La FDA autorise Neuralink d’Elon Musk à implanter des implants cérébraux chez l’homme

Qu’est-ce qui vient de se passer? Neuralink, la société d’implants cérébraux fondée par Elon Musk en 2016, a reçu l’autorisation de la Federal Drug Administration (FDA) de commencer sa première étude clinique sur l’homme, ouvrant la voie à une interface cerveau-machine avec le potentiel de traiter maladies neurologiques mortelles, paralysie, cécité, etc. L’implant pourrait également être utilisé pour contrôler les appareils de tous les jours avec l’esprit.

Musk a déclaré à plusieurs reprises que Neuralink se rapprochait du lancement d’essais humains qui verraient un dispositif implanté dans un cerveau humain.

Nous sommes ravis de partager que nous avons reçu l’approbation de la FDA pour lancer notre première étude clinique chez l’homme ! Ceci est le résultat d’un travail incroyable de l’équipe Neuralink en étroite collaboration avec la FDA et représente une première étape importante qui permettra un jour à notre… – Neuralink (@neuralink) 25 mai 2023

Neuralink a demandé l’approbation de la FDA au début de 2022, mais l’agence l’a rejetée pour plusieurs raisons. Reuters écrit que ceux-ci comprenaient des problèmes avec la batterie au lithium de l’appareil, la possibilité que les threads de l’implant migrent dans le cerveau et le défi d’extraire l’appareil en toute sécurité sans endommager les tissus cérébraux.

En 2021, Neuralink a publié une vidéo d’un macaque, qui avait l’un des implants de l’entreprise dans son cerveau, jouant à Pong rien qu’en y pensant. Pendant que le singe jouait, le Neuralink enregistrait l’activité des neurones. Les données ont été utilisées pour déterminer quelles régions du cerveau du singe tiraient lorsque des actions spécifiques de la main étaient effectuées. Une fois les motifs appris, le joystick était déconnecté, mais le singe était toujours capable de contrôler le curseur car il réfléchissait aux mouvements.

Mais les expériences sur des singes ont conduit à des accusations de maltraitance animale de la part de l’organisation à but non lucratif Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM). Le PCRM a déclaré que les singes « avaient leur cerveau mutilé lors d’expériences de mauvaise qualité et qu’ils devaient souffrir et mourir ». Neuralink aurait tué environ 1 500 animaux depuis le début des expériences en 2018.

Les législateurs américains exhortent maintenant les régulateurs à enquêter sur la façon dont Neuralink supervise les tests sur les animaux et si la composition d’un panel supervisant ces tests a contribué à des expériences bâclées et précipitées.

De plus, le PCRM a accusé Neuralink d’avoir enfreint à plusieurs reprises les lois fédérales relatives au transport de matières dangereuses. Le ministère des Transports enquête pour savoir si l’entreprise a transporté des agents pathogènes dangereux sur les puces retirées du cerveau des singes.

Neuralink n’est pas la seule entreprise d’interface cérébrale. Synchron, basé à New York, a reçu l’approbation de la FDA pour des essais sur l’homme en 2021. Il a réalisé le premier implant en juillet et en décembre, un Australien paralysé de 62 ans souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA) a utilisé l’un de ses implants. envoyer un tweet rien qu’en y pensant.

Il est probable que des personnes souffrant de conditions similaires s’inscriront aux essais de Neuralink. Musk lui-même a déclaré qu’il prévoyait d’implanter l’un des appareils dans son propre corps à un moment donné dans le futur, peut-être pour pouvoir diffuser de la musique directement dans son cerveau.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :