Partez à la conquête de l’extérieur avec la puissance robuste de Cubot KingKong 9

Intégrant les dernières avancées en matière de technologie de smartphone robuste, le Cubot KingKong 9 établit certainement une nouvelle norme en matière de durabilité et de fiabilité. Ils ont construit cette centrale électrique robuste pour résister à des conditions extrêmes, ce qui en fait le compagnon idéal pour les aventuriers, les amateurs de plein air et les professionnels à la recherche d’un appareil capable de suivre leur style de vie actif.

Au cœur du KingKong 9 se trouve sa conception robuste, conçue pour résister aux environnements les plus difficiles. Il est antipoussière, antichoc et étanche. Offrant une protection inégalée pour ceux qui aiment l’aventure. Aucun terrain n’est trop difficile, aucun défi n’est trop grand pour le KingKong 9.

Particularités du nouveau téléphone

L’une des caractéristiques les plus remarquables du KingKong 9 est l’écran de couverture personnalisé, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur appareil et d’afficher les informations essentielles en un coup d’œil. Qu’il s’agisse de vérifier l’heure, de surveiller la lecture de musique ou de se fier à la boussole pour la navigation en extérieur, l’écran de couverture personnalisé vous permet de rester informé et de garder le contrôle.

Le KingKong 9 offre également une expérience de jeu exceptionnelle avec son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, amenant le jeu mobile vers de nouveaux sommets. Alimenté par un processeur Octa-Core 6 nm, l’appareil offre également des performances ultra-rapides et des capacités multitâches transparentes.

Capturez de superbes photos même dans des conditions de faible luminosité avec l’impressionnante caméra de vision nocturne 24MP du KingKong 9. Chaque détail prend vie, vous permettant de libérer votre créativité et de capturer des moments inoubliables.

La batterie Monster offre une endurance extrême

De plus, le KingKong 9 dispose d’une énorme batterie de 10 600 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. Passez moins de temps à charger et plus de temps à explorer, car le KingKong 9 s’adapte à votre style de vie actif. De plus, avec une utilisation légère nécessitant seulement 20 % de puissance par jour, vous pouvez aller plus loin avec une seule charge.

Pour célébrer le lancement mondial de la nouvelle version robuste, une promotion spéciale sera disponible le 7 juin. Offrir des rabais importants et des offres exclusives aux clients en prime. Ne manquez pas cette opportunité et mettez la main sur le smartphone robuste ultime. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel.

