’ouverture de la WWDC et a rendu la version bêta du développeur (maintenant gratuite pour toute personne possédant un identifiant Apple) disponible juste après.

Gardez à l’esprit que toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles pour tous les Mac. Par exemple, Apple Silicon sera requis pour des fonctionnalités telles que le mode jeu, les nouvelles fonctionnalités de visioconférence, la prise en charge de Siri fonctionnant uniquement avec les commandes « Siri », et plus encore.

Devriez-vous installer la version bêta de macOS Sonoma ?

La version bêta de macOS Sonoma n’est pas la meilleure solution pour une utilisation sur votre Mac principal, à moins que les bugs potentiels, les problèmes de performances et de compatibilité des applications ne soient un problème.

Apple recommande officiellement d’installer la bêta développeur uniquement sur les Mac dédiés au développement. Si vous utilisez votre Mac pour un travail critique, n’installez pas la version bêta de macOS Sonoma – du moins pour le moment – à moins que vous ne puissiez la mettre sur un Mac secondaire.

La version bêta de macOS Sonoma apparaît avec une taille de fichier de près de 13 Go.

Comment installer la version bêta de macOS Sonoma

La version bêta du développeur macOS Sonoma est disponible dès maintenant avec la version bêta publique à venir en juillet.

Confirmez que vous utilisez au moins macOS 13.4 Faites une nouvelle sauvegarde de votre Mac au cas où vous voudriez rétrograder Apple a rendu la version bêta du développeur gratuite avec un accès gratuit aux développeurs Apple. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous devrez peut-être vous connecter avec votre identifiant Apple sur developer.apple.com avant d’essayer les étapes ci-dessous. Ouvrez les paramètres système sur votre Mac Sur la gauche, choisissez Général > Mises à jour logicielles En haut, cliquez sur le « i » encerclé à côté des mises à jour bêta Cliquez sur les flèches et choisissez macOS Sonoma Developer Beta Choisissez Terminé et la version bêta devrait apparaître Cliquez sur Mettre à niveau maintenant et la version bêta de Sonoma sera téléchargée Une fois téléchargé, choisissez à nouveau Mettre à niveau maintenant pour installer la version bêta de macOS Sonoma

Voici à quoi ressemble le processus pour installer la version bêta de macOS Sonoma :

Cliquez maintenant sur les flèches pour sélectionner la version bêta du développeur macOS Sonoma, puis choisissez Terminé.

Vous devriez voir apparaître la version bêta du développeur macOS Sonoma, cliquez sur « Mettre à niveau maintenant ».

Qu’attendez-vous le plus avec le nouveau macOS ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre guide sur l’installation de la version bêta de macOS Sonoma Developer !

Plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :