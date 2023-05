Les clients s’expriment : quels fabricants de téléphones apprécient-ils le plus ?

L’American Customer Satisfaction Index (ACSI) est une enquête annuelle qui mesure le degré de satisfaction des clients vis-à-vis des produits et services, y compris les smartphones. ACSI interroge des dizaines de milliers de personnes et leur demande d’évaluer leur satisfaction à l’égard de divers facteurs, tels que la facilité d’envoi d’un SMs, la conception du téléphone, la qualité de la vidéo et l’autonomie de la batterie. Les résultats de l’enquête sont ensuite utilisés pour classer les fabricants de smartphones. En 2022, Samsung et Apple étaient classés comme les deux premiers fabricants de smartphones, avec des scores moyens de 80. Google et Motorola étaient classés respectivement troisième et quatrième, avec des scores moyens de 77. L’indice de satisfaction client ASCI pour les marques de smartphones en 2023 est sorti maintenant. Comparons donc les résultats de cette année avec le classement de l’an dernier.

Indice de satisfaction des smartphones ACSI 2023

L’indice ACSI pour 2023 montre qu’Apple et Samsung étaient à nouveau les deux principaux fabricants de smartphones. Apple a remporté la couronne de la satisfaction avec un score de 81 sur 100, tandis que Samsung suivait de près avec un score de 80. Voici les 10 principaux domaines dans lesquels Apple a obtenu un score supérieur à Samsung :

En revanche, Google et Motorola occupent respectivement leurs troisième et quatrième positions. Le score de satisfaction de Google a augmenté de 1 point à 78, tandis que le score de Motorola a diminué de 2 points à 75. Toutes les autres marques de smartphones, y compris OnePlus, TCL et Nokia, ont obtenu 71.

Pour cette enquête, ACSI a interrogé 15 881 consommateurs entre avril 2022 et mars 2023. Pour la première fois, le rapport a également montré que la satisfaction à l’égard des smartphones 5G est supérieure à la satisfaction à l’égard des téléphones non 5G. Les smartphones 5G ont reçu un score de 80 sur 100, tandis que les téléphones non 5G ont reçu un score de 72 sur 100. Cela est probablement dû au fait que la plupart des téléphones que les Américains achètent actuellement sont compatibles 5G. Notez également que l’enquête ASCI ne couvre que les clients américains, pas les utilisateurs du monde entier. Vous pouvez consulter le rapport complet de l’indice de satisfaction des marques de smartphones ASCI 2023 ici.

