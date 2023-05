Comment envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp [Android, iOS, and PC]

WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus populaires disponibles pour le Web, Android, iOS, macOS et même sur PC Windows. Outre les messages texte, les images, les fichiers audio, les vidéos et les notes vocales, vous pouvez également utiliser la plate-forme pour envoyer des fichiers volumineux.

Oui, WhatsApp permet désormais aux utilisateurs d’envoyer des fichiers volumineux qui étaient auparavant limités à seulement 16 Mo. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des fichiers jusqu’à <2 Go (2000 Mo pour être précis). Si vous cherchez un moyen d'envoyer des fichiers volumineux via WhatsApp, ce guide est fait pour vous.

Comment envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp Messenger

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez lire ce guide. Bien sûr, vous voulez savoir comment vous pouvez partager des fichiers volumineux via WhatsApp ainsi que les limites de taille de fichier pour WhatsApp. Commençons.

Limite de taille de fichier WhatsApp

Chaque plate-forme a fixé une limite quant à la taille d’un fichier que vous pourrez partager via la plate-forme. La raison pour laquelle cette limite existe en premier lieu est uniquement qu’elle éviterait que la bande passante du réseau ne soit mal utilisée par des personnes ou que les serveurs manquent d’espace. Ainsi, la limite fixe de WhatsApp est une limite de taille de fichier de 2 Go. Oui, vous pouvez facilement partager des fichiers via WhatsApp de moins de 2 Go. Vous pouvez également partager n’importe quel type de fichier quel que soit le format de fichier via WhatsApp. Voici comment vous pouvez partager ces fichiers dans n’importe quel format de fichier.

Remarque : Pour envoyer des fichiers jusqu’à 2 000 Mo, vous devez utiliser l’option d’envoi de fichiers en tant que document.

Envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp pour Android

Vous pouvez facilement partager des fichiers volumineux de n’importe quel format de fichier à condition qu’ils pèsent moins de 2 Go sur votre appareil Android. Voici comment vous pouvez le faire.

Lancez le Whatsapp application sur votre appareil Android. Assurez-vous que la dernière version est installée à partir du Google Play Store. Ouvrez l’écran de discussion avec la personne ou le groupe auquel vous souhaitez envoyer le fichier. Appuyez sur l’icône des pièces jointes dans la zone de texte et choisissez l’icône Document.

Ici, vous pouvez choisir d’afficher les fichiers à partir de votre sélecteur de fichiers. Sélectionnez n’importe quel fichier que vous voulez à condition que les fichiers pèsent moins de 2 Go.

Une fois que vous avez sélectionné le fichier, il vous demandera une confirmation, appuyez sur le bouton d’envoi. Cela prendra du temps en fonction de la taille du fichier et de la vitesse de téléchargement de votre réseau.

Envoyer de gros fichiers sur WhatsApp pour iOS

Lorsqu’il s’agit de partager des fichiers sur des appareils iOS, vous ne pouvez pas facilement partager des fichiers en raison de la façon dont le système d’exploitation est. Mais, si vous envisagez de partager simplement des photos ou des vidéos de grande taille avec un contact via WhatsApp sur iOS, vous pouvez suivre ces étapes.

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Photos. Maintenant, faites défiler et sélectionnez l’image ou la vidéo que vous souhaitez partager avec quelqu’un sur WhatsApp. Appuyez sur l’option lorsque vous ouvrez la photo ou la vidéo.

Choisissez l’option Enregistrer dans des fichiers.

Une fois le fichier enregistré, lancez Whatsapp sur votre appareil iOS.

Maintenant, appuyez sur l’icône + en bas et choisissez l’option Document.

Parcourez simplement les fichiers affichés à l’écran. Sélectionnez votre fichier image ou vidéo et appuyez sur Envoyer/Ouvrir. Le fichier sera envoyé via WhatsApp sans être compressé.

des fichiers volumineux via WhatsApp sur un PC

En ce qui concerne WhatsApp pour PC, que vous utilisiez le Application Whatsapp ou WhatsappWeb via votre navigateur Web, vous pouvez facilement partager ces fichiers. Suivez ces étapes.

Lancez WhatsApp sur votre PC en utilisant l’application ou la version Web. Maintenant, pour envoyer un fichier volumineux, cliquez simplement sur l’icône des pièces jointes dans la zone de texte de l’écran de discussion. Cliquez sur l’icône Documents. Cela ouvrira le navigateur de fichiers dans WhatsApp.

Naviguez simplement et sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer. Une fois que vous l’avez sélectionné, cliquez sur le bouton OK. Le fichier sera maintenant envoyé à la personne via WhatsApp. Cependant, un maximum de 100 Mo peut être envoyé sous forme de fichier via WhatsApp pour PC.

Partage de fichiers extrêmement volumineux via WhatsApp

Étant donné que vous avez un plafond de taille de fichier lorsqu’il s’agit de partager des fichiers sur WhatsApp, il peut être difficile de partager facilement des fichiers volumineux (plus de 2 Go) via WhatsApp. Dans ce cas, la seule option sensée consiste à utiliser les nombreuses options de stockage en nuage. Vous disposez d’un certain nombre d’options pour stocker votre fichier particulièrement volumineux sur l’un des services de stockage cloud suivants

Boîte de dépôt

Google Drive

iCloud

MEGA Drive

Microsoft One Drive

Une fois que vous avez téléchargé votre fichier de grande taille sur l’un des services de stockage en nuage ci-dessus, vous pouvez facilement générer un lien de partage vers le fichier et simplement partager le lien avec la personne via WhatsApp. Les liens peuvent être facilement partagés via Whatsapp avec qui vous voulez. Bien sûr, cela dépend maintenant de la façon dont vous ajustez l’accès aux fichiers pour la personne sur votre choix d’options de stockage en nuage.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement partager des fichiers volumineux et extrêmement volumineux avec n’importe qui sur WhatsApp sur n’importe quelle plate-forme. Maintenant, si le fichier est relativement volumineux, comme environ 100 Mo environ, il est préférable de l’envoyer directement via WhatsApp via un appareil Android ou Windows PC. Mais, s’il s’agit d’un fichier de grande taille, l’utilisation des services cloud vous fait gagner beaucoup de temps et n’utilise pas la bande passante des serveurs WhatsApp. De plus, de nombreux services de stockage en nuage vous permettent de créer un compte gratuit et vous offrent gratuitement une quantité raisonnable de stockage. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.