Le PDG de ChatGPT avoue sa plus grande peur : « L’IA pourrait nuire aux gens »

Du chômage de masse aux fausses nouvelles, aujourd’hui devant une sous-commission judiciaire du Sénat, Sam Altman a souligné tous les risques de l’intelligence artificielle en appelant à une réglementation stricte.

C’est un appel à l’aide de Sam Altman, PDG d’OpenAi, la société détenue par ChatGpt et Dall-E. Aujourd’hui, devant un jury de sénateurs, il a mis toutes ses peurs sur le banc. L’intelligence artificielle est arrivée en quelques mois et promet désormais de révolutionner le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Et l’homme qui trouve l’instrument du futur entre ses mains est raisonnablement effrayé par la puissance de l’IA, et demande donc au gouvernement une réglementation stricte pour éviter que la nouvelle technologie ne crée plus de mal que de bien.

« Mes pires craintes sont que nous causions des dommages importants, nous, le domaine, l’industrie technologique, causons des dommages importants au monde », a déclaré Altman à un sous-comité judiciaire du Sénat. « Je pense que cela pourrait se produire de différentes manières. C’est pourquoi nous avons créé l’entreprise. » Les inquiétudes du PDG d’OpenAi ont déjà été répétées par beaucoup, le travail (de nombreuses entreprises tentent déjà de remplacer les employés par l’intelligence artificielle), les préjugés et les erreurs du logiciel, les problèmes de droits d’auteur, les fake news. « Il pense que si cette technologie tourne mal, elle peut tourner complètement mal, et nous voulons être explicites à ce sujet », a-t-il ajouté. « Nous voulons travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise. »

Le problème de l’IA voleuse d’emplois

En un mot, Altman demande au gouvernement de réglementer rapidement une technologie au potentiel énorme, mais qui comporte pourtant tout autant de risques. « Il y aura un impact sur les emplois. Soyons très clairs à ce sujet, et je pense que cela nécessitera une collaboration entre l’industrie et le gouvernement, mais surtout une action du gouvernement pour déterminer comment nous voulons atténuer cela », a-t-il déclaré. « Mais je suis très optimiste quant à la taille des emplois du futur. Je pense qu’il y aura des places pour d’autres professions, et les emplois d’aujourd’hui vont s’améliorer. Je pense que cela automatisera complètement certains emplois et en créera de nouveaux qui, selon nous, va beaucoup mieux. »

Le président du sous-comité, Richard Blumenthal, a déclaré que l’une de ses plus grandes préoccupations était de perdre son emploi. En mars, Goldman Sachs a publié un rapport expliquant comment l’IA pourrait remplacer 300 millions d’emplois à temps plein. L’Université de Pennsylvanie a également mené une étude sur l’impact des technologies GPT (Generative Pre-trained Transformer) sur le marché du travail.

Dans le document il explique que l’intelligence artificielle générative impactera 80% des personnes, alors que 20% pourraient subir un changement radical en termes d’horaires, de méthodes, de salaires, d’offres d’emploi. Les chercheurs ont également ajouté que certaines professions sont effectivement à risque. « Nous avons constaté que les emplois à hauts revenus pourraient être davantage exposés aux chatbots », les métiers créatifs sont plus sûrs, les emplois manuels résistent bien et ne seront pas débordés par la révolution de l’IA. Les designers, ingénieurs et experts de la blockchain semblent être au courant. risque. Plus loin sur la liste figurent aussi les analystes financiers, les sondeurs, les mathématiciens, les auteurs de textes, les journalistes aussi, surtout ceux qui traitent de l’actualité et des essais.

Altman, après avoir réitéré ses craintes, a ajouté : « Comme pour toutes les révolutions technologiques, je m’attends à ce qu’il y ait un impact significatif sur l’emploi, mais il est très difficile de prédire exactement comment cet impact sera. Nous essayons d’être très clairs sur les aspects négatifs cas et au travail que nous devons atténuer ».

La montée des fake news

Le sénateur Josh Hawley a toutefois soulevé un autre problème : les fausses nouvelles. En fait, il a expliqué qu’il craignait l’influence négative de l’intelligence artificielle capable de créer des images et des nouvelles fausses mais réalistes. Hawley a souligné qu’il pourrait être utilisé pour créer de fausses publicités ou influencer l’opinion publique avec de fausses nouvelles pour manipuler les élections, par exemple. On a déjà goûté aux fausses images de l’arrestation de Donald Trump, ou celles de Vladimir Poutine agenouillé devant Xi Jinping.

Dans une interview accordée au Daily Beast, l’experte en désinformation et chercheuse de Harvard Joan Donavan a expliqué que « malheureusement, ces outils de création d’images réalistes sont très utiles pour tromper le public. Nous assistons à une nouvelle forme de désinformation préventive, où les rumeurs sont matérialisées par la création de médias couvrant des événements qui ne se sont jamais produits. »

L’expert en IA et Deepfake, Henry Ajder, a ajouté dans une interview à Newsweek que si les photos de Trump peuvent clairement être fausses pour les personnes ayant une formation en IA, d’autres peuvent les percevoir différemment. « Ces images pourraient être partagées dans des espaces d’information plus isolés et confinés, où elles sont encadrées différemment par des personnes qui recherchent une confirmation et essentiellement une sortie, des images qui montrent que Trump est arrêté pour susciter l’indignation ou la joie dans certains cas. » Altman a de nouveau expliqué qu’il s’agit d’un « domaine de préoccupation important » et qu’il serait « assez sage » que le gouvernement crée de nouvelles réglementations pour le secteur.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :