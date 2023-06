Apple lance le nouveau Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lors de la WWDC 2023, Apple a annoncé une tonne de nouveaux produits matériels, dont le très attendu casque de réalité mixte Vision Pro dont les personnes parlent depuis des années. Parallèlement à cela, la société a également dévoilé une multitude de Mac, dont un MacBook Air 15 pouces, une nouvelle tour de bureau Mac Pro alimentée par la toute nouvelle puce M2 Ultra et le Mac Studio de deuxième génération avec M2 Max et M2 Ultra.

Le nouveau Mac Studio a le même design et le même design (form factor) que le modèle de première génération, mais avec plusieurs mises à niveau matérielles. Pour commencer, l’appareil est disponible en deux avatars, l’un alimenté par la puce M2 Max et l’autre par le M2 Ultra. Apple affirme que le M2 Ultra Mac Studio est « jusqu’à trois fois plus rapide » que le modèle M1 Ultra lancé l’année dernière, et jusqu’à six fois plus rapide que l’iMac Intel 27 pouces haut de gamme.

Le M2 Max dispose d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU à 30 ou 38 cœurs, prend en charge jusqu’à 96 Go de RAM, 400 Go/s de bande passante mémoire et un moteur neuronal à 16 cœurs, tandis que le M2 Ultra est essentiellement deux Puces M2 Max fusionnées pour offrir une puissance de feu doublée. Il dispose d’un processeur 24 cœurs, d’un GPU 60 ou 76 cœurs, d’une prise en charge jusqu’à 192 Go de RAM et de 800 Go/s de bande passante mémoire. Il dispose également d’un moteur neuronal à 32 cœurs et de 134 milliards de transistors.

Les options de connectivité des deux modèles incluent un port HDMI à large bande passante prenant en charge un écran jusqu’à 8K 240 Hz, ainsi que 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port Ethernet 10 Gigabit et une socket casque 3,5 mm à l’arrière . À l’avant, vous disposez de 2 ports Thunderbolt 4 et d’un emplacement pour carte SDXC. L’appareil est également expédié avec Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Le M2 Ultra Mac Studio prend en charge jusqu’à six Pro Display XDR, pilotant plus de 100 millions de pixels.

Le hardware mis à niveau devrait se traduire par des performances sensiblement plus rapides dans les applications. Selon Apple, le rendu 3D dans Octane sera jusqu’à trois fois plus rapide avec le M2 Ultra par rapport au modèle M1 Ultra de l’année dernière, tandis que DaVinci Resolve devrait voir des vitesses de traitement vidéo 50 % plus rapides.

Vous pouvez déjà commander le nouveau Mac Studio sur le site officiel d’Apple, et il sera disponible sur les sites marchands à partir du 13 juin. Le prix commence à 1 999 $ pour le modèle M2 Max, tandis que la déclinaison M2 Ultra commence à 3 999 $. Une version M2 Ultra entièrement optimisée avec le GPU à 38 cœurs, 192 Go de RAM et un SSD de 8 To vous coûtera 8 799 $, et c’est sans Final Cut Pro et Logic Pro préinstallés.

