Comment activer et utiliser Direct My Call sur les téléphones Pixel

La meilleure chose à propos de posséder un téléphone Pixel est le déploiement constant de nouvelles fonctionnalités. Google publie un ensemble de nouvelles fonctionnalités chaque trimestre. Direct My Call est une fonctionnalité publiée dans la dernière mise à jour Pixel Feature Drop. C’est une fonctionnalité utile et si vous souhaitez l’activer, vous êtes au bon endroit. Ici, vous apprendrez comment activer Direct My Call sur un téléphone Pixel.

Lors du dernier Pixel Feature Drop, Google a introduit un ensemble de fonctionnalités liées aux appels. Vous pouvez vérifier toutes les principales fonctionnalités introduites dans la mise à jour de la suppression des fonctionnalités de mars 2023 en vous rendant ici. Direct My Call est une fonctionnalité pratique qui fera gagner du temps aux utilisateurs. Comment? Découvrons-le.

Qu’est-ce que Direct My Call ?

Lorsque vous appelez une entreprise ou un service qui utilise des appels automatisés, Direct My Call affiche sous forme de texte ce que dit la voix automatisée avec des options. Le menu des options apparaît à l’avance, ce qui indique que vous pouvez sélectionner les menus avant toute attente. Cela permet aux appels automatisés de se terminer plus rapidement et vous pouvez parler à une personne réelle.

Source : Google

Maintenant que vous connaissez Direct My Call, voici quelques informations connexes que vous devriez connaître. La nouvelle fonctionnalité est disponible sur Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a. La fonctionnalité est prise en charge sur les numéros sans frais les plus populaires aux États-Unis

Dans votre cas, si toutes les cases sont cochées, vous pouvez suivre le guide mentionné ci-dessous pour bénéficier des avantages de la nouvelle fonctionnalité Direct My Call.

Comment activer Direct My Call sur les téléphones Pixel

Avant de suivre les étapes, assurez-vous de mettre à niveau votre téléphone Pixel vers la dernière version. Mettez également à niveau l’application Téléphone par défaut. Si c’est fait, passons aux étapes.

Ouvrez l’application Téléphone sur votre Pixel. Maintenant, dans le coin supérieur droit, appuyez sur trois points.

Dans les options, sélectionnez Paramètres qui ouvrira les paramètres du téléphone.

Ici vous trouverez Direct My Call, ouvrez-le.

Activez le Switch Diriger mon appel. Vous pouvez également activer l’option de menu plus rapide.



Activer Direct My Call est assez simple. Après avoir activé la fonction, vous trouverez le texte sur votre écran lorsque vous êtes sur un appel automatisé. Vous pouvez suivre l’appel comme un chat et lorsqu’il y a une option, elle sera affichée comme des options que vous pouvez sélectionner sans attendre que la voix automatisée dise. Si vous souhaitez quitter Direct My Call, appuyez sur l’icône en forme de croix sur l’écran d’appel.

Est-ce une fonctionnalité utile pour vous ? Faites-nous savoir à quelle fréquence vous devez passer des appels automatisés.

