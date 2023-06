Le MacBook Air 15,3 pouces alimenté par M2 d’Apple est désormais officiel

En bref : Après de nombreuses années d’attente, les fans de MacBook Air peuvent désormais se réjouir d’utiliser une version 15 pouces toujours fine et légère mais offrant plus d’espace d’écran. Apple dit que vous pouvez obtenir jusqu’à 18 heures d’autonomie avec le nouvel appareil, et a également réduit le prix du plus petit MacBook Air M2 13 pouces de 100 $.

Lors de la WWDC 2023 aujourd’hui, Apple a dévoilé le très attendu MacBook Air 15 pouces. Il s’agit notamment de l’évolution d’un concept de produit que l’ancien PDG Steve Jobs a abandonné au profit de versions plus petites de 13 pouces et 11 pouces en raison de charnières faibles qui ne pouvaient soi-disant pas supporter le poids du plus grand écran.

Le nouveau MacBook Air a une épaisseur de 11,5 mm, et Apple affirme que cela en fait l’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde. Il pèse également 3,3 livres (1,5 kg), ce que la société appelle « incroyablement portable » par rapport à l’un des Ultrabooks Intel Core i7 15 pouces les plus vendus sur le marché. Nous supposons qu’Apple fait référence à l’Acer Aspire Vero AV15, qui pèse 3,97 livres.

Certains des points forts du nouvel appareil sont le plus grand écran et le chipset M2, qui, selon Apple, est 12 fois plus rapide que le MacBook Air Intel le plus rapide. L’écran de 15,3 pouces prend en charge un milliard de couleurs, des bordures de 5 mm et peut atteindre une luminosité maximale de 500 nits. Si vous avez besoin de plus d’espace sur l’écran, vous pourrez connecter jusqu’à un écran externe 6K, tout comme avec le MacBook Air 13,6 pouces.

Apple vante la webcam FaceTime HD 1080p à un moment où les fabricants du pays Windows annoncent des ordinateurs portables avec des webcams 1440p. Cependant, la société pense qu’une matrice de trois microphones avec des « algorithmes de formation de faisceau avancés » ainsi que six haut-parleurs (deux tweeters et deux woofers « à annulation de force ») et le prise en charge de Dolby Atmos rendront l’expérience audio meilleure que ce que vous obtenez sur un typique Ultrabook Windows.

Sinon, le design général est identique au MacBook Air 13 pouces. Vous disposez de quatre options de couleur (Silver, Space Gray, Starlight et Midnight), de deux ports Thunderbolt, d’un port de charge MagSafe et d’une socket casque. Apple affirme que vous pouvez obtenir environ 18 heures d’autonomie, mais la conception sans ventilateur indique qu’il sera probablement ralenti sous des charges de travail plus lourdes, tout comme le MacBook Air 13 pouces.

Vous pouvez configurer le nouveau MacBook Air 15 avec jusqu’à 24 gigaoctets de RAM et deux téraoctets de stockage, et le modèle le moins cher avec huit gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage vous coûtera 1 299 $ (1 199 $ pour l’éducation). Le MacBook Air 13 pouces avec M2 commencera désormais à 1 099 $ (999 $ pour l’éducation), tandis que le MacBook Air M1 commence à 999 $ (899 $ pour l’éducation).

